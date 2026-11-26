Knapp 250 Einsatzkräfte waren in vier Berliner Bezirken im Einsatz. Die Ermittlungen richten sich gegen sieben Beschuldigte, die an mehreren Gewalttaten beteiligt gewesen sein sollen.

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Einsatzwagen der Polizei stehen bei einer Razzia vor einem Wohnhaus.

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Mit einem Großaufgebot ist die Berliner Polizei gegen mutmaßlich an mehreren Schusswaffendelikten beteiligte Personen vorgegangen. Bei den Durchsuchungen am Dienstag stellten die Ermittler mehr als 166.000 Euro und über 9000 US-Dollar Bargeld, Schmuck, zwei Rolex-Uhren sowie ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug sicher.



Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten, wurden insgesamt acht Durchsuchungsbeschlüsse in Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln und Mitte vollstreckt.



An dem Einsatz waren knapp 250 Polizeikräfte beteiligt, darunter Beamte des Landeskriminalamts, der auf Schusswaffenkriminalität spezialisierten Einheit Ferrum sowie Spezialeinheiten des Bundes und des Landes Berlin.

Schüsse in Moabit, Charlottenburg und Schöneberg

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen sieben Personen im Alter zwischen 22 und 51 Jahren. Konkret geht es um drei Fälle von Schusswaffengewalt, bei denen teilweise Menschen verletzt wurden.



Die Vorfälle ereigneten sich am 28. September in der Perleberger Straße in Moabit, am 4. Oktober am Savignyplatz in Charlottenburg und am 9. Oktober in der Naumannstraße in Schöneberg. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft gegenüber dem RBB Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Berliner Polizei ermittelt nun auch wegen Drogenhandels und Sozialleistungsbetrugs

Neben den Wohn- und Aufenthaltsorten der Beschuldigten durchsuchten die Ermittler ein Bankschließfach sowie ein Fahrzeug in Brandenburg. Die Einsatzkräfte fanden zahlreiche Mobiltelefone, eine Schreckschusswaffe, mehrere Messer und drei Reizstoffsprühgeräte. Zudem stellten sie 40 kleine Behältnisse sicher, in denen sich nach Einschätzung der Ermittler möglicherweise Drogen befinden.



Die Funde haben inzwischen weitere Strafverfahren zur Folge. Die Behörden ermitteln unter anderem wegen bewaffneten Betäubungsmittelhandels und des Verdachts des Sozialleistungsbetrugs.

Die beschlagnahmten Gegenstände werden derzeit untersucht und ausgewertet. Auch die konkrete Beteiligung der sieben Beschuldigten an den Schusswaffendelikten muss noch geklärt werden. Festnahmen vermeldeten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

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