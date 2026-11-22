Ab nächstem Frühling gilt der Grünpfeil auch für E-Scooter. Was das in Berlin heißt, wo Mietroller künftig stehen dürfen und was sich noch ändert.

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E-Scooter auf dem Radweg (Symbolbild): Ab März 2027 gilt der Grünpfeil auch für E-Scooter.

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Wer in Berlin E-Scooter fährt, für den gelten ab dem 1. März 2027 weitgehend die Regeln für Radfahrer, etwa beim Grünpfeil. Das geht aus der Novelle der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung hervor, die das Bundesverkehrsministerium erläutert. In der Hauptstadt waren Anfang April 2026 laut Senatsverwaltung 46.450 Miet-E-Scooter gemeldet.

Bei Rot rechts abbiegen: Das ändert sich

Das Grünpfeilschild für den Radverkehr gilt ab dem 1. März 2027 auch für E-Scooter. An den Regeln zur Nutzung ändert sich nichts. Eine rote Ampel generell zu ignorieren, bleibt verboten.



Berlin war Testort für diesen Grünpfeil. Der Pilotversuch für Radfahrer startete im April 2019 an fünf Berliner Kreuzungen, unter anderem an der Torstraße in Mitte. Für E-Scooter-Fahrer heißt das: Nur wo das Schild hängt, gilt die Ausnahme.

Christian Charisius/dpa/dpa-tmn Grünpfeil für E-Scooter:

Die Regeln ab 1. März 2027 Nur mit Schild: Bei Rot rechts abbiegen ist nur erlaubt, wenn rechts neben dem roten Licht ein grüner Pfeil auf schwarzem Grund angebracht ist.



Erst anhalten: Anhalten, umschauen, abbiegen.



Niemanden behindern: Andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgänger, dürfen nicht behindert werden.



Nur nach rechts: Geradeaus oder links erlaubt der Grünpfeil nichts.

Gehwege und Fußgängerzonen nur mit Zusatzzeichen

Bisher braucht es ein eigenes Zusatzzeichen „Elektrokleinstfahrzeuge frei“. Ab März genügt „Radverkehr frei“. Dann dürfen E-Scooter dort auch Gehwege, Fußgängerzonen und Bussonderfahrstreifen nutzen.

Abstellen: Mehr Spielraum für Berlin

Auch das Abstellen von Mietrollern ist Thema. Städte und Gemeinden sollen selbst Regeln dafür festlegen können. Bisher war diese Frage juristisch umstritten, die Novelle schafft laut Ministerium Rechtssicherheit.

Berlin hat dafür eine eigene Strategie. Die Senatsverkehrsverwaltung hat die Sharing-Strategie 2035 abgeschlossen. Zwischen den Standorten sollen nach und nach Parkverbotszonen entstehen, sodass Mietvorgänge nur dort möglich sind („hub-only“). Geplant sind rund 3000 Standorte in der ganzen Stadt. Im April 2026 gab es bereits rund 500 Stationen.

Der Fachverband Fußverkehr (Fuss) geht weiter. Er fordert, dass E-Scooter nur noch an markierten Stationen abgestellt werden dürfen oder dass gar keine Mietfahrzeuge dieser Art mehr zugelassen werden.

Bis dahin gilt: Das Parken auf Gehwegen und in Fußgängerzonen bleibt grundsätzlich erlaubt, solange niemand behindert oder gefährdet wird.

Was Verstöße kosten

Wer verbotswidrig auf dem Gehweg fährt, zahlt im Regelfall 25 statt 15 Euro. Fürs Fahren mit mehreren Personen steigt das Verwarnungsgeld von fünf auf 25 Euro.

Blinker nur für neue Scooter

Neu produzierte E-Scooter müssen ab 2027 Blinker haben. Das gilt laut Ministerium erst für Fahrzeuge ab Baujahr 2027. Ältere Modelle dürfen weiterfahren.

Unfälle: Zahlen für Berlin und Deutschland

Laut Verkehrssicherheitsbericht der Polizei Berlin stiegen die Unfälle mit E-Rollern 2025 um rund 27 Prozent. Seit Mitte Juni 2019 sind in Berlin sieben E-Scooter-Fahrer tödlich verunglückt. Bundesweit registrierte die Polizei 2025 insgesamt 16.496 E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden, 38,1 Prozent mehr als im Vorjahr.

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