Mit vollem Terminkalender läutet Berlin den Herbst ein. Wo Sie Designerstücke und Deko zum kleinen Preis bekommen und wo in der Stadt die beste Stimmung herrscht.

Mit vollem Terminkalender läutet Berlin den Herbst ein. Wo Sie Designerstücke und Deko zum kleinen Preis bekommen und wo in der Stadt die beste Stimmung herrscht.

Der Spätsommer hat sich mit dem kalendarischen Herbstanfang am vergangenen Mittwoch endgültig verabschiedet – doch dafür lockt das Wochenende mit einem vollen Terminkalender. Zwischen Marathon, Design-Talks und Kreativworkshops bleibt vom 25. bis 27. September kaum eine Minute Leerlauf.



Wer es lieber gemütlich hat, bleibt aber auch nicht auf der Strecke liegen. Nach einem ausgiebigen Museumsbesuch lässt es sich mit Designerstücken und Zimmerpflanzen gut auf den Herbst und Winter einstimmen.



Aus der Vielzahl an Programmpunkten haben wir die besten Wochenend-Tipps für Sie herausgesucht.

Design Days Berlin: Die Stadt feiert 20 Jahre UNESCO City of Design

Berlin feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum als UNESCO City of Design – passend dazu bringen die erstmals stattfindenden Design Days Berlin über 60 Marken und mehr als 20 Events die Berliner Designszene als offene Plattform, bei der neben neuen Produkten vor allem die Menschen, Ideen und Prozesse hinter dem Design im Mittelpunkt stehen, zusammen.



Alle Design-Interessierten können sich über das Wochenende hinweg und in der ganzen Stadt verteilt von Ausstellungen, Produktpräsentationen, Workshops und Talks begeistern und inspirieren lassen.



Neben Speakern wie Sebastian Herkner, Fabian Freytag, Jürgen Mayer H. und GRAFT Architects sind außerdem Partner wie Bang & Olufsen, Laufen, Occhio, Roche Bobois und Rolf Benz mit dabei.

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Design Days Berlin. Donnerstag, 24. September bis Samstag, 26. September. Verschiedene Standorte in Berlin. Eintritt frei. Mehr Informationen unter designdays.berlin

Selbermachen statt scrollen: Pinterest und Modulor laden zum CRE8-Festival

Wer sein Leben ohnehin schon längst auf Pinterest-Pinnwänden ordnet, ist beim Cre8-Festival von Pinterest und Modulor genau richtig.



Unter dem Motto „Save it, Make it“ verwandelt sich das 3000 Quadratmeter große Kreativkaufhaus am Samstag in ein begehbares Moodboard: An Kreativstationen, in Workshops und Behind-the-Scenes-Touren können Besucher digitale Trends kreativ ins echte Leben übersetzen.



Die kreative Ader eines jeden Einzelnen – egal, wie groß oder klein sie sein mag – kann von Journaling- und Zeichentechniken über Polaroid-Kunst bis hin zu Bastelarbeiten vielfältig ausgelebt werden.

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CRE8 Festival. Samstag, 26. September, 13–18 Uhr. Modulor, Prinzenstraße 85. Eintritt frei nach Anmeldung. Workshops, Talks und Behind-the-Scenes Touren sind bereits ausverkauft. Mehr Informationen unter modulor.de

Social Studies im Fotografiska: Ein neuer Blick auf eine ganze Generation

„Social Media ist unser Rettungsanker, aber auch eine geladene Waffe“, meint Jonathan, einer der Teilnehmer eines radikalen Experiments der Fotografin und Filmemacherin Lauren Greenfield. Was bedeutet es, im digitalen Zeitalter aufzuwachsen? Mit über 2000 Stunden ungefiltertem Videomaterial von 30 Teenagern aus Los Angeles nähert sich die Ausstellung „Social Studies“ im Fotografiska der Frage an.



Verdichtet zu einer begehbaren Ausstellung über das Social-Media-Leben zwischen Selbstinszenierung und Mobbing, bekommen Besucher ab Samstag erstmals einen vertiefenden Einblick in das (Online-)Leben der Generation Z.



In Zeiten von Debatten über strengere Regeln für Jugendliche in den sozialen Medien zeichnet die Ausstellung ein Porträt einer Generation – erzählt in ihrer Sprache – und schafft einen Raum zum Austausch verschiedener Perspektiven.

