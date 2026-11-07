Berlin hat so viele Deutschlandtickets wie Autos - doch der Boom stockt

Über 1,2 Millionen Deutschlandtickets gibt es in Berlin und Umland. Doch neue Zahlen zeigen: Bei der BVG wächst die Zahl seit langem nicht mehr. Ist das Potenzial ausgeschöpft?

Eine Straßenbahn in Berlin. Allein bei der BVG nutzen über 760.000 Abonnenten die verschiedenen Arten des Deutschlandtickets.

Diese Flatrate gilt nicht nur für S-Bahnen oder Busse in Berlin. Mit ihr kann man auch den größten Teil der Harzer Schmalspurbahnen nutzen oder mit der Weißen Flotte von Schaprode auf die Insel Hiddensee reisen. Das Deutschlandticket ist ein Erfolg, und Berlin ist seine Hochburg. Doch neue Zahlen zeigen, dass sich der Boom abschwächt.



Zwar gibt es in Berlin ungefähr genauso viele Deutschlandticket-Besitzer wie Autos. Der Anteil der Menschen, die sich für das Stammkunden-Abo entschieden haben, ist höher als anderswo. Die Befürchtung, dass Preiserhöhungen die Abonnentenzahlen massiv einbrechen lassen, ist in Berlin zumindest bisher nicht eingetreten.



Eine Katze, ein Hund, ein Bär: Mit tierischen Werbebotschaftern machen die Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) derzeit Reklame für das 63-Euro-Ticket. Der Grund könnte sein, dass der anfängliche Aufschwung dort zum Stillstand gekommen ist. Im Vergleich zu Mitte 2025 hat sich die Zahl der Deutschlandticket-Nutzer bei dem Landesunternehmen kaum verändert. Ist der Markt ausgeschöpft? Das Ende der Fahnenstange erreicht? Es ist Zeit für eine Analyse.

„Guter öffentlicher Verkehr wird immer wichtiger“

Die Verkehrspolitikerin Oda Hassepaß, die von 2021 bis Oktober 2026 Grünen-Abgeordnete in Berlin war, hat die Daten beim Senat erfragt. Die Pankowerin ist Koordinatorin der Fachverhandlungsgruppe 6 Verkehr und Mobilität. Arbeitskreise wie dieser begleiten auf Seiten der Grünen die Koalitionsgespräche mit der Linken und der SPD.



„Guter öffentlicher Verkehr wird immer wichtiger für die Menschen und das Funktionieren Berlins“, schätzt Hassepaß ein. „Das Thema sichere, zuverlässige und bezahlbare Öffis wird auch bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen im Zentrum stehen.“ Die Fahrpreise sind ein wichtiges Thema, wenn noch mehr Menschen Busse und Bahnen nutzen sollen. Das Deutschlandticket sei immens wichtig.

Tierische Werbebotschaft: Mit einer Katze, einem Hund und anderen Lebewesen wirbt die BVG für das Deutschlandticket - hier im U-Bahnhof Nollendorfplatz. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Das ganze Land mit einer Fahrkarte: Das Deutschlandticket macht es seit Mai 2023 möglich. Mit dem Stammkunden-Abo kann man fast mit dem gesamten Nah- und Regionalverkehr fahren. Die erste bundesweite Flatrate dieser Art erspart es ihren Nutzern, sich mit Tarifzonen und Fahrkartenautomaten auseinandersetzen zu müssen.



Anfangs gab es Kritik. Die meisten Nutzer hätten vorher andere, meist teurere Karten genutzt, hieß es. Weil Zahlungsbereitschaft nicht mehr abgeschöpft wird, gehe dem System Geld verloren. Das neue Ticket bevorzuge Fernpendler und fördere den Freizeitverkehr. Die Zahl der echten Neukunden bleibe überschaubar. Für einen geringen Klimaaffekt zahlten Bund und Länder viel Geld – drei Milliarden Euro pro Jahr.

Jetzt gibt es auch das Deutschlandticket Azubi

„Das Deutschlandticket ist unverändert erfolgreich“, entgegnet Oda Hassepaß. Auch wirtschaftlich: „Die Zahl der bei der BVG monatlich laufenden Abos aller Kategorien ist um 18 Prozent höher als vor der Einführung des D-Tickets.“ Die Zahl sei von 1,016 Millionen im Januar 2023 auf 1,2 Millionen im September 2026 gestiegen, berichtet sie.

Aber wie hat sich die Nutzung in der Zwischenzeit entwickelt? Das zeigen die Daten, die Verkehrs-Staatssekretär Arne Herz (CDU) auf die parlamentarische Anfrage von Oda Hassepaß hin zur Verfügung stellte.



Danach hat das größte kommunale Verkehrsunternehmen Deutschlands im Januar 2024 rund 665.000 Deutschlandticket-Abonnements in seiner Kartei. Davon besitzen 515.000 ein reguläres D-Ticket. 150.000 nutzen die verbilligte Job-Variante.



Im September 2026 zählt die BVG dagegen 764.000 Stammkunden mit Deutschlandticket. 573.000 sind mit dem regulären D-Ticket unterwegs. 186.000 fahren mit der Job-Variante. Fünftausend besitzen das neue Deutschlandticket Azubi, teilte der Senat mit.

Berlin für 29 Euro im Monat: Auf Betreiben der SPD wurde im Juli 2024 das Berlin-Abo eingeführt. Als das Angebot im Februar 2025 eingestellt wurde, gab es 219.000 Nutzer. © Emmanuele Contini/imago

Damit ist die Gesamtzahl der Deutschlandticket-Nutzer bei der BVG in diesem Zeitraum um rund 15 Prozent gestiegen. Die monatlichen Einnahmen wuchsen sogar um ein Viertel, zeigt eine andere Statistik.



