Hegseth und weitere Pentagon-Vertreter sollen den Einsatz eines Gesetzes aus Zeiten des Kalten Krieges erwogen haben, um Nvidia-Chef Jensen Huang zurückzuholen. Das Pentagon weist dies zurück.

Das US-Verteidigungsministerium hat laut einem Bericht der Washington Post erwogen, ein Gesetz aus der Zeit des Kalten Krieges einzusetzen, um den Chiphersteller Nvidia zur Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Unternehmenschef zu bewegen. Pentagon-Vertreter, darunter Verteidigungsminister Pete Hegseth und sein Stellvertreter Steve Feinberg, hätten darüber vor Huangs Rückkehr gesprochen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf drei mit den Gesprächen vertraute Personen. Sie hätten argumentiert, Huang sei für die nationale Sicherheit der USA wichtig.



Der sogenannte Defense Production Act stammt laut dem Bericht aus dem Jahr 1950 und gibt dem US-Präsidenten weitreichende Befugnisse, um etwa in Kriegs- und Krisenzeiten in die Wirtschaft einzugreifen. Beispielsweise habe die erste Trump-Regierung das Gesetz während der Corona-Pandemie genutzt, um General Motors zur Produktion von Beatmungsgeräten zu bewegen. Einen klaren Weg, damit die Regierung einen Unternehmenschef einsetzen kann, bietet es dem Bericht zufolge jedoch nicht.

Pentagon weist Darstellung zurück

Eine mit den Gesprächen vertrauter Quelle sagte der Washington Post, das Gesetz hätte Nvidia dazu bringen können, „einen größeren Teil seiner Produktion auf Militärprojekte umzustellen“. Dadurch hätten die Produktionspläne und Gewinne des Chipkonzerns beeinträchtigt werden können. Ob die Überlegungen tatsächlich an Nvidia herangetragen wurden, ist laut der Zeitung unklar.

Das Pentagon wies die Darstellung der Washington Post zurück. „Die beschriebenen Gespräche zwischen hochrangigen Vertretern des Kriegsministeriums haben nie stattgefunden, und weder der Minister noch sein Stellvertreter oder Unterstaatssekretär haben einen solchen Vorschlag unterbreitet“, sagte ein Pentagon-Vertreter, der laut Bericht anonym bleiben wollte. Ein Nvidia-Sprecher habe eine Stellungnahme abgelehnt.

Huang kehrte als Nvidia-Chef zurück

Huang war am 12. November als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor waren Berichte über mehrere mutmaßliche außereheliche Beziehungen bekannt geworden. Eine der Frauen wird laut Reuters verdächtigt, Verbindungen nach Peking zu haben. China hat Spionagevorwürfe dem Bericht zufolge zurückgewiesen. Am 23. November setzte der Nvidia-Verwaltungsrat Huang wieder ein.

Auch US-Präsident Donald Trump hatte sich für Huangs Rückkehr eingesetzt. Er sagte laut dem Sender CNBC: „Ich habe den Deal gemacht.“ Der Verwaltungsrat habe Garantien verlangt, dass Huang keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstelle. „Und wir haben ihnen Zusicherungen gegeben, zumindest nach allem, was wir wissen“, so Trump.

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