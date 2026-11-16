Bericht: Jensen Huang spricht mit Vertrauten über mögliche Rückkehr als Nvidia-Chef

Verbündete des zurückgetretenen Nvidia-Chefs setzen sich für seine Rückkehr ein. Laut einem Bericht hat Huang selbst bereits mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen.

Verbündete des zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang setzen sich offenbar für seine Rückkehr an die Spitze des Chipkonzerns ein. Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, berichtete die Financial Times unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Gleichzeitig lässt der Verwaltungsrat von Nvidia die Vorgänge, die zur Führungskrise geführt haben, unabhängig untersuchen.

Einer von Huangs Verbündeten sagte der Zeitung, man stelle derzeit eine Art Krisenstab aus Führungskräften des Silicon Valley zusammen. Dieser solle beim Verwaltungsrat für eine Rückkehr des früheren Konzernchefs werben und Unterstützung aus dem Weißen Haus gewinnen. Huang unterstütze die Bemühungen, hieß es dem Bericht zufolge.

Auch öffentlich erhält Huang Rückendeckung. Laut AFP haben unter anderem Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk sowie Epic-Games-Chef Tim Sweeney einen offenen Brief unterzeichnet, in dem der Verwaltungsrat aufgefordert wird, Huang zurückzuholen, „während eine unabhängige Untersuchung die Fakten zusammenträgt“. Auch zahlreiche Nvidia-Beschäftigte hätten sich öffentlich für eine Rückkehr ausgesprochen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete am Sonntag von mehr als 150.000 Unterstützern der Kampagne.

Möglicher Widerstand aus Washington

Allerdings könnte eine Rückkehr auf Widerstand in der US-Regierung stoßen. Finanzminister Scott Bessent forderte am Sonntag im Sender Fox News einen grundlegenden Umbau der Unternehmensführung. Er sprach sich dafür aus, den nächsten Nvidia-Chef außerhalb des Unternehmens zu suchen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete.

Bessent verwies laut dpa auf den Schmuggel moderner Nvidia-Chips nach China unter Umgehung der US-Exportbeschränkungen. So besteht dem Bericht zufolge etwa der Verdacht, dass Firmen in Singapur oder Malaysia Chips nach China weitergereicht haben. Bessent wolle zudem von Nvidia binnen zehn Tagen Antworten darauf, ob das Unternehmen unerlaubte Verkäufe toleriert habe, um den Umsatz zu steigern.

Huang war wenige Tage zuvor nach Bekanntwerden außerehelicher Affären zurückgetreten. Eine davon soll eine ihm unterstellte Mitarbeiterin betroffen haben. Eine andere Affäre soll Huang mit einer aus China stammenden Frau gehabt haben, die von US-Sicherheitsbehörden laut Medienberichten verdächtigt wird, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein, wie die dpa berichtet.

Frage der Nachfolge offen

Unterdessen ist auch die Nachfolgefrage offen. Der Verwaltungsrat von Nvidia hatte nach Angaben der Financial Times bereits Rene Haas, den Chef des Chipentwicklers Arm, als möglichen Nachfolger kontaktiert. Ein formelles Auswahlverfahren sei allerdings nicht eingeleitet worden, erklärte der Verwaltungsrat laut dem Bericht.

Zwei große Nvidia-Investoren, Brad Gerstner von Altimeter Capital und Gavin Baker von Atreides Management, hatten den Verwaltungsrat dem Bericht zufolge in einem offenen Brief am Freitag aufgefordert, alle Möglichkeiten offenzuhalten. Dazu zählten sie ausdrücklich auch eine mögliche Rückkehr Huangs. (mit dpa, AFP)

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