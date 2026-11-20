Tausende junge Menschen wollen am Freitag in Berlin demonstrieren. Die Schüler protestieren auch im Rahmen des „Schulstreik gegen Wehrpflicht“.

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Am Freitag wollen sich wieder zahlreiche Schüler am „Schulstreik gegen die Wehrpflicht“ beteiligen.

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Bei der Polizei sind für diesen Freitag in Berlin zwei Demonstrationen mit je 5000 Teilnehmenden angemeldet worden. Hinter der einen stehen die Initiativen „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ und „Gen Z regelt“. Hinter der anderen steht die Bundesschülerkonferenz, gemeinsam mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und „Fridays for Future“.

Die Bundesschülerkonferenz will vor allem über Bildung reden, etwa über die Sanierung von Schulen. Außerdem soll Geld in Bildung fließen statt in Rüstung. Für die Schulstreik-Bewegung ist der 20. November bereits der fünfte Streiktag, Kundgebungen sind auch in anderen Städten geplant.

Schulstreik-Protest: Musterungen schon in mehreren Bundesländern

Laut der Schulstreik-Initiative laufen aber mindestens in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg und Schleswig-Holstein bereits Musterungen. Betroffen sind auch junge Männer, die im Fragebogen angaben, nicht interessiert zu sein. Im kommenden Jahr sollen die Musterungen demnach flächendeckend stattfinden.

Demos am Freitag in Berlin: Gen Z-Proteste und Schulstreik gegen Wehrpflicht Bildungsprotest der jungen Generation: In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr zieht eine Demonstration mit mehreren hundert Teilnehmenden vom Platz des 18. März via Ebertstraße, Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Glinkastraße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße und Ebertstraße zurück zum Platz des 18. März.

In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr zieht eine Demonstration mit mehreren hundert Teilnehmenden vom Platz des 18. März via Ebertstraße, Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Glinkastraße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße und Ebertstraße zurück zum Platz des 18. März. Schulstreik gegen die Wehrpflicht: Eine Demonstration mit mehreren tausend erwarteten Teilnehmenden zieht in der Zeit von 11.30 bis 18 Uhr von der Karl-Marx-Allee u. a. über Singerstraße, Koppenstraße, Rüdersdorfer Straße, Straße der Pariser Kommune, Stralauer Platz, An der Schillingbrücke und Bethaniendamm zum Mariannenplatz.

Eine Demonstration mit mehreren tausend erwarteten Teilnehmenden zieht in der Zeit von 11.30 bis 18 Uhr von der Karl-Marx-Allee u. a. über Singerstraße, Koppenstraße, Rüdersdorfer Straße, Straße der Pariser Kommune, Stralauer Platz, An der Schillingbrücke und Bethaniendamm zum Mariannenplatz. Ab 9 Uhr starten in diesem Rahmen einige Demonstrationen, die diese Großdemonstration zum Ziel haben. Ausgangsorte sind u. a. die Luisenstraße (Mitte), die Wallstraße (Mitte), der U-Bahnhof Gneisenaustraße (Kreuzberg) und die Blissestraße (Wilmersdorf).

FU-Auftakt zum internationalen Jugendstreiktag gegen Kürzungen und Militarisierung: Otto-von-Simson-Str. Ecke Rudi-Dutschke-Weg (AK- Vorplatz zu Eingang der FU/Mensa) - Otto-von-Simson-Str./Rudi- -Dutschke-Weg - Otto-von Simson-Str. - Thielallee - Brümmerstr. - Brümmerstr. - Vorplatz U-Bahnhof Dahlem-Dorf (EK)

Golo Kirsch, 18, Schüler aus Kiel, zählt nach eigenen Worten zu dieser Gruppe. „Trotzdem wurde ich wie Tausende andere zur Musterung eingeladen“, sagt er in einer Mitteilung der Initiative. Die Streikenden fordern, die Musterungen sofort zu stoppen und das Wehrdienstmodernisierungsgesetz zurückzunehmen.

140 Milliarden Euro für das Verteidigungsministerium

Der Protest richtet sich auch gegen den Bundeshaushalt, der am 27. November beschlossen werden soll. Die Initiative beruft sich auf den Entwurf: Inklusive Sondervermögen sollen demnach 140 Milliarden Euro an das Verteidigungsministerium gehen. Der Etat des Bildungsministeriums soll gegenüber dem Vorjahr um 7,1 Prozent schrumpfen, der für Gesundheit um 34,2 Prozent.

Einen Aufruf zur Unterstützung der Schulstreiks haben nach Angaben der Initiative mehr als 300 Gruppen und 1500 Einzelpersonen unterschrieben. Darunter sind Gliederungen von GEW, IG BAU, IG Metall Jugend und DGB-Jugend. Auch die Grüne Jugend und der Kabarettist Max Uthoff haben unterzeichnet.

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