Das US-Verteidigungsministerium untersucht eine Reihe ungewöhnlicher Störungen von Gefrierschränken in Militärläden als möglichen Hackerangriff. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Störungen ereigneten sich demnach bereits Ende August.



Nach einer Auswertung von Beiträgen auf Facebook und Mitteilungen auf den Webseiten der betroffenen Militärstützpunkte waren mindestens sechs Geschäfte betroffen, wie Reuters berichtet. In den Commissaries können Militärangehörige Lebensmittel einkaufen. In mindestens einem Fall seien die Kühlanlagen nicht einfach ausgefallen. Stattdessen stieg die Temperatur der Geräte offenbar über Nacht, sodass Lebensmittel verdarben.

Cyberangriff auf Kühlanlagen in Frankreich

Das Pentagon teilte auf Anfrage von Reuters mit, eine Einheit des US Cyber Command arbeite „in enger Abstimmung mit anderen Behörden und Strafverfolgungsbehörden“, ohne weitere Details zu nennen. Das Cyber Field Office des US Department of the Army Criminal Investigation Division arbeite nach eigenen Angaben mit französischen Strafverfolgungsstellen zusammen, um die dortigen Kühlungsausfälle besser zu verstehen. Die französische Botschaft in Washington wollte sich Reuters zufolge nicht äußern.

Zahlreiche französische Supermärkte waren Mitte Oktober von ähnlichen Angriffen auf ihre Kühlanlagen betroffen. Die Pariser Staatsanwaltschaft sprach Reuters zufolge von einem groß angelegten Angriff auf Kühlanlagen verschiedener großer Lebensmittelhändler. Die Temperaturen stiegen teilweise auf bis zu 50 Grad Celsius, Feuer brachen aus und Lebensmittel verdarben.

Über das Internet gesteuerte Kühlanlagen

Kühlregale in Supermärkten werden laut dem Bericht häufig über Bedienfelder gesteuert, die über das Internet zugänglich sind und von Wartungsfirmen unabhängig von ihrem Standort bedient werden können.

Das dänische Unternehmen Danfoss erklärte nach Angaben von Reuters, man sei sich „Vorfällen in Frankreich bewusst, die eine begrenzte Anzahl von Kälteanlagensystemen betreffen“ und dass die betroffenen Anlagen in Frankreich mit veralteter Firmware betrieben worden seien. Das Unternehmen hatte Kunden demnach bereits zuvor dazu aufgefordert, ihre Systeme aktuell zu halten.

Ob in den betroffenen US-Militärläden Steuerungssysteme von Danfoss oder anderen Herstellern eingesetzt wurden, konnte Reuters nach eigenen Angaben nicht klären. Auch zum Stand der US-Ermittlungen – etwa darüber, was genau geschehen ist oder über mögliche Verantwortliche –lagen der Nachrichtenagentur keine näheren Informationen vor.

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