Der gewaltsame Tod der 13-jährigen Lisa erschütterte Berlin. Nun lud die Familie zu einer Gedenkfeier ein. Zurück bleiben Trauer und viele unbeantwortete Fragen.

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Berlin-Marzahn trauert. Um ein Mädchen, das gerade einmal 13 Jahre alt wurde. Um ein junges Leben, das viel zu früh und auf grausame Weise endete. Um Lisa Tạ, die eines Morgens zur Schule aufbrach – und nie wieder nach Hause kam.

Am Sonntag kamen hunderte Menschen zu der Trauer- und Gedenkfeier in einem Bestattungsunternehmen in Marzahn zusammen. Während Angehörige und Freunde im Gebäude Abschied nehmen, ist auch draußen die Anteilnahme groß. Dort verfolgen Trauergäste die Zeremonie per Livestream.

Auf jedem Bild strahlend

Vor dem Eingang erzählen Fotos von Lisas kurzem Leben: Bilder von dem Mädchen im Babyalter, als Kind in einem Prinzessinnenkleid, lachend in der S-Bahn. Auf jedem Bild strahlt Lisa. Weiße Schleifen mit ihrem Namen und den Jahreszahlen „2013–2026“ werden verteilt. Drinnen steht ihr weißer Sarg, umgeben von einem Meer aus weißen Blumen und buddhistischen Opfergaben.

Lisa, von ihrer Familie liebevoll Kún genannt, war das jüngste Kind, ihr „Sonnenschein“. Feinfühlig, manchmal still, aber auch verspielt und voller Lebensfreude, heißt es in der Trauerrede. Die Schulleitung erinnert an sie mit den Worten: „Lisa gehörte zu den Menschen, die nicht laut sein müssen, um wahrgenommen zu werden.“

Besonders schmerzlich sind die Worte über Lisas Großeltern in Vietnam. Sie hatten sich so sehr darauf gefreut, ihre Enkelin wieder in die Arme zu schließen. In einem vorgetragenen Gedicht findet die Verzweiflung der Familie Worte: „Gib mir mein Kind zurück. Gib mir mein kleines Mädchen zurück.“ Auch die vietnamesische Botschaft spricht ihr Beileid aus und fordert eine lückenlose Aufklärung des Falls.

Auf dem schwarzen Herz steht auf Vietnamesisch: „Liebe Lisa, sei ein kleiner, heiliger Engel. Deine Familie wird dich immer lieben.“ © Gina Wendt/ Berliner Zeitung

Ermittlungen dauern an

Am 3. November hatte Lisa gegen 7.15 Uhr am Morgen die elterliche Wohnung in der Golliner Straße verlassen. In der Schule kam sie nie an. Nach tagelanger Suche fanden Ermittler sie am 8. November tot in einem leerstehenden Haus in Altglietzen in Brandenburg. Ein dort entdeckter, schwer verletzter 22-jähriger Tatverdächtiger verstarb später im Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Die Familie dankt den Suchhelfern, Lehrkräften, Freunden und allen, die ihr beistehen. Ihre Anteilnahme gebe Trost in einer Zeit, in der Worte kaum ausreichen. Am Ende erhält jeder Trauergast eine weiße Blume. Einer nach dem anderen tritt an Lisas Sarg und legt sie nieder. Menschen weinen. Ringsum stehen Bilder des Mädchens, manche zeigen sie als Engel.

Ein Abschied voller Schmerz – und voller Liebe für ein Kind, das nur 13 Jahre alt werden durfte.

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