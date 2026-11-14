Berlin benötigt 211.000 neue Wohnungen – aber für wen?

Zwei Drittel der geplanten 211.000 Wohnungen sind für Menschen, die schon in Berlin leben: Eine Rechnung, in der die Jobs fehlen.

Es gibt Sätze, die in Berlin kaum noch jemand hinterfragt. „Wir brauchen mehr Wohnungen“ ist so einer. Der Senat hat ihn in eine Zahl gegossen: 211.000 neue Wohnungen bis 2040. Sie steht im Stadtentwicklungsplan, sie prägte den Wahlkampf, sie begründet neue Stadtquartiere am Stadtrand. Kaum eine politische Forderung ist in Berlin so unumstritten wie die nach mehr Wohnraum.



Aber für wen eigentlich? Für die Menschen, die noch nach Berlin kommen sollen? Für diejenigen, die schon hier wohnen und keine passende Wohnung finden? Und wovon sollen die Menschen in dieser Stadt künftig leben?



Die ersten beiden Fragen lassen sich mit der Bedarfsrechnung des Senats beantworten. Bei der dritten wird es schwieriger. Auf Anfrage der Berliner Zeitung erklärt die Senatsverwaltung für Wirtschaft, dass eine Vorgabe, in welchen Branchen wieviele Arbeitsplätze entstehen sollen, „weder Aufgabe noch Anspruch der Wirtschaftspolitik“ sei. Für Wohnungen gibt es eine konkrete Zielzahl. Für zusätzliche Arbeitsplätze nicht.



Berlin hat zwar in den vergangenen Jahren nicht nur einen außergewöhnlichen Bevölkerungszuwachs erlebt, sondern auch einen wirtschaftlichen Aufschwung. Hunderttausende neue Arbeitsplätze entstanden, Unternehmen warben um Fachkräfte, Menschen zogen wegen beruflicher Perspektiven in die Hauptstadt. Aber inzwischen wächst die Beschäftigung kaum noch. Die Arbeitslosigkeit steigt, Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück. Was bedeutet das für eine Stadt, die weiterhin wachsen will?

Die Rechnung des Senats: Für wen entstehen 211.000 Wohnungen?

Im Juni 2026 hat der Senat seine Bedarfsanalyse aktualisiert. Demnach benötigt Berlin bis 2040 rund 211.000 zusätzliche Wohnungen. Die Zahl setzt sich aus zwei Posten zusammen, und der größere ist nicht der, an den wohl die meisten denken.



Rund 138.000 Wohnungen sollen den bestehenden Wohnungsmarkt entlasten. Denn auch Menschen, die längst in Berlin leben, benötigen zusätzlichen Wohnraum: Familien werden größer, Paare trennen sich, ältere Menschen möchten in kleinere Wohnungen ziehen. Wer heute umziehen will oder muss, findet häufig keine bezahlbare Alternative. Deshalb strebt der Senat eine Fluktuationsreserve von rund drei Prozent an, damit Umzüge wieder leichter möglich werden.



Weitere 73.000 Wohnungen sind für das erwartete Bevölkerungswachstum vorgesehen. Nur rund ein Drittel des gesamten Wohnungsbedarfs entsteht also unmittelbar durch die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung. Bis 2040 soll Berlin laut Senat die Vier-Millionen-Marke knapp überschreiten, gemessen am Einwohnerregister.



Doch wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt einer Stadt, die weiter wachsen soll? Eine konkrete Berechnung, wieviele zusätzliche Arbeitsplätze dafür benötigt werden, findet sich in der Wohnungsbedarfsanalyse nicht. Von „Zuwanderung“ und „wirtschaftlichem Wachstum“ ist die Rede. Woher die Arbeitsplätze für die künftigen Einwohner kommen sollen, bleibt dort offen.



Zudem hinkt Berlin seinen Zielen beim Wohnungsbau hinterher. Rechnerisch wären rund 14.000 zusätzliche Wohnungen jährlich nötig. 2025 wurden 11.027 fertiggestellt, 28 Prozent weniger als im Vorjahr. Immerhin stieg die Zahl der Baugenehmigungen um 40,7 Prozent auf 13.754 – erstmals seit acht Jahren.

