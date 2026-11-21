Tausende Baustellen, kaum Überblick, Dauerprovisorien über Jahre: Berlins Verkehr steht. Wir knöpfen uns in einer Serie Baustellen vor, die die Stadt lähmen. Und wir wollen von Ihnen wissen, welche Baustelle Sie am meisten nervt.

Montagmorgen, Torstraße. Die Ampel springt auf Grün, und kaum etwas bewegt sich. Vorn, an der Kreuzung mit der Karl-Liebknecht-Straße, stehen rot-weiße Baken, dahinter liegen Weichen, die gerade erneuert werden. Die Überfahrt in die Mollstraße ist dicht. Wer nach Friedrichshain will, muss abbiegen, irgendwohin. Es wird gehupt, Anwohner klagen über den Lärm. Dann ist die Ampel wieder rot.

Ein Pendler aus Pankow hat an diesem Morgen mehr als eine Stunde für seinen Weg nach Mitte gebraucht, erzählte er dieser Zeitung. Sonst sind es rund 20 Minuten. Eine Passantin steht auf der Karl-Liebknecht-Straße vor einem gesperrten Fußgängerüberweg und schimpft laut vor sich hin. Wer hier die Straßenseite wechseln will, muss jetzt drei Ampeln überqueren statt einer.

Ist das noch Pech? Oder ist das Berlin?

Eine Stadt, die nicht weiß, wo sie gräbt

Die ehrliche Antwort beginnt mit einer Zahl, die es nicht gibt. Wie viele Baustellen hat Berlin? Niemand kann es sagen. Eine berlinweit vergleichbare Statistik existiert nicht. Genehmigt werden Baustellen im Straßenland von den Straßen- und Grünflächenämtern der zwölf Bezirke, die verkehrsrechtlichen Anordnungen kommen von den Straßenverkehrsbehörden. Jeder führt seine eigenen Listen.

Was es gibt, sind Ausschnitte. Allein in Mitte führt das Straßen- und Grünflächenamt in diesem Jahr rund 1600 Baustellenvorgänge. Tempelhof-Schöneberg hat 2026 schon mehr als 900 Baustellen genehmigt, das ist die höchste konkrete Jahressumme, die ein Bezirk auf Anfrage nannte. Als der damalige FDP-Abgeordnete Marcel Luthe vor einigen Jahren beim Senat nachfragte, bekam er eine fast 90 Seiten lange Liste zurück. Ergebnis: 2419 Baustellen auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Gehwegen – an einem einzigen Stichtag.

Hinzu kommen die großen Brocken. Rund 17 große Brückenprojekte laufen in Berlin gerade oder stehen kurz bevor, zusammen kosten sie mehr als zwei Milliarden Euro. Viele der Bauwerke stammen aus den 1950er- bis 1970er-Jahren. Sie haben schlicht ausgedient.

Die Folgen lassen sich messen. Nach der jüngsten Auswertung des Verkehrsdatenanbieters Inrix verloren Autofahrer in Berlin 2025 im Schnitt 60 Stunden im Stau, drei Prozent mehr als im Jahr davor. Das sind anderthalb Arbeitswochen pro Jahr, nur fürs Warten. Einzig in Köln war es schlimmer. Bundesweit lag der Wert bei 47 Stunden. Die Staukosten für Berlin beziffert Inrix auf rund 1,1 Milliarden Euro – verlorene Arbeitszeit, verlorene Lebenszeit.

Und wer nicht im Auto sitzt? Der steht im Schienenersatzverkehr, läuft Umwege zur nächsten Ampel oder schiebt sein Rad über eine Behelfsrampe. Der Baustellenstau trifft alle.

Straßenbahnweichen an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße und Torstraße werden erneuert. Mehrere Baustellen in der Gegend führen zu Verkehrseinschränkungen. © Jacqueline Albrecht/Berliner Zeitung

Torstraße: Erst die Schienen, dann der große Umbau

Zurück an die Kreuzung, an der sich derzeit so viel staut. Seit dem 9. November erneuert die BVG dort Straßenbahngleise und Weichen. Bis voraussichtlich 21. Dezember sind Fahrspuren und Fußgängerüberwege gesperrt oder verengt. Die Hauptverkehrsrichtung von West nach Ost, also von der Torstraße in die Mollstraße, ist dicht. Auch von der Prenzlauer Allee kommt man nicht mehr direkt in die Mollstraße. Die Senatsverkehrsverwaltung rechnet auf der Torstraße Richtung Osten mit erheblichen Rückstaus und rät, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Straßenbahnlinie M2 fährt in dieser Zeit nicht zum Alexanderplatz. Sie wird über Torstraße, Brunnenstraße, Invalidenstraße und Chausseestraße umgeleitet; zwischen Alexanderplatz und Mollstraße/Prenzlauer Allee pendeln Ersatzbusse.

