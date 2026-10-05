Berlin-Marzahn: Brandstiftung beschädigt Hochspannungskabel

Unbekannte zünden alte Reifen unter einer Brücke an der Boxberger Straße an. Dabei wurden Hochspannungskabel beschädigt. 19 Gewerbebetriebe sind ohne Strom.

Auf die Berliner Stromversorgung hat es möglicherweise erneut einen gezielten Anschlag gegeben. In der Nacht zum Montag brannten mehrere alte Reifen unter einer Kabelbrücke an der Boxberger Straße in Berlin.



Um 4 Uhr sei die Feuerwehr zu einem Kleinbrand alarmiert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ursprünglich sei der Alarm wegen einer starken Verrauchung eingegangen. Als die Feuerwehr eintraf, hätten Reifen und Gerümpel gebrannt.

Die Flammen beschädigten nach Angaben eines Sprechers der Stromnetz Berlin GmbH mehrere 10-Kilovolt-Mittelspannungskabel. Betroffen seien auch zwei 110-kV-Hochspannungskabel. Alle seien sicherheitshalber abgeschaltet worden. „Haushalte sind nicht betroffen, aber 19 Gewerbebetriebe“, sagte der Sprecher. Diese würden seit 9 Uhr durch ein großes Notstromaggregat versorgt.



Wie stark die Kabel beschädigt sind, steht nach Angaben des Sprechers noch nicht fest, denn die Spurensicherung der Kriminaltechnik war am Mittag noch zugange und der Tatort noch nicht freigegeben. Nach Angaben von Ermittlern verdichten sich die Hinweise, dass der Brand absichtlich gelegt wurde.



Die Ermittlungen zu der schweren Brandstiftung laufen in alle Richtungen. „Aber wer bei mehreren angezündeten Reifen unter einer Kabelbrücke von einem Zufall ausgeht, glaubt auch an den Weihnachtsmann“, sagt Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei. „Wer unsere kritische Infrastruktur angreift, nimmt bewusst Verletzte in Kauf und gefährdet unsere Demokratie. Wer solche Anschläge kleinredet, macht sich zum Mittäter.“

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