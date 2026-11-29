Der Iran soll Starlink laut einem Bericht bei Angriffen auf US-Streitkräfte genutzt haben. Auch das US-Militär soll einen SpaceX-Satellitendienst offenbar nicht vertragsgemäß eingesetzt haben.

Eine Antenne des Satelliten-Internetanbieters Starlink ist auf einem Zug zu sehen.

Der Iran soll den Satelliteninternetdienst Starlink des US-Unternehmens SpaceX für militärische Operationen gegen amerikanische Streitkräfte genutzt haben. Das berichtete die Washington Post unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen.



SpaceX-Chef Elon Musk sei demnach Anfang März über zwei unbefugte Nutzungen des Dienstes informiert worden. Sein Team sei zu dem Schluss gekommen, dass der Iran Starlink für seine militärischen Operationen gegen US-Streitkräfte nutze, berichtete die Washington Post unter Berufung auf zwei Quellen. Musk sei darüber verärgert gewesen.

Eine Quelle gab außerdem an, Musk habe herausgefunden, dass das US-Militär die militärische Starlink-Version Starshield für Einsatz von Einweg-Angriffsdrohnen verwendet habe – allerdings unter Verwendung eines günstigeren Tarifs, der eigentlich nur für Einsätze am Boden vorgesehen gewesen sei. Der entsprechende Tarif für den Einsatz in der Luft sei fünfmal so teuer gewesen.

Verschärfte Beschränkungen

Ein geheimer Bericht des US-Zentralkommandos (CENTCOM) an Verteidigungsminister Pete Hegseth soll den Einsatz von Starlink durch das iranische Militär ebenfalls beschrieben haben, etwa zur Kontrolle der Streitkräfte und Überwachung von Drohneneinsätzen, erklärte eine mit dem Bericht vertraute Quelle der Washington Post. Eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums erklärte laut dem Bericht allerdings, ihrer Behörde sei kein entsprechender Bericht des Zentralkommandos bekannt.

Nach dem iranischen Drohnenangriff auf eine US-Militäranlage im kuwaitischen Port Shuaiba am 1. März verschärfte SpaceX laut Washington Post die Zugangsbeschränkungen. Bei dem Angriff waren sechs US-Militärangehörige getötet worden. Das Unternehmen führte dem Bericht zufolge unter anderem zusätzliche Anforderungen an Wiederverkäufer für Nachweise der Identität des Kunden ein.

Einschränkungen für Starlink

Der Bericht der Washington Post beschreibt auch frühere Maßnahmen von SpaceX gegen die unbefugte Nutzung des Satellitendienstes. Im Januar hatte das ukrainische Militär das Unternehmen demnach gebeten, Starlink-Terminals einzuschränken, nachdem eine russische Langstreckendrohne mit einem entsprechenden Gerät entdeckt worden war.



SpaceX begrenzte daraufhin in der Ukraine die Kommunikation von Terminals, die sich mit mehr als 70 Kilometern pro Stunde bewegten. Gemeinsam mit dem ukrainischen Militär wurde zudem eine Liste zugelassener Geräte erstellt, die von den Beschränkungen ausgenommen waren.

Starlink-Nutzung im Iran

Starlink ist nach Angaben von Reuters nicht für den Betrieb im Iran zugelassen. Musk hatte nach Angaben der Nachrichtenagentur jedoch bereits zuvor erklärt, dass der Dienst dort verfügbar sei. Das Wall Street Journal berichtete Reuters zufolge, dass die US-Regierung Tausende von Starlink-Terminals in den Iran schmuggelte, nachdem die iranische Regierung während der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten den Internetzugang eingeschränkt hatte.

Die Nutzung des Dienstes durch iranische Streitkräfte verdeutliche das Dilemma des Unternehmens, erklärten zwei Vertreter der Satellitenindustrie der Washington Post. Analysten zufolge könnte eine vollständige Abschaltung auch Oppositionelle und Zivilisten treffen, die Starlink zur Umgehung staatlicher Internetkontrollen nutzen. Zugleich könnten iranische Behörden beschlagnahmte Geräte für militärische Zwecke einsetzen.

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