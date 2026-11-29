Berlin beteiligt sich an einer europäischen Initiative für grenzüberschreitende Testfelder autonomer Fahrzeuge. Das teilte die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt mit. Die Initiative geht auf den Aktionsplan der EU-Kommission für die Automobilwirtschaft zurück. Sie soll Entwicklung und Einsatz selbstfahrender Fahrzeuge in Europa besser aufeinander abstimmen und den Schritt aus der Erprobung in den regulären Verkehr erleichtern.

Kern des Vorhabens ist eine engere Abstimmung der Genehmigungs- und Zulassungsverfahren. Bislang gelten dafür in jedem Mitgliedstaat eigene Regeln. Gemeinsame Grundsätze und koordinierte Abläufe sollen verlässlichere Rahmenbedingungen schaffen und den Betrieb über Staatsgrenzen hinweg vereinfachen. Davon sollen Hersteller ebenso profitieren wie Verkehrsunternehmen. Parallel arbeiten die Beteiligten an konkreten autonomen Angeboten im Personen- und Güterverkehr.

„Autonome Fahrzeuge halten an keiner Landesgrenze, ihre Zulassung bislang schon“, sagte Verkehrssenatorin Ute Bonde. Wer ein fahrerloses Shuttle oder einen autonomen Lieferwagen auf die Straße bringen wolle, treffe in jedem Mitgliedstaat auf andere Genehmigungs- und Prüfverfahren. Das bremse Hersteller, Verkehrsunternehmen und den Fortschritt. „Im europäischen Testbed entstehen jetzt gemeinsame Regeln, und Berlin will sie mitschreiben. Was wir im Realbetrieb lernen, gehört an den Tisch, an dem über Zulassung entschieden wird.“

Shuttles gegen ausgedünnte Takte

Den größten Nutzen sieht Bonde im Nahverkehr. Autonome Shuttles könnten dort fahren, „wo sich ein Linienbus heute nicht trägt: in den Außenbezirken, abends und am Wochenende“. Damit zielt die Senatorin auf zwei Schwachstellen: die dünne Anbindung am Stadtrand und den Mangel an Fahrpersonal.

Die Shuttles sollen Fahrgäste zur S- und U-Bahn bringen und helfen, Takte zu halten, die sonst ausgedünnt werden müssten. Seien die Fahrzeuge stufenlos zugänglich, kämen auch Menschen mit Rollstuhl oder Rollator ohne fremde Hilfe ans Ziel. Im Güterverkehr könnten selbstfahrende Fahrzeuge Waren nachts zwischen Logistikzentren und Stadt bewegen, wenn die Straßen leer sind. „Je früher wir das erproben, desto besser können wir es steuern“, sagte Bonde.

Austausch mit anderen Städten und Regionen soll helfen

Für Berlin stehen nach Angaben der Verwaltung drei Punkte im Vordergrund. Erstens der sichere Betrieb im dichten Großstadtverkehr: Anders als auf abgegrenzten Testflächen müssen autonome Fahrzeuge in der Hauptstadt mit Radfahrern, Fußgängern, Lieferverkehr und wechselnden Baustellen zurechtkommen. Zweitens die Einbindung in das bestehende Verkehrsangebot: Fahrerlose Shuttles sollen Bus und Bahn nicht ersetzen, sondern ergänzen und als Zubringer in Fahrpläne und Tarife passen. Drittens eine leistungsfähige digitale Infrastruktur, auf die solche Fahrzeuge angewiesen sind.

Der Austausch mit anderen Städten und Regionen soll helfen, bewährte Lösungen schneller zu übertragen, statt jede Erfahrung in Berlin neu machen zu müssen. Ziel ist, aus einzelnen Pilotprojekten dauerhaft tragfähige Angebote zu entwickeln. Zugleich will Berlin die Anforderungen einer Metropole frühzeitig in die europäische Zusammenarbeit einbringen – also dort mitreden, wo die Regeln entstehen, bevor sie feststehen.

Auch wirtschaftlich verspricht sich der Senat etwas von der Initiative. Für Berliner Unternehmen und Forschungseinrichtungen sollen neue Möglichkeiten zur Kooperation mit Partnern in anderen europäischen Ländern entstehen. Maßstab bleibe aber der konkrete Nutzen für die Menschen, betont die Verwaltung: Mobilität, die sicher, verlässlich und für alle zugänglich ist.

An der Initiative beteiligen sich neben Deutschland weitere Staaten: Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Polen, Portugal, die Slowakei und Schweden sowie mit Norwegen ein Land außerhalb der EU.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema