Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr an Berliner Schule – mehrere Verletzte

Am Vormittag geht ein Alarm von einer Kreuzberger Schule bei Polizei und Feuerwehr ein. Das ist passiert.

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In einer Schule in Berlin-Kreuzberg hat ein früherer Schüler Reizgas versprüht und einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

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An einer Schule in der Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg hat ein ehemaliger Schüler am Vormittag Reizgas versprüht und damit einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der Alarm sei gegen 10:30 Uhr bei der Polizei eingegangen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Nach Angaben des Sprechers wurde der Tatverdächtige noch an der Schule festgenommen. Der Mann sei den Behörden bereits bekannt gewesen.

Motiv des Ex-Schülers noch unklar

Mehrere Kinder und Jugendliche erlitten durch das Pfefferspray Reizungen an Augen und Atemwegen. Sie wurden den Angaben zufolge von Sanitätern der Feuerwehr vor Ort versorgt.

Zu den Hintergründen der Tat sowie zum Motiv des Ex-Schülers machte die Polizei zunächst keine Angaben.

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