Doch inzwischen scheint das, was möglich ist, erreicht zu sein. Die Zahlen bei der BVG sind seit rund anderthalb Jahren nicht mehr wesentlich gestiegen. Im Mai und Juni des vergangenen Jahres gab es mit 763.000 Nutzern (der damalige Höchststand) fast genauso viele Deutschlandticket-Besitzer bei der BVG wie in diesem September.

Nur 29 Euro pro Monat: Berlin-Abo galt acht Monate lang

Die Zeitreihe zeigt auch, dass die Zahlungsbereitschaft der Berliner Stammkunden offensichtlich größer ist als viele Beobachter denken. Die bisherigen Preiserhöhungen scheinen nicht allzu viele Abonnenten abgeschreckt zu haben. Aber sie trugen möglicherweise dazu bei, dass sich der Boom abgeschwächt hat, vermutet Oda Hassepaß.

Ein Beispiel: 2025 stieg der Preis des Deutschlandtickets von 49 auf 58 Euro pro Monat. In Deutschland sank die Zahl der Kunden von 14,5 Millionen auf 13,4 Millionen. In Berlin zeigen die Zahlen dagegen keine solche Delle. So lag die Zahl der DT-Abonnenten bei der BVG im Januar 2025, dem ersten Monat mit dem höheren Preis nur um knapp vier Prozent niedriger als im vorangegangenen Oktober.

Als ein Jahr später der Tarif auf die heute geltenden 63 Euro erhöht wurde, sank die Zahl sogar nur um 1,3 Prozent.

In einem anderen Fall half das Land Berlin. Als 2024 auf SPD-Wunsch das Berlin-Abo eingeführt wurde, sank die Zahl der Deutschlandtickets in den Keller. Das Abo galt nur in Berlin, war aber mit 29 Euro im Monat preiswerter. Als es im Februar 2025 wieder abgeschafft wurde, schossen die Verkaufszahlen des Deutschlandtickets wieder in die Höhe, unterm Strich blieb die Zahl der BVG-Abonnenten fast gleich. Dazu trug bei, dass Wechsler die Differenz bis zu ein Jahr subventioniert bekamen.

1,1 Millionen Autos in Berlin - 1,26 Millionen ABC-Tickets

Natürlich ist die BVG nicht das einzige Verkehrsunternehmen, das Deutschlandtickets verkauft. Und die Hauptstadt-Region besteht nicht nur aus Berlin. Für das ganze Bild steuerte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) weitere Zahlen bei. Sie gelten für das Tarifgebiet Berlin ABC, das Berlin sowie das direkt angrenzende Umland umfasst.



Auch diese Daten zeigen zuletzt einen leichten Anstieg. Standen 2024 monatlich im Schnitt rund 750.000 Deutschlandtickets in den Karteien, waren es im vergangenen Jahr ungefähr 800.000. Die Zahl der Deutschlandtickets Job stieg von 250.000 auf 260.000. Bei den Deutschland-Semestertickets nahm die Nutzerzahl in Berlin und Umland von 170.000 auf 200.000 zu, berichtet der Verkehrsverbund.

Dichter Verkehr auf der Frankfurter Allee in Lichtenberg. Berlin ist keine Autostadt. Die Motorisierungsrate ist geringer als in anderen großen Städten. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Und wie war das mit den Autos und dem Ticket? Auch das lässt sich berechnen. Im vergangenen Jahr summieren sich die verschiedenen Arten des Deutschlandtickets in Berlin und Umland auf stolze 1,26 Millionen. Das sind deutlich mehr als die Zahl der in Berlin zugelassen Autos (knapp 1,1 Millionen). Zählt man die im nahen Umland angemeldeten Pkw hinzu, dürfte sich ungefähr ein Gleichstand ergeben.

Trotz Teuerung: Viel Umsatz mit Einzelfahrausweisen

Was lässt sich sonst nach aus den Daten herauslesen? Nochmals zum Thema Zahlungsbereitschaft: Einzelfahrscheine, Vier-Fahrten-Karten und Anschlussfahrscheine spülen unverändert viel Geld in die Kasse der BVG. Anfang 2024 waren es 12,07 Millionen Euro, im September 2026 rund 12,76 Millionen Euro. Dabei hat sich zum Beispiel das Einzelticket für Berlin in dieser Zeit um 50 Cent auf vier Euro verteuert.

Immerhin: Bei der nächsten Fahrpreiserhöhung, die Anfang des kommenden Jahres ansteht, wird der Einzelfahrschein nicht teurer.

Zurück zum Deutschlandticket: „Wir hatten ja auf eine weitere Steigerung gehofft“, so die Grünen-Politikerin Hassepaß. „Aber dann hätte das Ticket nicht ständig teurer werden dürfen.“ Dass die Nutzerzahlen zumindest stabil geblieben sind, habe damit zu tun, wie beliebt dieses Abo ist. Trotzdem: „Wir brauchen dringend günstige Varianten für Menschen mit sehr wenig Geld, das ist klar.“

Wenn Rot-Grün-Rot regiert, wird es interessant: Wie werden sich die Tarife unter dem neuen Senat entwickeln? Die frühere Abgeordnete baut eher auf andere Strategie: „Die stabile Zahl der Abos gilt es weiter auszubauen durch attraktive dauerhafte Angebote und mehr Zuverlässigkeit bei Bussen und Bahnen.“

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema