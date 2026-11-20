Berlin zählt nur 89 Milchkühe, im Osten schrumpfen die Bestände stark. Bundesweit sind es 700.000 weniger. 2027 erwartet die Branche höhere Milchpreise.

Deutschland hat in den letzten zehn Jahren knapp 700.000 Milchkühe verloren. Auch in Berlin und Brandenburg geht die Bestandszahl seit Jahren zurück. Bislang deutet wenig auf eine drohende Milchknappheit hin, denn obwohl weniger Milchkühe gehalten werden, gelangt deutlich mehr Milch auf den Markt.



In diesem Jahr lag die Milchanlieferung nach Angaben des Milchindustrie-Verbandes zeitweise fast fünf Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch Milch und Butter wurden im Supermarkt zuletzt günstiger. Wie ist das trotz sinkender Tierzahlen möglich?

Milch im Supermarkt könnte Anfang 2027 wieder teurer werden

Die Milchkühe geben heute deutlich mehr Milch als noch vor zehn Jahren. Laut dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) lag die durchschnittliche jährliche Milchleistung 2024 bei rund 9445 Kilo pro Kuh. Zuletzt standen auch die Erzeugerpreise wegen der hohen Milchmengen unter Druck. Im Supermarkt waren Milch und Butter zeitweise günstiger als sonst: Im Oktober kosteten Molkereiprodukte nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bundesweit 4,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, Butter war sogar 18,9 Prozent günstiger.

Doch ob diese Entwicklung anhält, ist offen. Der Milchindustrie-Verband rechnet damit, dass die Milchpackung im Regal Anfang 2027 wieder teurer werden könnte. Die Preise bilden sich durch Nachfrage, die Produktionskosten und die Vereinbarungen zwischen Molkereien und Einzelhandel.

Wie stark sich die Tierhaltung verändert hat, zeigt eine neue Infografik des BZL, die auf Daten des Statistischen Bundesamtes basiert. In Berlin leben demnach mittlerweile nur noch 89 Milchkühe – vor zehn Jahren waren es 128. Damit ist der Bestand in der Hauptstadt seit 2016 um rund 30 Prozent geschrumpft – stärker als in jedem anderen Bundesland.

Bundesweit ist die Zahl der Milchkühe ebenfalls deutlich zurückgegangen. Während im Mai 2016 noch rund 4,3 Millionen Tiere gehalten wurden, waren es zehn Jahre später nur noch knapp 3,6 Millionen. Das entspricht einem Rückgang von etwa 16 Prozent.

Brandenburg verlor rund 40.000 Milchkühe in zehn Jahren

Dass Berlin im Ländervergleich prozentual an der Spitze steht, hängt auch mit der geringen Zahl an Milchkühen zusammen. Bei einem so kleinen Bestand können bereits Veränderungen in einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben die Statistik erheblich beeinflussen. Nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg wurden am 3. Mai 2026 insgesamt 689 Rinder in 26 Haltungen in der Hauptstadt gezählt. Neben den 89 Milchkühen gab es 310 Ammen- und Mutterkühe. Noch im November 2025 waren insgesamt 762 Rinder registriert worden. Innerhalb eines halben Jahres sank der Rinderbestand damit um fast zehn Prozent.

Im benachbarten Brandenburg sieht die Entwicklung zuletzt anders aus. Dort wurden im Mai rund 118.700 Milchkühe gezählt. Gegenüber November 2025 waren das etwa 600 Tiere mehr. Auch Thüringen verzeichnet einen erheblichen Rückgang. Von rund 109.000 Milchkühen im Jahr 2016 blieben zuletzt nur noch 78.915 Tiere übrig. Das entspricht einem Minus von knapp 28 Prozent.

In Sachsen-Anhalt ging der Bestand im selben Zeitraum um rund 23 Prozent auf 95.039 Milchkühe zurück. Mecklenburg-Vorpommern verlor knapp ein Fünftel seiner Milchkühe und zählte zuletzt noch 143.937 Tiere. Vergleichsweise moderat fiel der Rückgang in Sachsen aus: Dort sank der Bestand um etwa 15 Prozent auf rund 160.000 Tiere.

Immer weniger Milchviehbetriebe: Herden werden größer

Die Zahlen zeigen zugleich einen langfristigen Strukturwandel in der deutschen Milchwirtschaft. Nicht nur die Zahl der Tiere sinkt, auch immer weniger Betriebe halten Milchkühe. Nach Angaben des BZL gab es im Mai 2016 bundesweit noch rund 71.000 Milchkuhhaltungen. Zehn Jahre später waren es nur noch etwa 46.000.

Die Milchviehhaltung konzentriert sich zunehmend auf weniger und größere Betriebe. Während ein Betrieb 2016 durchschnittlich 60 Milchkühe hielt, waren es im Mai 2026 bereits 78 Tiere. Besonders viele Milchkühe stehen weiterhin in Bayern und Niedersachsen. Allein auf diese beiden Bundesländer entfällt mehr als die Hälfte des deutschen Milchkuhbestands.

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