Berlin muss seinen Beamten für zu niedrige Bezüge in der Vergangenheit tief in die Kasse greifen. Die Kosten für die Nachzahlungen fallen deutlich höher aus als bislang kalkuliert.

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Die Nachzahlung an Berliner Beamte kostet das Land mindestens zwei Milliarden Euro.

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Die Nachzahlungen an Berliner Beamte für den Zeitraum zwischen 2008 und 2025 kosten das Land mindestens zwei Milliarden Euro. Das bestätigte die Finanzverwaltung dem rbb. Für das laufende und das kommende Jahr rechnet die Behörde mit zusätzlichen Kosten von jeweils 180 Millionen Euro.

Damit wurden die bisherigen Schätzungen nach oben korrigiert. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) war zuletzt noch von 1,2 Milliarden Euro ausgegangen.

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Grundlage für die Nachzahlungen ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen Jahr. Danach erhielten Berliner Beamte zwischen 2008 und 2020 zu wenig Geld. Die entsprechenden Regelungen im Berliner Besoldungsrecht seien überwiegend nicht mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen, so das Gericht. Die Bezüge mussten deshalb angepasst werden.

Konkret betroffen sind Beamte der sogenannten Besoldungsordnung A, zu der etwa Polizei-, Lehr- und Bundeswehrkräfte in höheren Diensten zählen. Laut dem Bundesverfassungsgericht verstieß das Land Berlin gegen das Alimentationsprinzip. Dieses verpflichtet den Dienstherrn, seinen Beamten und deren Familien lebenslang einen amtsangemessenen Unterhalt zu gewähren.

Nur Kläger haben Anspruch

Anspruch auf Nachzahlungen haben nach der Gerichtsentscheidung allerdings nur jene Beamten, die gegen die niedrigen Bezüge geklagt hatten. Müsste das Land allen betroffenen Beamten Geld nachzahlen, würden sich die Kosten allein für den Zeitraum zwischen 2008 und 2020 auf rund sieben Milliarden Euro belaufen, wie der rbb berichtet. Die dafür vorgesehenen Rücklagen des Landes reichten bei weitem nicht aus.

Bis Ende März 2027 muss Berlin laut der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts festgelegt haben, wer Geld nachgezahlt bekommt. Finanzsenator Evers hat ein sogenanntes Besoldungsreparaturgesetz angekündigt, das bislang jedoch nicht beschlossen wurde.

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