Warum gerade jetzt, mitten im Weihnachtsgeschäft?

Die Senatsverwaltung erklärt es auf Anfrage so: Die BVG nutze eine ohnehin bestehende Gleissperrung an der Karl-Liebknecht-Straße zwischen Alexanderstraße und Memhardstraße, um dringende Instandhaltungen gleich mitzuerledigen. Bündeln, um später nicht noch einmal sperren zu müssen. Das klingt vernünftig. Für die Menschen an der Kreuzung bedeutet es: jetzt alles auf einmal.

Und das ist erst der Anfang. Denn die Torstraße steht vor ihrem größten Umbau seit Jahrzehnten. Der Senat will die Straße zwischen Chausseestraße und Rosenthaler Platz grundhaft erneuern, später soll der östliche Abschnitt bis zur Karl-Liebknecht-Straße folgen, nach bisheriger Planung ab 2029. Vorgesehen sind eine bis zu 15,25 Meter breite Fahrbahn mit zwei Spuren je Richtung, ein Radweg auf der Nordseite auf der Fahrbahn und einer auf der Südseite auf Gehwegniveau.

Torstraße: Gestritten wird vor allem über Bäume

Die Geschichte dieses Projekts erzählt viel über Berlin. Diskutiert wird über die Neugestaltung seit 2021. Ursprünglich sollten die Bagger 2024 anrollen. Dann ließ die Verkehrsverwaltung die Pläne neu prüfen, der Baustart rutschte um rund zwei Jahre nach hinten. Ende Juni 2026 schrieb der Senat die Arbeiten aus, Angebote waren bis zum 18. August möglich, vergeben werden sollte der Auftrag im Oktober. So steht es in der Antwort auf eine Schriftliche Anfrage im Abgeordnetenhaus. Für den ersten Abschnitt nennt die offizielle Projektplanung rund zweieinhalb Jahre Bauzeit.

Gestritten wird vor allem über Bäume. Die Verkehrsverwaltung nennt 32, die gefällt werden sollen, und ebenso viele Neupflanzungen, 26 davon direkt an der Torstraße. Die Bürgerinitiative Lebendige Torstraße kommt anhand der Pläne auf 40 Fällungen. Sie demonstriert seit dem Sommer regelmäßig, zuletzt am Mittwochabend. Gastronomen und Gewerbetreibende haben einen offenen Brief geschrieben. Ihre Sorge fassen sie in einem Satz zusammen: „Unsere größte Sorge ist, dass die Torstraße zur nächsten Berliner Dauerbaustelle wird.“

Der Bezirk Mitte hat im März klargestellt, dass er den Umbau weder stoppen noch eine Neuplanung erzwingen kann. Zuständig ist der Senat. Nach der Abgeordnetenhauswahl im September hofft die Initiative nun darauf, dass die nächste Landesregierung keine Fakten mehr schafft, bevor sie im Amt ist. Ob der Auftrag inzwischen vergeben ist, haben wir bei der Senatsverwaltung angefragt.

U-Bahnhof Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg. © Stefan Zeitz/imago

Prenzlauer Berg: Eine Brücke, drei Etagen, sechs Jahre

Ein paar hundert Meter weiter nördlich beginnt die nächste Großbaustelle, und sie wird den Prenzlauer Berg bis in die 2030er-Jahre begleiten. Seit Anfang November richten Bauarbeiter die Baustelle für den Ersatzneubau der Schönhauser-Allee-Brücke ein. Sie führt die Schönhauser Allee über die Ringbahn. Gebaut wurde sie in Teilen ab 1886. Heute dürfen nur noch Fahrzeuge bis 16 Tonnen darüber fahren.