Wer in Berlin wohnt – und wer hier auch arbeitet

Wer lebt eigentlich in dieser Stadt, deren Wohnungsmarkt mit zehntausenden Neubauten entlastet werden soll? Im Jahresdurchschnitt 2025 waren es nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung rund 3,69 Millionen Menschen. Knapp zwei Millionen von ihnen waren erwerbstätig, die meisten arbeiteten in Berlin selbst.



Doch längst nicht alle Menschen im erwerbsfähigen Alter haben einen Arbeitsplatz. Im Oktober 2026 waren in Berlin 223.254 Menschen arbeitslos gemeldet, die Quote lag bei 10,4 Prozent – deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Einschließlich der Menschen, die etwa an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen, registrierte die Bundesagentur für Arbeit 267.611 Unterbeschäftigte. Knapp jeder dritte Arbeitslose war bereits länger als ein Jahr ohne Beschäftigung. Rund 307.000 erwerbsfähige Menschen bezogen Bürgergeld, darunter auch Beschäftigte, deren Einkommen nicht zum Lebensunterhalt reicht.



Gleichzeitig waren bei der Arbeitsagentur lediglich 21.237 offene Stellen gemeldet. Rechnerisch kamen damit mehr als zehn Arbeitslose auf eine gemeldete Stelle. Allerdings werden längst nicht alle freien Arbeitsplätze bei der Behörde registriert.



Hinzu kommt ein weiteres Problem: Die Qualifikationen der Arbeitsuchenden passen häufig nicht zu den Anforderungen der Unternehmen. „Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit schließen sich nicht aus“, erklärt ein Sprecher der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit der Berliner Zeitung. Fast die Hälfte der Arbeitslosen suche eine Tätigkeit im Helferbereich, häufig fehle ein Berufsabschluss. Menschen ohne Berufsabschluss seien in Berlin fünfmal so häufig arbeitslos wie Menschen mit abgeschlossener Ausbildung. „Aber über 85 Prozent der gemeldeten Stellen sind im Fachkräfte- oder Akademikerbereich.“

Wo die Arbeitenden wohnen

Wie unterschiedlich die Beschäftigung innerhalb Berlins verteilt ist, zeigt eine Sonderauswertung des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg für die Berliner Zeitung. Ende 2025 waren rund 1,5 Millionen Berliner sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das entsprach 55,8 Prozent der Einwohner im erwerbsfähigen Alter.

Besonders hoch ist der Anteil in den östlichen Bezirken: In Treptow-Köpenick gehen 61,4 Prozent der Einwohner im erwerbsfähigen Alter einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach, in Marzahn-Hellersdorf sind es 61,1 Prozent und in Lichtenberg 60,6 Prozent. Am niedrigsten liegen die Werte in Mitte (51,2 Prozent) und Neukölln (51,7 Prozent).



Allerdings erfasst die Statistik nicht alle Erwerbstätigen. Selbständige und Beamte fehlen ebenso wie Studenten, die keiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Aus den Unterschieden lässt sich deshalb nicht unmittelbar ableiten, in welchen Bezirken besonders viele Menschen arbeiten oder arbeitssuchend sind.



Treptow-Köpenick und Lichtenberg gehören zugleich zu den Bezirken, für die der Senat ein besonders starkes Bevölkerungswachstum erwartet. Doch wer dort wohnt, muss nicht zwangsläufig auch dort arbeiten. Die Beschäftigungsstatistik erfasst den Wohnort, nicht den Arbeitsplatz.



Überhaupt reicht der Berliner Arbeitsmarkt weit über die Stadtgrenzen hinaus. Mitte 2025 hatten rund 408.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus dem Umland und anderen Regionen ihren Arbeitsplatz in Berlin. Umgekehrt arbeiteten rund 230.000 Berliner außerhalb der Hauptstadt. Die Zahlen beschreiben die Verteilung von Wohn- und Arbeitsorten – nicht, wieviele Menschen tatsächlich täglich pendeln.

