Berlin landet in einem Ranking der „hässlichsten Städte der Welt“ nur auf Platz fünf. Ganz vorn steht ausgerechnet eine Stadt aus dem eigenen Land.

Düstere Aussichten: Trotz Regenwolken und Dauerbaustellen reichte es für Berlin im Ranking nur für Platz fünf.

Es hätte so schön werden können. Oder besser gesagt: so schön hässlich. Kaum eine Stadt hat in den vergangenen Jahren so beharrlich an einem ungemütlichen Erscheinungsbild gearbeitet wie Berlin. Und dann das: Im Ranking der Reiseplattform HolidayCheck reicht es nur für Platz fünf.



Den ersten Platz holt ausgerechnet Gelsenkirchen. Ein Konkurrent aus dem eigenen Land, nicht einmal Landeshauptstadt und mit rund 270.000 Einwohnern etwa so groß wie ein einzelner Berliner Bezirk. Das tut weh.

Berlin hat wirklich alles versucht

Dabei war Berlin bestens vorbereitet. Die Stadt hat Straßen aufgerissen, wieder zugeschüttet und ein paar Monate später erneut aufgerissen, weil diesmal andere Leitungen dran waren. Sie hat Altbaufassaden so lange eingerüstet, dass sich die Nachbarn kaum noch erinnern, welche Farbe das Haus darunter eigentlich hat.



Sie hat Baustellenampeln aufgestellt, deren Rotphasen sich wie eine Lebensentscheidung anfühlen. Und den Schienenersatzverkehr hat sie zu einer eigenen Verkehrsform gemacht. Wer in Berlin lebt, weiß: „SEV“ ist keine Ausnahme, sondern eher ein Lebensabschnitt.

Berlin im Oktober 2026: Busse als SEV der Linien M1 und 12. © IMAGO/Sabine Gudath

Und dann ist da natürlich der Flughafen. Eröffnet werden sollte er im Herbst 2011, tatsächlich in Betrieb ging er im Herbst 2020. Eine ganze Generation ist mit dem Satz aufgewachsen, der BER werde „bald“ fertig. Wer bei der ursprünglich geplanten Eröffnung eingeschult wurde, stand bei der tatsächlichen schon fast vor dem Mittleren Schulabschluss.

Die Bewertung: harsch, aber gerecht?

Bei HolidayCheck ist diese Arbeit durchaus angekommen. Die Plattform nennt Berlin die „Hauptstadt der Dauerbaustellen“, ein Titel, den sich die Stadt redlich verdient hat. Bauzäune, Gerüste und Absperrungen verschwänden hier nie ganz, irgendwo werde immer gebaut. Straßen und Viertel wirkten deshalb „chronisch unfertig“. Auch der Nahverkehr bekommt sein Fett weg, weil er teilweise unzuverlässig sei. Großprojekte seien in Berlin quasi zum Scheitern verurteilt.

Eigentlich die perfekte Bewerbung. Fürs Siegertreppchen hat es trotzdem nicht gereicht.



Stattdessen folgen auf den Sieger Gelsenkirchen Skopje in Nordmazedonien und Manila auf den Philippinen. Neapel belegt Platz vier, Berlin Platz fünf. Auf den Plätzen sechs bis zehn liegen Kairo, das britische Coventry, Guatemala-Stadt, das thailändische Pattaya und Lagos in Nigeria.

Bauarbeiten an den Tramgleisen am Alexanderplatz: Hier arbeitet Berlin weiter an seiner Bewerbung um die hässlichste Stadt der Welt fürs nächste Jahr. © IMAGO/Sabine Gudath

Woran es am Ende gescheitert ist

Vielleicht hat sich Berlin am Ende selbst ein Bein gestellt. Denn HolidayCheck konnte sich ein paar nette Worte nicht verkneifen. Zwischen Rohbau, Brache und Backstein pulsiere eine kreative Szene, die weltweit ihresgleichen suche. Aus dem Chaos entstehe Improvisation, die dem unfertigen Berlin sogar einen gewissen Zauber verleihe. Die Reiseplattform empfiehlt Entdeckern also ausdrücklich, trotzdem hinzufahren.

