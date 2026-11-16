Eine Achtjährige starb bei einem Unfall in Berlin. Ein Bus überrollte sie an der Potsdamer Straße. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

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Blumen liegen an der Kreuzung Lützowstraße Ecke Potsdamer Straße. An dieser Stelle war es am Tag zuvor zu einem tragischen Unfall gekommen.

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Ein achtjähriges Mädchen ist am Samstagnachmittag in Berlin bei einem Unfall mit einem Linienbus ums Leben gekommen. Das Kind war mit seiner Mutter auf dem Fahrrad unterwegs, als es an einer Kreuzung an der Potsdamer Straße unter die Räder geriet.

Das Kind starb noch am Unfallort. Der tödliche Unfall in Berlin-Tiergarten hat viele Menschen erschüttert: Einen Tag später legten Anwohner Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Die Polizei rekonstruierte den Hergang und ermittelt zugleich wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen den 55 Jahre alten Busfahrer.

Wie es zu dem Unfall an der Potsdamer Straße kam

Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück gegen 17 Uhr an der Kreuzung von Potsdamer Straße und Lützowstraße. Mutter und Tochter fuhren jeweils auf einem eigenen Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Pohlstraße.

An der roten Ampel warteten die beiden auf Grün. Direkt daneben stand der Bus auf einem gesonderten Fahrstreifen für Busse. Als die Ampel umsprang, fuhren den Ermittlungen zufolge sowohl der Busfahrer als auch Mutter und Kind los. Dabei soll das Mädchen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Rad ins Schlingern geraten sein.

So kam es zur Kollision mit dem Bus. Das Kind geriet unter das Fahrzeug und wurde überrollt. Es erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Mutter stand unter Schock und wurde medizinisch betreut.

Warum die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt

Der 55 Jahre alte Busfahrer hielt nach dem Zusammenstoß zunächst nicht an, sondern fuhr weiter. Erst an einer anderen Haltestelle stoppten ihn Polizeikräfte.

Die Beamten ermitteln deshalb wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Wie es genau zu dem Unglück kam, ist weiterhin Gegenstand der Untersuchungen. Die Unfallkreuzung blieb während der Spurensicherung weiträumig gesperrt. Sowohl der Bus als auch das Fahrrad des Mädchens wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Blumen und Kerzen am Unfallort

Einen Tag nach dem Unglück hielten Passanten an der Unfallstelle inne. Menschen legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Viele der Vorbeikommenden haben selbst Kinder und zeigten sich sichtlich betroffen. „Das ist so schlimm“, sagte eine Passantin der Deutschen Presse-Agentur. Ein Mann kämpfte mit den Tränen.

Zwei Nachbarn legten zwei weiße Blumen ab. Einer von ihnen, Ashutosh Saini, wohnt gegenüber. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe er durch das Fenster seiner Wohnung Schreie gehört, berichtete er. Kurz darauf sei die Straße voller Polizeiwagen gewesen. „Es ist etwas ganz Schlimmes passiert“, habe ihm später ein Polizist gesagt.

Unter den Trauernden wurde auch Kritik an der Situation für Radfahrende laut. „Es ist einfach eine furchtbare Straße“, sagte eine Anwohnerin.

Sie selbst fahre an der Potsdamer Straße grundsätzlich kein Fahrrad mehr. Der Radweg sei sehr schmal und uneben. Ob die Beschaffenheit des Radwegs eine Rolle gespielt hat, ist bislang nicht geklärt. Die Ursache des Unfalls untersucht die Polizei noch.

Die Berliner Verkehrsbetriebe äußerten sich betroffen. „Wir sind tief betroffen von diesem tragischen Unglück“, teilte das Unternehmen mit. „Unsere Gedanken sind bei dem verstorbenen Kind und seiner Familie sowie bei unserem Kollegen.“ Die BVG unterstütze die Ermittlungen der Polizei vollumfänglich.

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