Wer kommen soll – und warum

Bleibt das Drittel der Wohnungen, das für das erwartete Bevölkerungswachstum vorgesehen ist. Warum kommen Menschen nach Berlin? Ein wichtiger Grund waren in den vergangenen Jahren die beruflichen Perspektiven. Viele Zugezogene „sind gewissermaßen den offenen Stellen gefolgt“, erklärt eine Sprecherin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin auf Anfrage der Berliner Zeitung. Die Unternehmen suchten Fachkräfte, die Stadt zog neue Einwohner an.



Doch dieser Zusammenhang habe aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage inzwischen „an Kraft eingebüßt“, so die IHK. Seit 2023 habe sich das Bevölkerungswachstum verlangsamt, gleichzeitig sei der Beschäftigungsaufbau ins Stocken geraten. Zuletzt sei die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr sogar zurückgegangen, während die Erwerbslosigkeit gestiegen sei.

Dabei bleibt Berlin auf Zuwanderung angewiesen, um seinen künftigen Arbeitskräftebedarf zu decken. Nach Angaben der Senatswirtschaftsverwaltung soll die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bis 2040 lediglich um 0,2 Prozent wachsen. Bundesweit wird dagegen ein Rückgang um sechs Prozent erwartet. Berlin altert damit langsamer als viele andere Regionen Deutschlands.



Dennoch müssen nach der Fachkräftestrategie des Senats bis 2035 rund 560.000 Stellen neu besetzt werden, vor allem weil zahlreiche Beschäftigte in den Ruhestand gehen. Dabei handelt es sich nicht um ebenso viele zusätzliche Arbeitsplätze, sondern überwiegend um den Ersatz ausscheidender Mitarbeiter. „Es gibt zukünftig schlicht weniger Menschen, die den Unternehmen zur Verfügung stehen“, erklärt ein Sprecher der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit der Berliner Zeitung.

Der Wohnungsmarkt wird damit auch zu einer wirtschaftlichen Frage. Der Mangel an Wohnraum erschwere „ohne Frage“ den Zuzug und die Sicherung von Fachkräften, teilt die Senatsverwaltung für Wirtschaft auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Unternehmen brauchen Mitarbeiter, Mitarbeiter brauchen Wohnungen. Ob neue Arbeitsplätze entstehen, hängt allerdings ebenso davon ab, ob Unternehmen investieren und wachsen können.

Das Jobwunder und sein Ende

Wie gut das lange funktioniert hat, zeigt der Blick zurück. 2010 arbeiteten in Berlin knapp 1,7 Millionen Menschen, 2024 waren es 2,2 Millionen. In 14 Jahren entstand eine halbe Million Arbeitsplätze. Kein Bundesland hat in den vergangenen Jahrzehnten stärker zugelegt: Zwischen 1999 und 2023 wuchs die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs in Berlin um 44,7 Prozent, bundesweit nur um 22,3 Prozent, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) errechnet hat.



2025 ist diese Kurve abgeflacht. Erstmals seit dem Corona-Jahr 2020 arbeiteten in Berlin weniger Menschen als im Vorjahr, und auch 2026 liegt die Zahl bisher unter dem Vorjahreswert. Dabei wächst die Wirtschaft weiter, 2025 um 1,1 Prozent. Berlin produziert also mehr, aber nicht mit mehr Menschen.



Die Unternehmen sind pessimistisch. In der aktuellen Konjunkturumfrage von IHK und Handwerkskammer planen mehr Betriebe Stellenabbau als Neueinstellungen. Der Investitionsindikator steht so tief wie seit sechs Jahren nicht. „Eine wachsende Stadt braucht neue Arbeitsplätze. Doch Berlins Jobmotor stockt“, sagt Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der IHK Berlin, der Berliner Zeitung.

Wer die Jobs geschaffen hat

Welche Branchen haben Berlins Beschäftigungswachstum getragen? Zwischen 2015 und 2025 kamen rund 339.000 Erwerbstätige hinzu. Fast vier von fünf zusätzlichen Arbeitsplätzen entfielen auf nur drei Bereiche: öffentliche Dienste, Erziehung und Gesundheit, die Informations- und Kommunikationsbranche sowie Unternehmensdienstleistungen.