Es ist eines der kompliziertesten Brückenprojekte der Stadt. Ein Verkehrsbauwerk mit drei Etagen, 23,7 Meter lang und 49 Meter breit, im Stadtbild fast unsichtbar. Unten fährt die S-Bahn auf dem Ring, in der Mitte rollen Autos und die Straßenbahn M1, oben verläuft das Viadukt der U2. Damit die U-Bahn während der Bauzeit weiterfahren kann, wird sie mit einer Hilfskonstruktion aus Stahlträgern abgefangen. Erst wird der westliche Teil der Brücke erneuert, dann der östliche. Fertig sein soll alles Ende 2032.

Prenzlauer Berg: M1 für Jahre unterbrochen

Für die Fahrgäste der M1 heißt das: Die Linie ist an dieser Stelle für Jahre unterbrochen. Die BVG verweist auf die U2 und auf Ersatzbusse zwischen der Schönhauser Allee und der Bornholmer Straße. Der Fahrgastverband Igeb hatte vergeblich gefordert, auf die lange Unterbrechung zu verzichten, und verwies auf fast 30.000 Fahrgäste täglich.

Auch für Menschen, die auf einen Aufzug angewiesen sind, wird es schwieriger: Der Aufzug am U-Bahnhof Schönhauser Allee soll im Frühjahr 2027 außer Betrieb gehen. Barrierefrei umsteigen zwischen U2 und M1 kann man laut BVG während der gesamten Bauzeit nur noch an der Eberswalder Straße, an der Vinetastraße und in Pankow.

Wer dagegen die Prenzlauer Allee stadteinwärts fährt, landet am Ende genau dort, wo dieser Text begonnen hat: an der Kreuzung mit der Torstraße, an der es bis kurz vor Weihnachten nicht mehr geradeaus weitergeht. Zwischen Schönhauser und Prenzlauer Allee bleibt Autofahrern im Moment kaum eine Ausweichroute, die nicht selbst eine Baustelle hat.

Ein Auto fährt in der Auguststraße in Berlin-Mitte über den Teil der Straße, der beruhigt werden soll. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Auguststraße: Wenn der Kiez zur Sackgasse wird

Ganz anders, aber nicht weniger umstritten ist die Lage in der Spandauer Vorstadt rund um die Auguststraße. Hier geht es nicht um marode Brücken, sondern um eine politische Entscheidung: den Kiezblock Auguststraße.

Eine Anwohnerinitiative gründete sich 2021, im Mai 2022 beschloss die Bezirksverordnetenversammlung Mitte die Umsetzung. Durchgangsverkehr soll aus dem Viertel herausgehalten werden. An der Kreuzung Tucholskystraße, Ecke Auguststraße steht bereits eine Diagonalsperre, die Tucholskystraße ist Fahrradstraße.

Der Koppenplatz zwischen Linienstraße und Auguststraße war in den vergangenen Wochen wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Die direkte Verbindung zwischen Koppenplatz und Auguststraße ist kein öffentliches Straßenland mehr, sondern Fußgängerzone, Radfahrer frei.

Für Anwohner, Galerien, Handwerker und Lieferdienste im Viertel ändern sich durch die Entwidmung gewohnte Wege, teils über Jahre eingeübte. Für die einen ist das ein Gewinn an Ruhe und Sicherheit. Die Gruppe Tucholsky Grün nennt es einen Schritt in die richtige Richtung. Für die anderen bedeutet es Umwege, Lieferprobleme und das Gefühl, abgeschnitten zu werden. Die Initiative Kiezblockfree zeigte sich „entsetzt und fassungslos“ und kündigte rechtliche Schritte an.

Bemerkenswert ist, wie klein das Vorhaben am Ende ausfällt. Ursprünglich wollte Mitte zwölf Kiezblocks umsetzen. Nach einem Finanzierungsstopp des Senats 2025 blieben vier übrig. Auch das ist ein Berliner Muster: groß angekündigt, lange diskutiert, am Ende zusammengeschnitten – und gebaut wird trotzdem, nur eben in Etappen.

Ein Boot der Wasserschutzpolizei fährt unter der Elsenbrücke. Nach Angaben der Senatsverwaltung muss das Bauwerk vollständig abgerissen und neu gebaut werden. Grund sind die Schäden, die vor einigen Wochen unterhalb der Brücke entdeckt wurden. © Paul Zinken/dpa

Die ewigen Baustellen: Warum manche nie verschwinden

Es gibt Baustellen, die kommen und gehen. Und es gibt Baustellen, die so lange stehen, dass man sie für einen festen Bestandteil des Stadtbilds halten könnte. In der Alexanderstraße verengt sich die Fahrbahn an einer Baustelle, die es seit Jahren gibt, von drei Spuren auf eine. Ein Kollege dieser Zeitung beobachtete dort im September, wie ein Feuerwehrwagen mit Martinshorn feststeckte, weil die Autos vor ihm nicht ausweichen konnten. Fahrbahnen dienen als Lagerplatz für Baumaterial. Wochenlang passiert nichts. Und anderswo werden die Umleitungsstrecken gleich mit aufgerissen.