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Social Studies. Opening Party Freitag, 25. September, Ausstellungsdauer Samstag, 26. September bis Dienstag, 12. Januar 2027, jeweils 10-23 Uhr. Fotografiska Berlin. Eintritt zur Opening Party frei, Tickets zur Ausstellung ab 7 Euro. Mehr Informationen unter berlin.fotografiska.com

Voo Store: jährlicher Archiv-Sale mit bis zu 80 Prozent Rabatt

Der Voo Store in Kreuzberg ist seit Jahren fester Bestandteil der Berliner Mode- und Designszene – kuratiert mit Designermode, zeitgenössischer Kultur und einem scharfen Blick für lokale wie internationale Labels.



Am Wochenende öffnet der Concept Store wie jedes Jahr sein Archiv: Zwei Tage lang gibt es ausgewählte Stücke mit Rabatten von bis zu 80 Prozent.

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Voo Store Archive Sale. Freitag, 25. September und Samstag, 26. September, jeweils 11–19 Uhr. Voo Space, Oranienstraße 24. Eintritt frei

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Grün zum kleinen Preis: Der große Pflanzenverkauf im Kühlhaus

Wenn die Bäume draußen ihre Blätter verlieren, muss man sich das Grün eben in die eigenen vier Wände holen. Dieses Wochenende bietet sich dafür der passende Anlass:



Von Freitag bis Sonntag werden auf dem großen Pflanzenverkauf im Kühlhaus an der Luckenwalder Straße über 80 Zimmerpflanzensorten, Baby-Pflanzen ab 1,99 Euro und Botaniker-Zubehör angeboten.



Zwischen Monstera, Ficus, Pothos und Pilea werden Pflanzenliebhaber und Deko-Suchende hier sicher fündig. Nur bitte die Karte nicht vergessen, eine Barzahlung ist nicht möglich.

Großer Pflanzenverkauf. Freitag, 25. September und Samstag, 26. September, 10–19 Uhr, Sonntag, 27. September, 11–16 Uhr. Kühlhaus, Luckenwalder Straße 3. Eintritt frei nach Online-Anmeldung. Tickets und mehr Informationen unter pflanzenfueralle.co

Marathon mal anders: Anfeuern beim großen Lauf durch Berlin

Am Sonntag steht die Stadt ganz im Zeichen des Marathons: Mehr als 40.000 Läufer aus rund 120 Ländern ziehen durchs Regierungsviertel, über den Ku'damm und schließlich durchs Brandenburger Tor. Eine Veranstaltung, an der man am Sonntag eigentlich kaum vorbeikommt.



Wer nicht selbst mitläuft, macht eben Stimmung für die tapferen Läufer und feuert vom Streckenrand aus an. Die ausgelassensten Orte zum Anfeuern sind dabei an der Bülowstraße oder am Platz am Wilden Eber. Aber wir sind uns sicher, die Läufer können auf der gesamten Strecke den einen oder anderen Motivationsruf gebrauchen.

Wer beim Berliner Marathon nicht zu den rund 40.000 Teilnehmern gehört, feuert eben von außen an. © Andreas Gora/dpa

Berlin-Marathon. Sonntag, 27. September, ab 8 Uhr. Strecke quer durch die Stadt, Ziel Brandenburger Tor. Eintritt als Zuschauer frei. Mehr Informationen auf bmw-berlin-marathon.com

Oktoberfest in der Fischerhütte – Wiesn-Feeling in Berlin

Vier Wochen lang verwandelt sich die Fischerhütte am Schlachtensee wieder in die Oktoberfest-Zentrale Berlins. Jeden Donnerstag, Freitag und Samstag ab 18 Uhr heißt es für Volksfest-Fans: Dirndl und Lederhose raus, Maß hoch, mitgesungen!



Der Edelweiß-Express bringt mit Live-Musik alle Wiesn-Hits auf die Bühne, während bayerische Schmankerl und kühles Augustiner Festbier für echtes Oktoberfest-Feeling direkt am Wasser sorgen.



Wer es exklusiv mag, sichert sich einen der begehrten VIP-Tische für bis zu 10 Personen – inklusive 2-Gänge-Menü und besten Blick aufs Geschehen.

Fans von gutem Bier, Blasmusik und Schlager müssen nicht nach München, sondern können zum Oktoberfest am Schlachtensee gehen. © Roberta Sant'Anna/Unsplash

Oktoberfest in der Fischerhütte. Freitag, 25. September bis Samstag, 17. Oktober, jeweils Donnerstag bis Samstag ab 18 Uhr. Fischerhütte am Schlachtensee. Tickets ab 18 Euro. Tickets und mehr Informationen auf fischerhuette-berlin.de