Den größten absoluten Zuwachs verzeichneten öffentliche Dienste, Erziehung und Gesundheit. Besonders dynamisch entwickelte sich dagegen die Informations- und Kommunikationsbranche, zu der große Teile der Digitalwirtschaft gehören. Innerhalb von zehn Jahren stieg die Zahl der Erwerbstätigen dort um 77 Prozent. Die Industrie beschäftigte hingegen zuletzt etwas weniger Menschen als 2015.

Doch ausgerechnet zwei der bisherigen Wachstumstreiber verloren 2025 Beschäftigte: In der Informations- und Kommunikationsbranche sank ihre Zahl um rund 4200, bei den Unternehmensdienstleistungen um etwa 7300. Weitere Zuwächse gab es vor allem in öffentlichen Diensten, Erziehung und Gesundheit. Diese Bereiche stabilisieren den Arbeitsmarkt, sind allerdings teilweise von öffentlichen Mitteln und staatlich regulierter Finanzierung abhängig.



Für 2027 erwarten die Forscher des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wieder ein Beschäftigungsplus von 0,7 Prozent – den höchsten prognostizierten Zuwachs aller Bundesländer. Gleichzeitig rechnen sie mit weiter steigender Arbeitslosigkeit. Denn zusätzliche Beschäftigung bedeutet nicht automatisch, dass diejenigen eine Stelle finden, die bereits in Berlin erwerbslos sind.

Die Lücke im Plan

Wie unterschiedlich sich Wohnungsbedarf und Beschäftigung entwickeln könnten, zeigt ein Blick auf die langfristigen Prognosen. Während Berlin mit einem erheblichen zusätzlichen Wohnungsbedarf von eben 211.000 rechnet, soll die Zahl der Erwerbstätigen laut einer Sonderauswertung der sogenannten Qualifikations- und Berufsprojektionen (QuBe), auf die sich die Senatswirtschaftsverwaltung beruft, bis 2030 nahezu stagnieren und bis 2040 lediglich um rund 14.500 steigen.

Beide Zahlen lassen sich nicht unmittelbar miteinander vergleichen: Wohnungen werden für Haushalte benötigt, unabhängig davon, ob deren Mitglieder erwerbstätig sind. Die Prognose wirft dennoch die Frage auf, wie sich die wirtschaftlichen Perspektiven einer Stadt entwickeln, die ihren Wohnungsmarkt langfristig deutlich entlasten will.



Eine konkrete Zielzahl für zusätzliche Arbeitsplätze gibt der Senat nicht vor. Das gehöre nach Auffassung der Senatswirtschaftsverwaltung nicht zu den Aufgaben der Wirtschaftspolitik. Stattdessen gehe es darum, „gute Rahmenbedingungen“ für Unternehmen zu schaffen – durch Innovationsförderung, Technologietransfer, digitale Infrastruktur und ausreichend Gewerbeflächen.

Doch gerade um diese Flächen konkurrieren Wohnungsbau und Wirtschaft. Zwischen 2015 und 2021 wurden nach Angaben der Senatswirtschaftsverwaltung rund 190 Hektar gewerbliche Baufläche umgewandelt – das entspricht etwa 270 Fußballfeldern. Nach Einschätzung der IHK geschah dies primär zugunsten von Wohnungen und gemischt genutzten Quartieren. Gleichzeitig geht der Stadtentwicklungsplan Wirtschaft bis 2040 von einem jährlichen Flächenbedarf der produzierenden Wirtschaft von rund 40 Hektar aus.



Während die Zahl der genehmigten Wohnungen 2025 deutlich stieg, ging die Zahl der genehmigten neuen Nichtwohngebäude von 221 auf 198 zurück. Die Zahlen sind zwar kein unmittelbarer Beleg für eine Verdrängung von Gewerbe durch Wohnungsbau, verdeutlichen aber die unterschiedlichen Entwicklungen.



