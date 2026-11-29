Wieder muss bei Union ein Cheftrainer nach kurzer Zeit gehen. Ein Nachfolger mit Bundesliga-Erfahrung ist offenbar gefunden.

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Der Däne Jess Thorup wird nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Cheftrainer beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Union Berlin. Der 56-Jährige trete die Nachfolge des am Samstagabend freigestellten Schweizers Mauro Lustrinelli an und habe einen Vertrag bis 2029 unterschrieben, berichteten zunächst Sky und RTL.

Thorup trainierte zwischen 2023 und 2025 den FC Augsburg in der Bundesliga. Zuletzt war er beim belgischen Club KRC Genk tätig, wo er nach wenigen Monaten gehen musste.

Zingler kündigt schnelle Lösung an

Unions Präsident Dirk Zingler hatte auf einer Pressekonferenz kurz zuvor eine rasche Entscheidung in der Trainerfrage in Aussicht gestellt. „Der neue Trainer wird einer sein, der den Fußball, der uns stark gemacht hat, mag“, sagte Zingler.

Die Köpenicker hatten Lustrinelli am Vorabend nach nur 13 Pflichtspielen im Amt freigestellt. Nach der 1:2-Niederlage in Mainz zog die Vereinsführung die Konsequenzen aus der ausbleibenden sportlichen Entwicklung. Union steht auf einem direkten Abstiegsplatz.

Zingler kritisierte die Mannschaft deutlich: „Wenn der 1. FC Union Berlin Tabellenletzter ist im Zweikampfverhalten der Bundesliga, dann läuft irgendetwas falsch.“ Das habe er auch den Spielern so gesagt. „Hier darf keiner Lust bekommen, in der Alten Försterei zu spielen. Das sind unsere Grundtugenden.“

Weitere Personalveränderungen angekündigt

Thorup wird mit einem neuen Sportdirektor zusammenarbeiten: Maximilian Hoffmann, bisher Leiter der Talententwicklung im Nachwuchsleistungszentrum, übernimmt in einer neu geschaffenen Position die Verantwortung für die künftige Kaderplanung. Der 34-Jährige soll die sportliche Ausrichtung mitprägen.

Sport-Geschäftsführer Horst Heldt soll nach Angaben Zinglers bis zum Auslaufen seines Vertrages im kommenden Sommer bleiben und den Verein dann verlassen. Das sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen, sagte der Präsident. Weitere Personalentscheidungen kündigte er für die kommenden vier bis sechs Wochen an.

Zur Dringlichkeit der Lage sagte Zingler: „Ich habe den Jungs heute Morgen gesagt, wenn wir so weiter Fußball spielen, werden wir sang- und klanglos als Tabellenletzter absteigen.“ (mit dpa)