Das ist das Problem mit Berlin: Wo anderswo ein Bauzaun einfach nur ein Bauzaun ist, wird er in Berlin zur Plakatwand, zur Galerie oder zum Treffpunkt. Aus jeder Brache wird früher oder später irgendein Naturwein-Pop-up, aus jedem Rohbau eine Zwischennutzung mit Techno. Wer sich ernsthaft um den Titel der hässlichsten Stadt bewirbt, darf so etwas eigentlich nicht zulassen.

Die gute Nachricht für alle Titelanwärter: Der Senat hat das Problem erkannt und arbeitet mit Nachdruck daran. 2025 wurden der Kultur rund 130 Millionen Euro gestrichen, fast zwölf Prozent ihres Budgets. 2026 und 2027 fehlen im Vergleich zu 2025 jeweils weitere 110 Millionen Euro. Wenn Theatern, Galerien und Projekten erst einmal das Geld ausgeht, bleibt der Bauzaun irgendwann wieder einfach ein Bauzaun und die Brache eine Brache. Gelsenkirchen sollte also gewarnt sein: In Sachen Tristesse holt Berlin gerade mit Hochdruck auf.

Ruhrgebiet-Romantik: Blick über Gelsenkirchen am Abend. © Imago

Gelsenkirchen: Wer nicht baut, gewinnt

Doch wie gelang Gelsenkirchen der Titelgewinn? Die Begründung liest sich wie ein Gegenentwurf zur Hauptstadt. Fördertürme und brachliegende Industriegebäude prägen laut HolidayCheck die Viertel, in manchen Straßen reihten sich Leerstand und Fastfood-Ketten aneinander, dazwischen Plattenbauten und Parkplätze. Seit den industriellen Blütezeiten sei die Stadt nicht recht vorangekommen.

Ganz ohne Lob kommt allerdings auch der Sieger nicht davon. Wer erst einmal in die „rohe Ehrlichkeit“ des Ruhrgebiets eingetaucht sei, könne viel entdecken, vom Musiktheater bis zum Sportverein. Langweilig werde es in Gelsenkirchen nie.

Der Sieger im Porträt: Mit solchen Straßenzügen sicherte sich Gelsenkirchen den ersten Platz vor der Hauptstadt. © IMAGO/Markus Matzel

Auch die internationale Konkurrenz war stark

Besonders bitter für Berlin: Selbst Neapel liegt noch vor der Hauptstadt, auf Platz vier. HolidayCheck nennt die italienische Stadt die „Hauptstadt der Müllberge“. Immer wieder versinke Neapel in Müllkrisen, mit Folgen für den Geruch und für tierische Besucher wie Ratten. Dabei hätte Berlin hier durchaus mithalten können. Man denke nur an das Sperrmüllsofa am Straßenrand, das dort seit drei Wochen im Regen steht, oder an die „Zu verschenken“-Kartons, deren Inhalt erkennbar niemand will.

Auch das britische Coventry ist im Ranking auf Platz sieben vertreten. Wo früher eine Kathedrale neben Fachwerkhäusern stand, prägen seit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg funktionale Betonbauten, Unterführungen und seelenlose Einkaufszentren das Bild. Wer sich für Designfehler begeistere, finde dort reichlich Anschauungsmaterial, urteilt HolidayCheck. Als Lichtblick gilt das Coventry Transport Museum.

Kein Grund zum Aufgeben

Natürlich ist so ein Ranking Geschmackssache. Was die einen trostlos finden, ist für die anderen charmant. Hinter jedem Bauzaun kann sich ein Juwel verbergen, wenn man nur danach sucht.

Für die Hauptstadt bleibt diesmal also nur Platz fünf: keine Medaille, aber auch keine Schande. Und wenn Berlin bekanntlich eines kann, dann ist es, an etwas dranzubleiben, auch wenn es länger dauert als geplant. Der Titelgewinn dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

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