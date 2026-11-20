Die Hauptstadt muss ihren Beamten über zwei Milliarden Euro nachzahlen. Linke, Grüne und SPD beraten schon darüber, was das für ihre übrigen Pläne bedeutet.

Im Sondierungspapier von Linken, Grünen und SPD steht bereits, wie viel die drei Parteien 2027 einsparen wollen: 900 Millionen Euro. Die Nachzahlungen an die Berliner Landesbeamten tauchen darin nicht auf. Inzwischen sind sie Gegenstand der Koalitionsverhandlungen. Dabei geht es auch um die Frage, welche anderen Vorhaben sich das Bündnis noch leisten kann.



„Wir werden dies gesetzeskonform lösen. Über die genaue Umsetzung und die Auswirkungen auf andere Projekte beraten wir aktuell innerhalb der Koalitionsgespräche“, sagte Steffen Zillich (Linke), der für seine Partei die Fachverhandlungsgruppe Haushalt und Finanzen leitet, der Berliner Zeitung. Eine Sprecherin der Berliner Grünen bestätigte, dass die Parteien über die Nachzahlungen und die Haushaltsplanung einer möglichen neuen Regierung sprechen. „Die Ergebnisse werden mit dem fertigen Koalitionsvertrag vorgestellt.“



Ob die Summe bereits einkalkuliert ist und welche Projekte sich wegen der Nachzahlungen verzögern könnten, ließen Linke und Grüne offen. Die SPD antwortete bis Redaktionsschluss nicht auf die Anfrage der Berliner Zeitung, genauso wie die CDU. Auch die AfD wurde angefragt.

Was der nächste Doppelhaushalt auffangen muss

Berlin hat 493 Millionen Euro für die Nachzahlungen zurückgelegt. Das dürfte nach Einschätzung der Senatsfinanzverwaltung den größten Teil der bis Ende 2027 erwarteten Auszahlungen decken. Wie viel das Land bis dahin tatsächlich überweist, hängt davon ab, wie schnell die Behörden die Einzelfälle bearbeiten. „Sollten aufgrund einer schnelleren Bearbeitung höhere Nachzahlungen im Jahr 2027 anfallen, wären diese aus dem Gesamthaushalt zu finanzieren“, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Finanzen der Berliner Zeitung.



Die Verwaltung rechnet damit, dass sich die Bearbeitung bis 2028 hinzieht. „Die Veranschlagung der 2028 anfallenden Nachzahlungen wird im Übrigen Gegenstand des kommenden Haushaltsplanaufstellungsverfahrens sein“, sagte der Sprecher. Für weitere Risiken seien in der Finanzplanung bis 2030 rund eine Milliarde Euro als Vorsorge berücksichtigt. Was die Anpassung der Beamtenbesoldung für die Besoldungsjahre ab 2028 kosten könnte, hat die Verwaltung bislang nicht berechnet.



Im selben Doppelhaushalt, in dem Berlin die für 2028 erwarteten Nachzahlungen einplanen muss, wollen Linke, Grüne und SPD laut Sondierungspapier jährlich 500 Millionen Euro einsparen. Höhere Steuern und Gebühren sollen mindestens 400 Millionen Euro pro Jahr einbringen.



Die Frage an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, wie viel Spielraum angesichts der Nachzahlungen für neue Vorhaben bleibt, leitete die Senatskanzlei an die Finanzverwaltung weiter. Der Sprecher verwies darauf, dass das Abgeordnetenhaus bei der Beratung des Doppelhaushalts eigene Prioritäten setzen könne. Zur Höhe des verbleibenden Spielraums machte er keine Angaben.

Kritik aus der Opposition

Der Haushaltspolitiker der Berliner AfD-Fraktion, Rolf Wiedenhaupt, warf dem Senat vor, einen „dringend nötigen Kassensturz“ zu verweigern. Er bemängelte unter anderem fehlende Angaben zur Rücklage und eine ausstehende Senatsvorlage. Auf Anfrage der Berliner Zeitung bezifferte die Finanzverwaltung die Rücklage auf 493 Millionen Euro und teilte mit, ein Referentenentwurf für die Jahre 2008 bis 2020 sei fertig.



