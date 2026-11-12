Berichte: Verwaltungsrat berät über Zukunft von Nvidia-Chef Jensen Huang

Der Verwaltungsrat von Nvidia berät über die Zukunft von Konzernchef Jensen Huang. Berichte über zwei außereheliche Beziehungen setzen den 63-Jährigen unter Druck.

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Der Verwaltungsrat des Chipkonzerns Nvidia berät über eine mögliche Ablösung von Vorstandschef Jensen Huang. Hintergrund sind Berichte über zwei außereheliche Beziehungen, darunter eine mit einer Geschäftsfrau, die im Verdacht steht, für China spioniert zu haben, wie das Wall Street Journal berichtet.

Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass der Verwaltungsrat am späten Mittwochabend zusammenkomme. Am Sonntag hatte sich das Gremium dem Bericht zufolge noch hinter Huang und dessen Führungsteam gestellt.

Huang soll weitere Affäre gehabt haben

Auslöser der Krise sind Berichte über zwei außereheliche Beziehungen Huangs. Eine davon betrifft laut Wall Street Journal eine Beziehung mit Alice Huang, einer Führungskraft des in Singapur ansässigen Datenunternehmens Megaspeed. US-Geheimdienste verdächtigen die Geschäftsfrau demnach, für chinesische Nachrichtendienste zu arbeiten. Die US-Behörden untersuchen außerdem mögliche Lieferungen von Nvidia-Chips an chinesische Unternehmen über Megaspeed.

Am Sonntag hatte Huang in einer Mitteilung an die Mitarbeiter eingeräumt, seiner Frau untreu gewesen zu sein. Er übernehme dafür die „volle Verantwortung“, schrieb er laut Reuters, ohne nähere Angaben zu der Beziehung zu machen.

Die New York Times berichtete unter Berufung auf fünf Personen aus dem Unternehmen über eine weitere mutmaßliche außereheliche Beziehung. Demnach soll Huang eine Beziehung mit der leitenden Mitarbeiterin Kimberly Powell gehabt haben.

Auf eine telefonische Nachfrage der New York Times zu seiner Beziehung mit Powell habe Huang geantwortet: „Ich glaube nicht, dass Sie direkt mit mir sprechen sollten.“ Anschließend habe er das Gespräch beendet. Auch Nvidia und Powell äußerten sich zunächst nicht zu dem Bericht.

Unklarheit über mögliche Nachfolge

Eine Ablösung Huangs könnte Nvidia vor ein erhebliches Führungsproblem stellen. Der Konzernchef hat das Unternehmen, das er 1993 mitgegründet hatte, über Jahrzehnte zu einem der wichtigsten Anbieter von KI-Chips aufgebaut. Einen offensichtlichen Nachfolger gibt es nach Einschätzung von Reuters nicht.

Die Krise belastet auch die Aktie des Unternehmens. Nach dem Bericht des Wall Street Journal fiel sie im nachbörslichen Handel zeitweise mehr als acht Prozent, wie Reuters berichtet.

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