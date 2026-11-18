Ein spezielles Material aus Europa sorgt laut einem Bericht für einen Engpass bei der Produktion moderner Patriot-Raketen. Das Pentagon sucht nach neuen Liefermöglichkeiten.

Ein Patriot-Luftabwehrsystem während einer Militärübung in Polen. Im Hintergrund steigt eine von einem HIMARS-System abgefeuerte Rakete auf.

Die USA wollen die Produktion ihrer Patriot-Abfangraketen steigern. Doch ein ungewöhnlicher Engpass erschwert die Pläne des Pentagon: Ein speziell behandeltes Rayon-Material ist knapp und wird von einem einzigen Hersteller in Europa geliefert. Das berichtet das Wall Street Journal (WSJ).



Das Material wird dem Bericht zufolge aus Rayonfasern hergestellt und anschließend karbonisiert, um extrem hohen Temperaturen standzuhalten. Das Material wird demnach in den Düsen der Feststoffraketenmotoren von Patriot-Abfangraketen des Typs PAC-3 MSE verarbeitet. Nach Angaben des WSJ ist für die modernsten Patriot-Raketen bislang nur ein Produkt dieser Art zugelassen.

Lieferkette über mehrere Länder

Die Lieferkette erstreckt sich über mehrere Länder. Die Fasern stammen aus einer Fabrik in Tschechien, die einem thailändischen Chemiekonzern gehört. In Frankreich werden sie zu einem Gewebe verarbeitet und anschließend vom Raumfahrt- und Rüstungskonzern ArianeGroup karbonisiert. Das Unternehmen produziert das Material in einer Anlage nahe Bordeaux und liefert es an Park Aerospace im US-Bundesstaat Kansas. Dort wird es mit einem speziellen Harz beschichtet, bevor es über den Rüstungskonzern L3Harris zum Raketenhersteller Lockheed Martin gelangt, wie das WSJ berichtet.

Angesichts schrumpfender Patriot-Bestände drängte das Pentagon Park Aerospace dem Bericht zufolge auf höhere Liefermengen. Doch dessen Vorstandschef Brian Shore verwies auf die begrenzten Kapazitäten von ArianeGroup. „Das ist ein französisches Unternehmen. Man kann es nicht unter Druck setzen. Sie würden einfach dichtmachen“, sagte Shore laut WSJ.

Engpässe in der Rüstungsindustrie

Der Mangel steht laut dem Bericht beispielhaft für strukturelle Probleme der US-Rüstungsindustrie. Viele Lieferketten seien von wenigen spezialisierten Zulieferern abhängig, die teilweise außerhalb der USA sitzen. Der Wiederaufbau der Produktionskapazitäten sei entsprechend schwierig, da alternative Materialien aufwendig getestet und für den Einsatz in Waffensystemen zugelassen werden müssten.



Daten des Rüstungssoftwareunternehmens Air vom März zeigen laut WSJ, dass die Lieferketten verschiedener Raketensysteme zudem stark miteinander verflochten sind. Probleme bei einzelnen Herstellern könnten deshalb mehrere Rüstungsprogramme gleichzeitig beeinträchtigen.

US-Bestände deutlich geschrumpft

Der Bedarf ist nach Einschätzung des WSJ besonders dringlich, weil die USA ihre Raketenbestände zuletzt stark beansprucht haben. Bis Ende Juli sei der Bestand an Patriot-Abfangraketen im Vergleich zum Stand vor Beginn des Iran-Kriegs im Februar um rund 65 Prozent geschrumpft. Diese Schätzung stammt dem Bericht zufolge vom Washingtoner Forschungsinstitut Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Eine einzelne PAC-3-MSE-Abfangrakete kostet dem WSJ zufolge rund vier Millionen US-Dollar. Ihre Herstellung dauert etwa zwei Jahre und erfordert mehrere Hundert Bauteile, viele von ihnen mit eigenen Lieferketten. Die Raketen werden nicht nur für die US-Streitkräfte benötigt, sondern auch von Verbündeten wie der Ukraine nachgefragt.

Neue Produktionsstätten geplant

Um die Versorgung zu verbessern, soll ArianeGroup seine Produktionskapazitäten ausbauen. Eine neue Fertigungslinie im französischen Werk soll nach Angaben von Park Aerospace 2028 anlaufen. Darüber hinaus gebe es eine vorläufige Vereinbarung über den Bau einer Fabrik in den USA, die um das Jahr 2030 in Betrieb gehen könnte, berichtet das WSJ.

Auch ein deutscher Hersteller spielt bei den Bemühungen eine Rolle. Das Unternehmen Enka aus Obernburg produziert ebenfalls Rayon, dessen Material ist für die PAC-3-MSE-Raketen bislang allerdings nicht zugelassen. Zudem steht der Hersteller unter wirtschaftlichem Druck. Das Pentagon hat laut WSJ zugesagt, innerhalb von zwei Jahren mehr als 470.000 Pfund Rayon abzunehmen, um die Weiterführung der Produktion vorerst zu unterstützen.



Park Aerospace und L3Harris prüfen derzeit, ob Enka und weitere Hersteller als vorübergehende Lieferanten infrage kommen. Bislang habe jedoch keine Alternative die erforderlichen Tests vollständig bestanden, sagte Park-Chef Shore dem WSJ.

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