Warum ist das so? Die Gründe sind vielfältig, aber sie wiederholen sich. Erstens: das Alter der Infrastruktur. Die Elsenbrücke zwischen Friedrichshain und Treptow wurde wie die eingestürzte Dresdner Carolabrücke aus Spannbeton gebaut. 2018 fielen erste schwere Schäden auf. Seitdem wird sie in vier Phasen ersetzt, der Verkehr läuft über Behelfsbrücken. Der nordwestliche Teil ging im Frühjahr 2026 in Betrieb, ab dem Sommer sollten wieder drei Spuren je Richtung zur Verfügung stehen. Fertig sein soll die neue Brücke 2028. Kosten: 97,7 Millionen Euro. Die Mühlendammbrücke in Mitte, gebaut 1968, enthält denselben Hennigsdorfer Spannstahl wie die Carolabrücke. Dass sie ersetzt werden muss, ist seit Jahren klar. Der Neubau sollte ab Mai 2026 im beschleunigten Verfahren beginnen, fertig sein soll er 2028 oder 2029.

Eine S-Bahn fährt an Stahlträger für den Ersatzneubau der Ringbahnbrücke an der A100 vorbei. © Sebastian Gollnow/dpa

Notfälle, die zu Dauerzuständen werden

Zweitens: Notfälle, die zu Dauerzuständen werden. Im März 2025 musste die Ringbahnbrücke der A100 am Dreieck Funkturm kurzfristig gesperrt werden. Seitdem ist dieser Knoten praktisch durchgehend Baustelle. Die neue Brücke soll im Sommer 2027 fertig sein, gemeinsam mit der benachbarten Westendbrücke. Seit Anfang Oktober führt eine neue, einspurige Rampe den Verkehr von der Avus auf die A100 Richtung Norden.

Drittens: zu viele Zuständige. Wer im Berliner Straßenland bauen will, braucht eine Sondernutzungserlaubnis des Bezirks und eine verkehrsrechtliche Anordnung. Beteiligt sind Senat, zwölf Bezirke, BVG, Wasserbetriebe, Strom-, Gas- und Telekommunikationsunternehmen und private Bauherren. Der Senat räumte in einer Antwort an das Abgeordnetenhaus 2025 selbst ein, dass die Bezirksämter bei der Genehmigung oft nur begrenzt Einfluss haben und Verlängerungen aus bautechnischen oder organisatorischen Gründen nicht auszuschließen seien. Die frühere Verkehrssenatorin Manja Schreiner sagte über die Koordination einmal: „Wenn wir das nicht lösen, werden wir versinken.“

Zeitpläne, die nicht halten

Viertens: Straßen, die zweimal aufgerissen werden. Kaum ist eine Baustelle fertig, kommt der nächste Leitungsträger. Anwohner kennen das aus Pankow, aus Lichtenberg, aus Neukölln. Und manchmal streiten Amt und Versorger, wer eigentlich die letzte Asphaltschicht aufbringen darf, während die Straße gesperrt bleibt.

Fünftens: Zeitpläne, die nicht halten. An der S-Bahn-Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Gesundbrunnen, Teil der sogenannten S21, wurde seit 2011 gebaut. In Betrieb gehen sollte sie 2017. Die ersten Züge fuhren am 15. Juni 2026. Neun Jahre Verspätung für ein paar Kilometer Strecke.

Der Senat will gegensteuern. Seit Mai 2026 gibt es ein einheitliches Baustellenschild, auf dem stehen soll, wer baut, was und bis wann. Eine gemeinsame Kontrollgruppe aus Polizei, Bezirken und Senatsverwaltung prüft Baustellen vor Ort, ein digitales Kontrollverfahren wird erprobt. Für Baustellen, an denen niemand arbeitet, sollen höhere Bußgelder drohen. Ob das wirkt, wird diese Serie überprüfen.

