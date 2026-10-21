Der Cyberangriff auf die Berliner Verwaltung könnte noch verheerende Folgen für zahlreiche Menschen haben. Die Hackergruppe Rhysida veröffentlicht womöglich noch weitere hochsensible Daten. Und Betroffene, deren Daten gestohlen wurden, könnten von Kriminellen noch in vielen Jahren geschädigt werden. Das befürchtet etwa der IT-Sicherheitsberater Manuel Atug.



Am 14. August hatte die Berliner Verwaltung einen Hackerangriff auf die Senatsverwaltungen für Verkehr und Umwelt sowie die für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen festgestellt. Über Tage hatten die Täter Daten abgegriffen. Danach bot die Gruppe die Daten ab 30 Bitcoin (etwa 2,4 Mio. US-Dollar) zur Versteigerung an.

In ihrer „Verkaufsanzeige“ priesen die Datendiebe E-Mail-Adressen an, Telefonnummern, vertrauliche Daten zu rund 12.000 Personen und 148 Kontonummern. Hinzu kamen unter anderem Personalakten zu laufenden Disziplinarverfahren gegen Bedienstete, ein Fall mit Bezug zum Staatsschutz des LKA sowie als Verschlusssache eingestufte Unterlagen.



Der Senat lehnte eine Zahlung ab. Daraufhin veröffentlichten die Cyberkriminellen, die in ihrer Anzeige behauptet hatten, 1,44 Millionen Datensätze zu besitzen, rund 1,2 Millionen Dateien im Darknet.



Nach Angaben der Kriminellen und auch des Senats flossen insgesamt rund 5,8 Terabyte an die Angreifer ab. „Wie will der Senat wissen, wie viele Daten es sind? Wie können sie das feststellen?“, sagt Atug im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Der Ingenieur ist Gründer und Sprecher der unabhängigen Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen (AG KRITIS). Im Darknet lagen laut Atug mindestens 1.212.898 Dateien mit inzwischen knapp 5,8 Terabyte. Was darüber hinaus entwendet wurde, ist unklar.

Passwort „Sonnenschein 13“ und VS-Material auf Laufwerk

Die Ransomware-Bande habe eine große Masse an wirklich brisanten Informationen veröffentlicht, sagt Manuel Atug. „Aber noch größere Kracher, die realistisch sind, waren noch nicht dabei. Ob noch viel kritischere Sachen dabei sind, das kann der Senat wegen des mangelhaften IT-Betriebs gar nicht beurteilen. Alle Indikatoren sprechen aber dafür.“ Passwörter wie ‚Sonnenschein13‘ seien im Klartext in Home-Laufwerken und Verschlusssachen-Material in Gruppenlaufwerken abgelegt worden. „Entsprechende Meldungen an den Geheimschutzbeauftragten sind unterblieben; das ist ein kollektiver Fail.“



Es habe zwar eine IT-Richtlinie gegeben, die aber nicht umgesetzt worden sei. „Warum sollte man dem Senat also glauben, dass er höherstufige Verschlusssachen nur auf Papier und nicht im IT-System vorliegen habe und nicht irgendjemand einen Scan davon in seinem Laufwerk oder in den Gruppenlaufwerken abgelegt habe?“, fragt Atug.



Der Cyberexperte befürchtet, dass Kriminelle mit den gestohlenen Daten noch weiter Kasse machen könnten. „Man weiß nicht, wer alles Kopien davon hat. Der Senat wird noch Jahre damit zu tun haben.“ Manche Menschen könne es noch in 30 Jahren treffen, wenn sich zum Beispiel jemand bewerbe und ein altes Disziplinarverfahren zum Vorschein komme. Zukünftige Stalker und aggressive Ex-Partner könnten diese Daten ebenfalls noch in Jahrzehnten aktiv nutzen.

