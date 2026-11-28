In Berlin-Charlottenburg ist eine Wohnung in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer auf das gesamte Gebäude ausbreitete.

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In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Charlottenburg ist ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehrleute löschten den Brand und verhinderten nach eigenen Angaben, dass sich das Feuer auf weitere Wohnungen ausbreitete.

Um sicherzustellen, dass sich niemand in Gefahr befand, öffneten die Einsatzkräfte mehrere weitere Wohnungen und kontrollierten diese. Eine Evakuierung des gesamten Gebäudes war laut einem Sprecher der Feuerwehr jedoch nicht notwendig.

Während des Einsatzes seien Strom und Gas im gesamten Haus abgestellt worden, hieß es weiter. Wegen der kalten Temperaturen forderte die Feuerwehr einen Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) an den Einsatzort an, in dem Bewohnerinnen und Bewohner vorübergehend betreut werden konnten.

Zur Ursache des Brandes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. (mit dpa)

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