Zum BER: Schneller auf der Schiene, nachts dicht auf der Straße

Wer aus der Innenstadt zum Flughafen will, erlebt Berlins Baustellenlage im Kleinformat. Auf der Schiene hat sich etwas getan. Seit dem 14. Dezember 2025 ist die Dresdner Bahn in Betrieb, eine 16 Kilometer lange Neubaustrecke zwischen Südkreuz und Blankenfelde. Der Flughafenexpress FEX braucht vom Hauptbahnhof zum BER seither rund 23 Minuten und fährt über Potsdamer Platz und Südkreuz. Bis zu fünf Züge pro Stunde sollten es sein. Immerhin: Der damalige Bahnchef Rüdiger Grube hatte schon vor rund einem Jahrzehnt 2025 oder 2026 als Fertigstellung genannt. Es ist eine der wenigen Berliner Verkehrsprognosen, die gehalten hat. Die Kehrseite: Von Gesundbrunnen und Ostkreuz fährt der FEX seither nicht mehr. Und schon wenige Monate nach dem Start wurde über eine Überlastung des Nord-Süd-Tunnels und gestrichene Regionalzüge berichtet.

Der Weiterbau in Richtung Dresden zieht sich. Der Abschnitt zwischen Blankenfelde und Wünsdorf-Waldstadt soll erst Ende 2033 fertig werden, vier Jahre später als geplant.

Auf der Straße ist der Weg zum BER über die A100 und die A113 tagsüber meist frei. Nachts nicht immer. Im Oktober wurde die A113 wegen Wartungsarbeiten in den Tunneln Rudower Höhe und Altglienicke zwischen Späthstraße und Schönefeld-Nord mehrfach von 21 bis 5 Uhr voll gesperrt, teils zusammen mit der A100. Wer einen frühen Flug hat, sollte vorher die Verkehrsinformationszentrale prüfen. Anfang November kamen wegen einer Sicherheitskonferenz mit Staatsgästen großflächige Sperrungen im Südosten hinzu.

Und wer vom Osten aus über die Elsenbrücke Richtung Autobahn will, steckt ohnehin oft schon fest, bevor die A100 beginnt.

Unsere Serie: Wir knöpfen uns alle Baustellen vor

Genug geschimpft. Wir wollen es genau wissen. In einer Serie nehmen wir uns in den kommenden Wochen die Baustellen vor, die Berlin lähmen: von der Torstraße über die Schönhauser Allee, Mühlendamm und Elsenbrücke bis zur A100 und zum Weg an den BER. Wir fragen bei Senat, Bezirken, BVG, Bahn und Leitungsbetreibern nach. Warum wird hier gebaut? Wer ist zuständig? Warum dauert es so lange? Wann ist es vorbei? Und wenn es länger dauert als versprochen: Wer trägt dafür die Verantwortung?

Wir schauen dabei nicht nur auf die großen Projekte. Uns interessieren gerade die Baustellen, über die sonst niemand berichtet. Der Bauzaun vor der Haustür, der seit Monaten steht. Die gesperrte Einfahrt zum Laden. Die Haltestelle, die verlegt wurde und nie zurückkam. Die Straße, die im Frühjahr aufgerissen wurde und im Herbst schon wieder.

Leseraufruf: Welche Baustelle nervt Sie?

Dafür brauchen wir Sie. Sie kennen Ihren Kiez besser als jede Behörde. Melden Sie sich bei uns, wenn eine Baustelle Sie nervt. Wenn Sie Ihre Wohnung, Ihre Arztpraxis, Ihre Kita oder Ihren Arbeitsplatz kaum noch erreichen. Wenn der Weg von A nach B wegen einer Sperrung plötzlich doppelt so lang dauert. Wenn Sie den Eindruck haben, dass auf einer Baustelle seit Wochen niemand arbeitet.

Schreiben Sie uns an leser-blz@berlinerverlag.com mit dem Betreff „Baustelle“. Nennen Sie uns bitte den genauen Ort, seit wann die Baustelle besteht und was Sie konkret behindert. Ein Foto hilft uns sehr. Wenn Sie uns eine Telefonnummer für Rückfragen hinterlassen, melden wir uns gern. Wir gehen den Hinweisen nach, fragen bei den Zuständigen nach und berichten.

Berlin wird nicht über Nacht fertig. Aber es muss erklären können, warum es so lange dauert.

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