„Berlin wächst. Das sehen wir nicht nur am enormen Bedarf an Wohnungen, sondern auch am Bedarf für Gewerbegebiete“, sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) im Juli. Die IHK nennt darüber hinaus hohe Energie- und Standortkosten, langwierige Genehmigungsverfahren und Bürokratie als Hindernisse für Investitionen. Unternehmen brauchen schließlich nicht nur Fachkräfte, sondern auch Platz und wirtschaftliche Perspektiven, um neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Wozu also bauen?

Die Antwort auf die Ausgangsfrage ist eindeutiger, als die Debatte vermuten lässt. Der größere Teil der 211.000 Wohnungen soll den bestehenden Wohnungsmarkt entlasten, nicht allein den erwarteten Zuzug auffangen. Das ist kein Argument gegen den Wohnungsbau. Wer heute keine passende Wohnung findet, braucht eine – unabhängig davon, ob er arbeitet oder nicht.



Doch damit ist die Zukunft der Stadt nur zur Hälfte erklärt. Berlin weiß ziemlich genau, wieviele Wohnungen bis 2040 benötigt werden. Schwieriger ist die Frage, wovon die Menschen künftig leben sollen. Mehr als 223.000 Berliner suchen Arbeit, während Unternehmen zugleich Fachkräfte fehlen. Neue Einwohner sollen diese Lücken schließen, doch der Beschäftigungsaufbau stockt. Hinzu kommt die künstliche Intelligenz, die ganze Berufsfelder verändern und den Bedarf an Arbeitskräften verschieben könnte. Und Unternehmen benötigen nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Flächen und wirtschaftliche Perspektiven, um zu wachsen.



Wohnraum und Wirtschaft müssten „gemeinsam betrachtet werden“, erklärt die Senatswirtschaftsverwaltung auf Anfrage der Berliner Zeitung. Bislang sieht das so aus: Die Wohnungen werden gezählt. Die Arbeitsplätze ergeben sich.

Infokasten: Auf einen Blick Erwerbstätige: Rund 2,2 Millionen Menschen arbeiteten 2025 in Berlin, darunter Angestellte, Beamte, Selbständige und Minijobber. Grundlage sind die Jahresdurchschnittswerte der amtlichen Erwerbstätigenrechnung.

Rund 2,2 Millionen Menschen arbeiteten 2025 in Berlin, darunter Angestellte, Beamte, Selbständige und Minijobber. Grundlage sind die Jahresdurchschnittswerte der amtlichen Erwerbstätigenrechnung. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: Rund 1,68 Millionen Menschen waren in Berlin sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Selbständige und Beamte sind darin nicht enthalten. Auf dieser Statistik beruhen die Pendler- und Bezirkszahlen.

Rund 1,68 Millionen Menschen waren in Berlin sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Selbständige und Beamte sind darin nicht enthalten. Auf dieser Statistik beruhen die Pendler- und Bezirkszahlen. Bevölkerung: Die amtliche Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 weist für 2025 durchschnittlich rund 3,69 Millionen Einwohner aus. Das Berliner Einwohnerregister kommt auf rund 3,9 Millionen. Für die Bezirksquoten wurde das Einwohnerregister verwendet. Die beiden Bevölkerungsstatistiken beruhen auf unterschiedlichen Methoden und sind nicht unmittelbar vergleichbar.

Die amtliche Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 weist für 2025 durchschnittlich rund 3,69 Millionen Einwohner aus. Das Berliner Einwohnerregister kommt auf rund 3,9 Millionen. Für die Bezirksquoten wurde das Einwohnerregister verwendet. Die beiden Bevölkerungsstatistiken beruhen auf unterschiedlichen Methoden und sind nicht unmittelbar vergleichbar. Eigene Berechnungen: Branchenveränderungen von 2015 bis 2025, prozentuale Anteile und Flächenvergleiche. Die Gesamtzahlen der Erwerbstätigen stammen aus dem Berechnungsstand August 2026, die Branchenwerte aus dem Stand Mai 2026. Für 2025 unterscheiden sich die beiden Datenstände um rund 600 Personen.

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