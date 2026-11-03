„Das legendäre Konzert für Berlin '89“: 3sat-Doku erzählt von Show drei Tage nach dem Mauerfall

Meinen allerersten Trip in den Westen wollte ich eigentlich mit dem Fahrrad unternehmen. Mein Ziel am 12. November 1989 war die Deutschlandhalle, wo der SFB èrst am Vorabend ein großes Gratis-Konzert angekündigt hatte. Doch der Grenzposten in der Chausseestraße verwehrte meinem Rad die Einreise – es sei zu voll in Westberlin!



Mein Respekt war noch so groß, dass ich diese unsinnige Anweisung kopfschüttelnd befolgte und zu Fuß weitermarschierte – schließlich durften Ostler in den Tagen nach dem Mauerfall die S- und U-Bahnen gratis benutzen. Mittags kam ich an der Halle an, bekam Sekt spendiert und einen schönen Platz auf der Empore. Das war gut – denn das Konzert sollte elf Stunden dauern, die meisten der 50.000 Zuschauer hörten von draußen zu. Was ich gegessen und getrunken habe, weiß ich nicht mehr, Westgeld hatte ich jedenfalls noch keins.

Jugendliche Besucher aus Ost-Berlin in der Deutschlandhalle am 12. November 1989 © Succo/Orte der Einheit

Springsteen und Bowie hatten keine Zeit

Jeder dürfte ganz besondere Erinnerungen an dieses denkwürdige Konzert haben. Komplett aufgezeichnet wurde das Konzert nicht, die SFB-Kameras standen an jenem Abend in der Philharmonie. In einer 3sat-Doku kommen die Initiatoren und viele Musiker zu Wort. Die Radioleute um Helmut Lehnert waren zunächst von leichtem Größenwahn befallen, planten ein Event vor dem Reichstag und fragten bei Bruce Springsteen, David Bowie und Neil Young nach, ob sie mal eben in zwei Tagen Zeit hätten.



Keiner antwortete auf die Schnelle. Dabei waren die deutschen Stars ohnehin die nahe liegende Variante: Denn Udo Lindenberg und BAP hatten vergeblich Anläufe unternommen, vor ihren DDR-Fans zu spielen. In der Deutschlandhalle, die erst einen Tag vor dem Konzert gebucht werden konnte, entluden sich die Emotionen, die Tränen flossen wie der Sekt.



Udo Lindenberg sang nicht nur vom „Mädchen aus Ostberlin“, sondern hatte den Text des „Sonderzugs nach Pankow“ frisch umgetextet. Das Gleiche schaffte Nina Hagen, deren Auftritt mich umwarf. In ihrer Version von „My Way“ machte sie aus „Berlin ist alt und voll Gewalt“ „Berlin ist neu – wie ick mich freu!“. Ebenso passend war ihr Zarah-Leander-Hit „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn!“

Zustimmung wird geprüft...

Joe Cocker hatte ich, im Gegensatz zu den westdeutschen Stars, schon erlebt – für dieses Konzert wurde er extra aus Dänemark eingeflogen. Beim Klassiker „With A Litte Help From My Friends“ kamen alle Musiker auf die Bühne zum Background-Chor, darunter auch die DDR-Größen um Silly und Pankow – der Saal tobte wie ein Meer im Sturm.



Die Musiker sind heute noch sichtlich bewegt, ob Campino, dessen karierte Hose ich heute noch vor mir sehe, die Sillys, André Herzberg, Ulla Meinicke oder Heinz Rudolf Kunze. Wolfgang Niedecken bekommt bei den Bildern immer noch eine „Pelle auf der Haut“. Dirk Zöllner nennt den Gig seine „persönliche Mondlandung“. Melissa Etheridge spricht von einem ihrer Lieblingsmomente auf der Bühne.



Fast alle Bands habe ich noch öfter erlebt – nur das Liedermacherduo Christian Kunert und Gerulf Pannach leider nicht. Die beiden früheren Renft-Mitstreiter waren für ihre rebellischen Lieder verhaftet, in den Westen abgeschoben worden und sangen hier ihren prophetischen Song „Der Tag, an dem die Mauer fiel“. Einer Ostband blieb es vorbehalten, zwischen all dem Beschwören von Wundern den Blick in die Zukunft zu richten: Tamara Danz sang mit Silly „Alles wird besser – aber nichts wird gut“. An diesem Abend war noch alles gut.



Das legendäre Konzert für Berlin '89- Freiheit, Stars, Aufbruch, Musikdoku in zwei Teilen am Mittwoch, 4.11. um 20.15 Uhr auf 3sat, seit 23.10. in der 3sat-Mediathek.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema