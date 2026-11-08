Menschen in Berlin gedenken am Montag sowohl dem Mauerfall als der Reichspogromnacht. Ein Überblick über die geplanten Versammlungen.

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Berlin erinnert am Montag an gleich zwei historische Ereignisse an einem einzigen Datum. Am 9. November wird sowohl an den Fall der Berliner Mauer 1989 als auch an die Reichspogromnacht von 1938 erinnert.

In der Nacht zum 10. November 1938 griffen SA und SS jüdische Menschen und Geschäfte an, zahlreiche Menschen starben und wurden verletzt. Ein halbes Jahrhundert später, am 9. November 1989, öffnete sich an der Bornholmer Straße erstmals die Berliner Mauer.

170 Veranstaltungen in der „Freedom Week“

Im Mittelpunkt der Woche steht die „Freedom Week“, die sich dem Mauerfall widmet. Zwischen dem 7. und dem 14. November sind laut den Veranstaltern rund 170 Termine vorgesehen – darunter Konferenzen mit Stimmen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, Zeitzeugengespräche, Kulturveranstaltungen und interaktive Formate.

Zahlreiche Dissidenten und Oppositionelle aus vielen Staaten nehmen teil. Ein Schwerpunkt gilt Frauen, die sich gegen Unterdrückung und Diktaturen stellen.

Höhepunkt der Woche ist die „Berlin Freedom Conference“ am Dienstag im Filmtheater Colosseum in Prenzlauer Berg. Fachleute diskutieren dort über Freiheit, Demokratie und das Leitmotiv „Change is possible“.

Andacht an der Bernauer Straße mit Kai Wegner

Am Montagmorgen ist zum Jahrestag eine Erinnerungsveranstaltung an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße geplant, unter anderem mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Die Rede bei der Andacht hält in diesem Jahr der 1943 in Budapest geborene ungarische Autor und Historiker György Dalos.

9. November in Berlin: Diese Versammlungen sind geplant Stolpersteinverlegung: Im Dol 32, Berlin-Dahlem von 11 bis 12.30 Uhr

Im Dol 32, Berlin-Dahlem von 11 bis 12.30 Uhr Erinnerung an die Pogromnacht: Am Koppenplatz von 11 bis 15 Uhr

Am Koppenplatz von 11 bis 15 Uhr Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989: Versammlung im Rahmen der „Freedom Week“, Ebertstraße von 14 bis 15 Uhr

Versammlung im Rahmen der „Freedom Week“, Ebertstraße von 14 bis 15 Uhr Schülergedenkveranstaltung zur Pogromnacht des 9. November 1938: Von 16.30 bis 18 Uhr, Erdener Straße/Königsallee (AK) - Erdener Str. - Trabener Str. -bis zum Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald (EK)

Von 16.30 bis 18 Uhr, Erdener Straße/Königsallee (AK) - Erdener Str. - Trabener Str. -bis zum Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald (EK) Lichterkette für Solidarität und Demokratie in Friedrichshain: Boxhagener Platz, von 18 bis 18.30 Uhr

Boxhagener Platz, von 18 bis 18.30 Uhr Traditionelle Erinnerungsveranstaltung zum Gedenken an den 9. November 1989: Glienicker Brücke, von 18 bis 20 Uhr

Glienicker Brücke, von 18 bis 20 Uhr Gemeinsames Stolperstein-Gedenken in Baumschulenweg: Von 18.15 bis 21 Uhr - Glanzstraße (S-Bahnhof Baumschulenweg) - Rodelbergweg 12 - Köpenicker Landstr. 262 - Eschenbachstr. 1 - Baumschulenstr. 12 - Baumschulenstr. 90 - Kiefholzstr. 177 - Baumschulenstr. 82-83 (vor der Kirche zum Vaterhaus)

Von 18.15 bis 21 Uhr - Glanzstraße (S-Bahnhof Baumschulenweg) - Rodelbergweg 12 - Köpenicker Landstr. 262 - Eschenbachstr. 1 - Baumschulenstr. 12 - Baumschulenstr. 90 - Kiefholzstr. 177 - Baumschulenstr. 82-83 (vor der Kirche zum Vaterhaus) Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht: 20.15 bis 21 Uhr, Große Hamburger Str. 31 (AK, Tor Sophienkirche) - Große Hamburger Str. - Auguststr. - Tucholskystr. - Oranienburger Str. - Krausnickstr. - Große Hamburger Str. 27 (EK, alter jüdischer Friedhof)

Jugendliche der Ernst-Reuter-Schule aus Berlin und des Lycée-Marcel-Rudloff aus Straßburg tragen Statements vor, wie ein Sprecher der Stiftung Berliner Mauer mitteilte. Am Abend wird auch am Grenzübergang an der Bornholmer Straße an den Mauerfall erinnert; das Deutsche Historische Museum öffnet an diesem Tag kostenlos.

Gedenkgottesdienst im Berliner Dom

Am Abend findet im Berliner Dom ein Gedenkgottesdienst statt. In der Einladung heißt es, kein anderer Tag in Deutschland sei so sehr durch Erinnern und Gedenken geprägt wie der 9. November.

Der Tag verbinde den Tiefpunkt menschlicher Zivilisation – die staatlich verordnete Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung 1938 – mit einem Sternstunden-Moment der Freiheit, dem Mauerfall 1989. Auch in anderen Bezirken wird der Opfer gedacht: In Schöneberg legt der Bezirk am 9. November um 16 Uhr am Mahnmal der ehemaligen Synagoge in der Münchener Straße 38 einen Kranz nieder.

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