Schwedisches Gold in Mitte, personalisierte Möbel zum Mitnehmen an der Friedrichstraße und ein Duftlabor in Kreuzberg: Diese Läden sind einen Abstecher wert.

Bei herbstlichem Nieselregen vor die Tür zu gehen, kostet manchmal Überwindung. Wie praktisch, dass in Berlin in diesen Wochen gleich mehrere neue Läden eröffnen, die einen Herbstspaziergang wert sind.



Ein schwedisches Schmucklabel wagt den Schritt aus der Heimat, ein gehyptes US-Activewear-Label landet in Mitte, und eine junge Berliner Möbelmarke will das wochenlange Warten aufs neue Sofa abschaffen. Dazu kommen ein Berliner Running-Label und ein New Yorker Duftlabor, das ein zweites Zuhause in Kreuzberg bezieht. Wir haben die fünf spannendsten Neueröffnungen für Sie zusammengefasst.

Gold & Glanz: Mockberg eröffnet seinen ersten Flagship-Store außerhalb Schwedens

In der Weinmeisterstraße glänzt es neuerdings golden: Wo früher Acne Studios war, hat das schwedische Schmucklabel Mockberg am 9. Oktober seinen ersten Flagship-Store außerhalb Schwedens eröffnet. Bisher hatte die Marke nur zwei Shop-in-Shops im Kaufhaus Nordiska Kompaniet in Stockholm und Göteborg.

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2015 gründete Elvira Eriksson Mockberg mit ihrem Bruder Daniel, weil sie keine schlichte, feminine Uhr für sich fand. Bis heute führt sie das Unternehmen selbst. Ihr Anspruch: Schmuck, der so lange hält wie eine gute Uhr. Deshalb setzt Mockberg auf goldbeschichteten Edelstahl.



Das Design ist skandinavisch schlicht, die Preise bleiben bezahlbar und bewegen sich zwischen rund 30 Euro für Creolen und 260 Euro für Uhren. Auch wer online schon fündig geworden ist, hat einen Grund, vorbeizuschauen: Ein Teil des Feinschmucks ist nur im Laden erhältlich.

Mockberg Flagship-Store. Weinmeisterstraße 2, Mitte. Montag–Freitag 11–19 Uhr, Samstag 10–18 Uhr. Mehr Infos unter mockberg.com.

Matten & Mindfulness: Alo Yoga zieht in die Neue Schönhauser Straße

Hailey Bieber und Taylor Swift sind Fans, jetzt kommt die Marke nach Berlin. Alo Yoga wurde 2007 in Los Angeles gegründet und hat sich von einer Yogabekleidungsmarke zu einer internationalen Lifestyle-Plattform entwickelt. Der Name Alo steht für „Air, Land, Ocean“. Der neue Standort in Berlin-Mitte befindet sich in der Alten Münzstraße und erstreckt sich über zwei Etagen.

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Berlin soll nicht der einzige deutsche Standort sein. Geplant sind außerdem Stores in Hamburg, Düsseldorf, Köln und München. Alo verkauft aber nicht nur Leggings und Sport-BHs: Neben Bekleidung gehören auch Community-Events und Wellness-Angebote zur Markenstrategie. Wer zur Eröffnung kommt, sollte etwas Geduld mitbringen. Nach den Erfahrungen im Ausland ist auch in Berlin mit großem Andrang zu rechnen.

Alo. Münzstraße 21-23, Mitte. Eröffnung: 15. Oktober. Mehr Infos unter aloyoga.com.

Leuchten & Lagerware: Bei Arwenn nehmen Sie Designmöbel direkt mit nach Hause

Wer schon einmal zwölf Wochen auf einen Sessel gewartet hat, wird diese Idee mögen. „Möbel gehören zu den letzten Kategorien, die noch immer auf das Warten ausgerichtet sind“, sagt Ruben Hutschemaekers, Co-Founder von Arwenn. Die Berliner Marke hat der Möbelunternehmer 2026 zusammen mit dem Industriedesigner Sebastian Schönheit gegründet.



Am Freitag, 16. Oktober, eröffnet um 18 Uhr der erste Store in der Friedrichstraße 172. Dort kommen Galerie, Showroom und Lager unter einem Dach zusammen. Das Prinzip ist einfach: Anschauen, probesitzen, aussuchen, und wenn die Entscheidung gefallen ist, kann das Designobjekt direkt mit nach Hause genommen werden.

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Zur Kollektion gehören mehr als 60 Produkte und über 300 Varianten aus den Bereichen Sitzmöbel, Tische, Leuchten, Stauraum und Accessoires. Entworfen haben sie unter anderem Maria Jeglinska-Adamczewska, Moritz Walter, OHA Studio und Studio Losos, dazu kommen Stücke aus dem eigenen Studio. Viele Produkte lassen sich flach verpacken, effizient transportieren und unkompliziert montieren.

Arwenn Berlin. Eröffnung am Freitag, 16. Oktober, Friedrichstraße 172, Mitte. Mehr Infos unter arwenn.com.

Lässiger laufen: Ante öffnet ein Pop-up Unter den Linden

Neonfarbene Funktionsshirts und Gespräche über die „Pace“, also das Lauftempo? Nicht bei Ante. Das Berliner Label wurde 2023 von Fußballprofi Julian Weigl, Marcus Butler und Christian Zellin gegründet. Ihren Ansatz nennen die drei „Forward Wear“: Kleidung, die beim Training genauso gut funktioniert wie im Alltag.



Auch der Name passt dazu. Er kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „vorwärtsgehen“. Das Ziel ist ehrgeizig: Laufen soll kulturell so attraktiv werden wie Fußball oder Basketball.

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Seit dem 7. Oktober hat Ante für einen Monat im ehemaligen Highsnobiety-Store Unter den Linden seine Zelte aufgeschlagen. Dort gibt es die komplette Kollektion und auch schon vorab Teile der Herbst-/Winterkollektion 2026, die es online bislang nicht zu kaufen gibt. Doch auch nach dem Pop-up bleibt Ante in Berlin erhalten: Bereits seit April gibt es die Marke fest auf der vierten Etage im KaDeWe.

Ante Pop-up bei UDL by Highsnobiety. Mittwoch, 7. Oktober–Samstag, 7. November, Montag–Samstag 10–19 Uhr, Unter den Linden 40, Mitte.

Duft & Handwerk: Le Labo eröffnet ein zweites Lab in Kreuzberg

Fans der New Yorker Nischenduftmarke Le Labo müssen nicht mehr nach Mitte fahren. Bisher gab es in Berlin nur das Lab in der Alten Schönhauser Straße 26. In diesem Herbst ist ein zweites dazugekommen, auf 65 Quadratmetern in der Oranienstraße 188 mitten in Kreuzberg.

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Das Besondere an der neuen Location: Die Düfte werden vor Ort frisch zusammengestellt und personalisiert. Neben geschlechtsneutralen Parfüms verkauft die 2006 gegründete Marke auch Kerzen und Pflegeprodukte für Körper, Haare und Gesicht. Der Tipp für Lokalpatrioten: „Cedrat 37“.



Den Duft gibt es exklusiv in Berlin zu kaufen und er verbindet Zitrus und Ingwer mit kandierter Süße auf einer Basis aus Hölzern, Moschus und Ambra. Etiketten und Boxen lassen sich zum Verschenken personalisieren.

Le Labo Kreuzberg. Oranienstraße 188, Kreuzberg. Mehr Infos unter lelabofragrances.com.

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