Personalausweis von Berlins Verkehrssenatorin im Netz

Bei Rhysida handelt es sich nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden um organisierte Kriminelle, die vor allem auf Geldmachen aus sind. Die Gruppe gehört zu den Ransomware-Banden, die mehrere hundert Millionen Dollar im Jahr erbeuten. „Wenn man nicht zahlt, dann veröffentlichen die oftmals einen Teil der Dokumente“, sagt Manuel Atug. „Aber es ist nicht klar, ob sie alles leaken. Ich glaube denen nicht, dass sie nur das abgegriffen haben, was sie veröffentlicht haben. Ich bin mir sicher, dass da in nächster Zeit noch mehr kommt, durch welche Kriminellen auch immer. Berlin kann nicht sagen, was abgegriffen wurde.“



In der vergangenen Woche teilte die Senatskanzlei mit, dass das Landesnetz nach aktuellem Stand nicht nachhaltig infiltriert worden sei. „Nach aktuellem Stand handelt es sich überwiegend um unstrukturierte Daten aus gemeinsam genutzten und persönlichen Verzeichnissen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der betroffenen Behörden – nicht um Daten aus spezifischen Fachanwendungen.“



Die Daten, die über das Berliner Landesnetz laufen, sind sensibel: Das sind Meldedaten, Daten über Sozialleistungen oder auch Steuerdaten. Tatsächlich befindet sich unter den gestohlenen Daten auch eine Kopie des Personalausweises der amtierenden Verkehrssenatorin Ute Bonde und ihrer digitalen Unterschrift. Auch zahlreiche weitere Ausweiskopien und personenbezogene Unterlagen von Beschäftigten der betroffenen Verwaltungen gehören zum Datensatz, wie der RBB jetzt herausfand.

Voller Zugriff aus den USA auf Daten Berliner Bürger

Nach dem Hackerangriff hat der Berliner Senat das US-Unternehmen CrowdStrike angeheuert. Seine Software FalconAgent soll die Landes-IT auf Spuren von Rhysida untersuchen. Der Bezirk Lichtenberg weigerte sich allerdings zunächst, FalconAgent auf seinen Servern zu installieren: Die Software könne im Bezirk nahezu unbegrenzten Zugriff auf sämtliche Daten erlangen und wäre wohl nie wieder zu entfernen. Die Software könne zudem sämtliche Arbeitsgeräte und damit die Mitarbeiter überwachen. Bekannt wurde CrowdStrike, als am 19. Juli 2024 ein fehlerhaftes Software-Update weltweit die IT-Systeme von Unternehmen, Banken und Behörden lahmlegte. Betroffen waren etwa Flughäfen wie der BER.



Schon im Dezember 2023 und im November 2025 hatte Atug als Sachverständiger bei Expertenanhörungen im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses die Sicherheit in Berlin als „gruselig und desolat wie in allen Bundesländern und auch auf der Bundesebene“ bezeichnet. Er kritisierte unter anderem eine „Verantwortungsdiffusion“ bei Entscheidern. Statt Geld in Massenüberwachung und KI-Kameras zu stecken, müsse man dringend in den Schutz und die Sicherheit der Daten für die Bürger und den Staat investieren, empfahl er.



Allerdings investiert Berlin rund 16 Millionen Euro in die Installation von Kameras mit semantischer KI-Software. Sie sollen das Verhalten von Personen an kriminalitätsbelasteten Orten interpretieren. Auf diese Weise werden massenhaft weitere Daten gesammelt. Ob diese aber sicher sind, bezweifeln sowohl Datenschützer als auch Manuel Atug. Denn im Rahmen der allgemeinen Sparmaßnahmen strich der Senat im Haushalt für 2025 der Landes-IT 44 Prozent des Geldes. Die Mittel wurden von 32,2 Millionen auf 18,2 Millionen Euro reduziert. Bei der IT-Sicherheit, etwa bei Programmen zur Eindringungserkennung, strich der Senat rund zwei Millionen Euro.

Senat will Betroffene informieren - wenn er mehr weiß

Jetzt muss sich der Senat in Schadensbegrenzung üben. Mit dem Landeskriminalamt, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik versucht man immer noch, den Schaden, den der Cyberangriff verursachte, zu ermitteln. Sobald die gewonnenen Erkenntnisse das zuließen, erfolge eine „risikobasierte und unverzügliche“ Benachrichtigung betroffener Personen oder Personengruppen, teilt der Senat mit.



Auf der Konferenz MRMCD 2026 des Chaos Computer Clubs im September sagte Manuel Atug zu dem Cyberangriff: Eine Demokratie funktioniere für Bürger nur, wenn die Fachverfahren für die Bürger im Amt funktionierten. „Und wenn die nicht funktionieren, dann sind wir ein Failed State.“

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