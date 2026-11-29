Am 1. Dezember übernimmt Claudia Gorf die Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Die bisherige Bundesanwältin gilt als Expertin für Terrorismusbekämpfung.

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An der Spitze der Berliner Generalstaatsanwaltschaft steht ein Wechsel an: Die bisherige Bundesanwältin Claudia Gorf übernimmt am 1. Dezember die Leitung der Behörde und folgt damit auf Margarete Koppers, die nach mehr als acht Jahren aus dem Amt scheidet.

Die 54-jährige Gorf stammt aus Hannover und studierte dort auch Rechtswissenschaften. Seit 2021 ist sie Bundesanwältin beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) hatte die Personalie bereits im Juni bekanntgegeben. Gorf verfüge „über herausragende Expertise insbesondere bei der Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Staatsgefährdung“, erklärte Badenberg damals. Diese Erfahrungen seien für die Berliner Justiz von großem Wert.

Koppers war erste Frau an der Behördenspitze

Ihre Vorgängerin Koppers hatte das Amt unter dem damaligen Grünen-Justizsenator Dirk Behrendt als erste Frau an der Spitze der Generalstaatsanwaltschaft übernommen. Nach ihrem 65. Geburtstag im Sommer scheide die Juristin „regelgerecht“ aus dem Dienst, wie die Justizverwaltung mitteilte.

Verantwortung für mehr als 1.700 Beschäftigte

In der Generalstaatsanwaltschaft sind nach früheren Angaben 135 Menschen beschäftigt, darunter mehr als 30 Oberstaatsanwältinnen und Oberstaatsanwälte. Zudem ist die neue Leiterin für mehr als 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Amts- und Staatsanwaltschaft zuständig. Beide Behörden werden seit Anfang des Jahres mit Ingrid Jaeger und Nina Thom ebenfalls von Frauen geführt. (mit dpa)

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