Berichte: Russland plante offenbar Lieferung von 90 Raketenstartgeräten an Iran

Russland soll Iran Berichten zufolge 90 Startgeräte für Lenkflugkörper zugesagt haben. Ob sie geliefert wurden, ist unklar.

Der russische Präsident Wladimir Putin und der iranische Sicherheitsratschef Mohsen Resaei haben bei einem Treffen in Moskau unter anderem über die Lage nach dem Krieg, regionale Sicherheitsmechanismen und den möglichen Bau einer Gaspipeline zwischen beiden Ländern gesprochen. Das erklärte Resaei laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP sagte Resaei, eine Pipeline würde es ermöglichen, den Gasmangel auf dem iranischen Binnenmarkt zu beheben. Zudem könnte Russland über Iran Gas in benachbarte Länder exportieren. Die Gespräche finden dem Bericht zufolge vor dem Hintergrund erheblicher Versorgungsprobleme im Iran statt. Nach iranischen Angaben wurden im Krieg mit den USA und Israel Gasanlagen im Süden des Landes getroffen und Raffinerien außer Betrieb gesetzt.

Berichte: Russischer Waffenexport nach Iran

Unabhängig davon soll Russland einen Exportauftrag über Startgeräte für russische Lenkflugkörper an Iran erteilt haben. Wie die Financial Times und der Guardian unter Berufung auf geleakte Dokumente der russischen Rüstungsindustrie berichten, war eine Lieferung von 90 Startgeräten an Iran vorgesehen. Die Unterlagen wurden den Zeitungen nach eigenen Angaben von dem ukrainischen privaten Nachrichtendienstunternehmen Dallas Analytics zur Verfügung gestellt.

Ein Produktionsplan des russischen Raketenentwicklers Wympel aus dem Mai 2024 führt demnach einen Exportauftrag über 90 Startgeräte des Typs APU-L für einen ausländischen Abnehmer mit dem Codenamen „K-10“ auf. Die staatliche russische Rüstungsexportagentur Rosoboronexport verwendet diese Bezeichnung für Iran, berichtete die Financial Times unter Berufung auf eine Quelle und interne russische Dokumente.

Laut dem Guardian waren die Auslieferungen zwischen Ende 2024 und Dezember 2025 vorgesehen. Ob die Startgeräte tatsächlich an Iran geliefert wurden, lasse sich aus den Dokumenten allerdings nicht ableiten. Ein separater Produktionsplan, der sechs für Iran bestimmte Yak-130-Trainingsflugzeuge für 2023 aufführt, stimmt dem Bericht zufolge mit öffentlich gemeldeten Lieferungen des Flugzeugtyps überein.

Die Startgeräte sind für den russischen Lenkflugkörper LMUR vorgesehen, der auch als Izdeliye 305 bekannt ist. Die russischen Streitkräfte setzen den Flugkörper laut Financial Times in großem Umfang im Krieg gegen die Ukraine ein. Die Unterlagen enthalten außerdem einen weiteren Exportauftrag: Demnach sollte China 192 Startgeräte eines anderen Typs, APU-305, erhalten.

Militärische Zusammenarbeit

Die Dokumente geben laut Financial Times Einblick in die vertiefte militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Iran seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022. Wie der Guardian berichtet, hatte Teheran Moskau unter anderem mit Shahed-Drohnen versorgt, die Russland inzwischen auch selbst produziert.

Die Financial Times berichtete unter Berufung auf westliche Geheimdienstvertreter, die beiden Länder hätten ihre militärische Zusammenarbeit seit Beginn des Iran-Kriegs weiter vertieft. Hanna Notte, Direktorin des Eurasia Program am James Martin Center for Nonproliferation Studies, sagte der Zeitung, Russland habe jedoch „ bestimmte rote Linien, was seine Beteiligung an diesem Krieg angeht“. Moskau wolle andere Partnerschaften, darunter mit den USA und Ländern im Nahen Osten, nicht gefährden.

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