Bericht: 339 verletzte Polizisten nach Jugendprotesten

Besonders in Frankfurt eskalierte die Lage am Rande der Jugendproteste. Laut einem Magazinbericht hat dort die Hälfte der Tatverdächtigen keinen deutschen Pass.

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Bei den Krawallen am Rande der bundesweiten Jugendproteste sind nach Recherchen des Magazins Focus mindestens 339 Polizisten verletzt worden, die meisten davon leicht. Es habe rund 330 Festnahmen und Festsetzungen gegeben, 218 Strafverfahren seien eingeleitet worden, berichtete das Blatt am Freitag.

Insbesondere in Frankfurt am Main war es am 31. Oktober nach zunächst überwiegend friedlichen Protesten der sogenannten „GenZ“-Bewegung zu Ausschreitungen gekommen. Nach Behördenangaben wurden in der Frankfurter Innenstadt rund um die Einkaufsmeile Zeil 17 Geschäfte beschädigt, fünf davon geplündert. Auch in Köln und Hamburg kam es zu Ausschreitungen.

Laut Focus besitze in Frankfurt rund die Hälfte der Tatverdächtigen keinen deutschen Pass. Auch die andere Hälfte habe neben der deutschen zusätzlich eine ausländische Staatsangehörigkeit.

Polizeigewerkschaft fordert mehr Transparenz

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) fordert vor diesem Hintergrund mehr Transparenz bei der Herkunft von Tatverdächtigen. Die Polizei verfüge über die notwendigen Informationen wie Geburtsort oder eine mögliche doppelte Staatsbürgerschaft, sagte der stellvertretende DPolG-Bundesvorsitzende Manuel Ostermann dem Focus. Er gehe davon aus, „dass Zahlentransparenz auch die verschärfte Polarisierung in der Gesellschaft beheben kann, weil die Mutmaßungen aufhören“.

Ostermann stellte sich damit hinter Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Der CSU-Politiker hatte Linksextreme und „migrantische Chaoten“ für die Gewalt verantwortlich gemacht.

Offiziell unterscheidet die Polizei nicht zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund. Erfasst wird lediglich, ob ein Tatverdächtiger die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Ruud Koopmans, Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität Berlin, nannte es im Focus „sinnvoll, auch in Pressestatements der Polizei die Herkunft zu erwähnen" – insbesondere bei Taten mit möglichem kulturellen Hintergrund wie homophober Gewalt oder Antisemitismus.

GdP verweist auf rechtliche Hürden

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) verwies dagegen auf rechtliche Schwierigkeiten einer solchen Erfassung. Aktuell könne niemand sagen, wie hoch der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund unter den Tätern sei, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro in Berlin. Ob ein Deutscher ausländische Wurzeln habe, dürfe bislang nur bei wenigen Straftaten erfasst werden. Wenn die Politik verlässliche Daten wolle, brauche es eine entsprechende Anweisung. (mit AFP)

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