Wiedenhaupt nannte keinen Finanzierungsvorschlag. Zugleich forderte er Nachzahlungen für alle betroffenen Beamten. „Wer darauf vertraut hat, dass sein Dienstherr ihn korrekt entlohnt, darf dafür nicht auch noch bestraft werden“, sagte er der Berliner Zeitung. Nach Schätzung der Finanzverwaltung würde diese Variante allein für die Jahre 2008 bis 2020 rund sieben Milliarden Euro kosten.

Der Beamtenbund drängt auf einen Beschluss im Parlament

Auch der Berliner Beamtenbund fordert Nachzahlungen für Beamte, die sich damals nicht gegen ihre Besoldung gewehrt haben. Landesvorsitzender Frank Becker sagte der Berliner Zeitung, Innensenatorin Iris Spranger (SPD) habe bei öffentlichen Auftritten bekräftigt, dass sie einen Anspruch für alle sehe. Die SPD-Fraktion verwies in einer Antwort an den Beamtenbund auf die Verbindlichkeit der Karlsruher Entscheidung und der Frist bis Ende März 2027. Ob sie ebenfalls Nachzahlungen für alle Betroffenen unterstützt, geht aus der von Becker übermittelten Antwort nicht hervor.



„Wichtig ist nicht, was im Koalitionsvertrag steht“, sagte Becker. Das Abgeordnetenhaus solle den vorliegenden Entwurf unverzüglich beraten und beschließen. Der Beamtenbund fordert zudem, die Besoldung für 2021 bis 2025 rückwirkend zu korrigieren und sie ab 2026 verfassungsgemäß zu regeln. Die Verantwortung für die Finanzierung sieht Becker beim Parlament. Ob der Beamtenbund eine Verteilung der Zahlungen über mehrere Haushaltsjahre mittragen würde, ließ er offen.



Der Referentenentwurf für die Jahre 2008 bis 2020 befindet sich nach Angaben der Finanzverwaltung in der politischen Abstimmung im Abgeordnetenhaus. Bevor das Gesetzgebungsverfahren beginnen kann, müssen sich die neuen Mehrheitsfraktionen auf das weitere Vorgehen verständigen. Änderungen am Entwurf könne die Verwaltung unabhängig von der Regierungsbildung einarbeiten. Eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe bereitet die Umsetzung bereits vor. Ihre Arbeit sei weit fortgeschritten, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Finanzen. Einen Termin für die Einbringung des Gesetzentwurfs nannte er nicht.

Wie es zu der Milliardenrechnung kam

Berlin ließ die Grundgehälter seiner Landesbeamten jahrelang unverändert. Spätere Erhöhungen reichten nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts nicht aus, um den Rückstand aufzuholen. Karlsruhe erklärte die Berliner A-Besoldung für die Jahre 2008 bis 2020 weit überwiegend für verfassungswidrig. Bis zum 31. März 2027 muss das Land für diese Jahre eine verfassungskonforme Regelung treffen.

Die von der Finanzverwaltung geschätzten 2,3 Milliarden Euro beziehen sich auf die Besoldungsjahre 2008 bis 2027. Rund 1,2 Milliarden Euro entfallen auf die Jahre bis 2020, weitere 725 Millionen auf 2021 bis 2025. Für 2026 und 2027 rechnet die Verwaltung vorläufig mit jeweils 180 Millionen Euro.



Für die Jahre 2008 bis 2020 kalkuliert sie mit Nachzahlungen an diejenigen, die sich rechtzeitig gegen ihre Besoldung gewehrt haben und über deren Ansprüche noch nicht abschließend entschieden wurde. Würde Berlin für diese Jahre allen Betroffenen Geld nachzahlen, kostete das nach ihrer Schätzung rund sieben Milliarden Euro. Für 2026 ist laut Senatsbeschluss kein Widerspruch nötig, um bei einer möglichen Nachzahlung berücksichtigt zu werden.

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