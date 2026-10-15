Das dritte Wochenende im Oktober vom 16. bis 18. Oktober lockt mit Wein vor der Gedächtniskirche, offenen Werkstätten und Glamour im Varieté.

Der Herbst macht ernst: Am Freitag werden noch knapp 18 Grad erwartet, am Samstag höchstens 12,7 und am Sonntag 11,3 Grad. Eine warme Jacke sollten Sie also einpacken. Gut vorbereitet ist, wer Programm drinnen und draußen kombiniert. Für Familien darf sich das Wochenende schon nach Ferien anfühlen, denn Freitag ist der letzte Schultag.



Am Samstagabend gibt es außerdem eine Premiere: Zum ersten Mal findet die Lange Nacht der Manufakturen statt. Auch Weinfans, Technikfreunde, Nachtschwärmer und Museumsgänger kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Wir haben die besten Veranstaltungstipps von Freitag bis Sonntag für Sie zusammengefasst.

Schoppen & Flammkuchen: „Wine in the City“ feiert Premiere am Breitscheidplatz

Vom Shoppen zum Schoppen: Unter dem Motto „Wine in the City“ holt der Verein Family & Friends vom 15. bis 18. Oktober erstmals einen Weinmarkt auf den Breitscheidplatz.

Prost in der City-West: Bis Sonntag schenken zehn familiengeführte Weingüter aus Deutschland und Österreich vor der Gedächtniskirche ihre Weine aus. © Unsplash

Zehn familiengeführte Weingüter aus Deutschland und Österreich schenken selbst aus. Dazu gibt es Austern und Champagner vom KaDeWe, Flammkuchen, Tiroler Spezialitäten und Musik. Sie können verschiedene Rebsorten probieren und mit den Winzerinnen und Winzern ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei, Wein und Speisen kosten extra.

Wine in the City. Noch bis Sonntag, 18. Oktober, Breitscheidplatz, City-West. Freitag 14–22 Uhr, Samstag 12–22 Uhr, Sonntag 12–20 Uhr. Eintritt frei, Speisen und Getränke kosten extra. Programm und Aussteller unter family-and-friends-ev.de.

Bonbons & Miso: Die erste Lange Nacht der Manufakturen öffnet Berlins Werkstätten

Berlin bekommt am Samstag eine neue Lange Nacht. Von 18 bis 22 Uhr öffnen Manufakturen, Werkstätten, Ateliers und Showrooms in Mitte, Wedding, Moabit, Tiergarten, Gesundbrunnen und im Hansaviertel.



Das Angebot reicht von der Bonbonmacherei in den Heckmannhöfen über Pâtisserie und Fermentation bis zu Keramik, Schmuck, Textilien, Glas, Vergoldung und Porzellan. In den ehemaligen Osramhöfen im Wedding reifen heute Miso und Sojasoße: Markus Shimizu betreibt dort seit 2017 seine Fermentationswerkstatt Mimi Ferments.

Süßes Handwerk: In der Bonbonmacherei kann man zusehen, wie Bonbons entstehen. © Katja Kolbe, Hjalmar Stecher

Manche Produkte reifen mehrere Jahre lang in großen Holzfässern. Bei der Verkostung gibt es ein kleines Gericht, ein fermentiertes Getränk und eingelegtes Gemüse. Bei Studio Sol im Wedding können Sie selbst mit Ton arbeiten. Außerdem können Sie Dagmar Rehse am Webstuhl und Maria Stieger an der Strickmaschine zusehen.



Gut zu wissen: Viele Angebote laufen den ganzen Abend. Andere beginnen zu festen Uhrzeiten, etwa die Bonbonherstellung, Macaron-Führungen oder Upcycling-Workshops. Für alle Stationen reichen vier Stunden nicht. Besser ist eine Route nach Thema oder Stadtteil mit drei bis fünf Stationen. Familien starten am besten in der Bonbonmacherei.

Lange Nacht der Manufakturen. Samstag, 17. Oktober, 18–22 Uhr, rund 20 Werkstätten und Ateliers in Mitte, Wedding, Moabit, Tiergarten, Gesundbrunnen und im Hansaviertel. Eintritt frei, für die offenen Werkstätten ist keine Anmeldung nötig. Einzelne Mitmachangebote kosten zwischen 10 und 20 Euro. Programm, Routen und Karte unter berlin.de/lange-nacht-der-manufakturen-mitte.

Federfächer & Swing: Das Berlin Burlesque Festival bringt Glamour nach Neukölln und in den Wintergarten

Wer am Wochenende abends Lust auf große Bühne hat, ist hier richtig. Beim 14. Berlin Burlesque Festival wird der historische Ballsaal des Heimathafens Neukölln zur glamourösen Showbühne. Marlene von Steenvag, Deutschlands Burlesque-Queen, bringt internationale Stars, Newcomer und Berliner Bühnenlieblinge zusammen.



Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Asien. Sie zeigen Burlesque in allen Spielarten: klassisch, modern, verspielt, elegant, politisch und sexy.

Beim Berlin Burlesque Festival treten Künstlerinnen und Künstler aus fünf Kontinenten auf. © Berlin Burlesque Festival

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag im Heimathafen Neukölln. Am Freitag spielt es dort noch einmal, am Samstag folgt der letzte Showabend im Wintergarten Varieté in Tiergarten. Die beiden Abende sind sehr unterschiedlich: Der Heimathafen eignet sich gut als Einstieg.

Der Wintergarten ist eleganter; die Show beginnt später und erinnert mehr an ein Varieté. Für Swing sorgen die mehrfach preisgekrönten Sazerac Swingers. Sie produzieren das Festival auch mit. Am besten gehen Sie am Freitag in den Heimathafen und am Samstag in den Wintergarten. Dann erleben Sie beide Seiten des Festivals.

14. Berlin Burlesque Festival. Freitag, 16. Oktober, 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr), Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 141, Neukölln; Samstag, 17. Oktober, 22.45 Uhr (Einlass ab 22 Uhr), Wintergarten Varieté, Potsdamer Straße 96, Tiergarten. Eintritt: Freitag 49, 69 oder 89 Euro je nach Kategorie, Samstag ab circa 59 Euro. Programm und Tickets unter berlin-burlesque-festival.com.

Siebdruck & Sauerteig: Beim BeMarket wird ein altes Parkhaus an der Kantstraße zum Kunstmarkt

Wo früher Autos geparkt wurden, können Sie am Samstag stöbern. Die Kant-Garagen wurden 1930 gebaut. Damals war das Gebäude das erste Parkhaus Europas mit Doppelhelix. Heute gibt es dort Büros, ein Event-Loft – und neuerdings Dufte Berlin als kulinarisches Kulturhaus. Am Samstag zieht dort der BeMarket ein, ein kuratierter Design- und Kunstmarkt. An rund 30 Ständen zeigen Berliner Kreative ihre Arbeiten, von Illustration über Schmuck, Mode und Keramik bis zu Siebdruck.

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Für eine Pause müssen Sie nicht weit gehen. Dufte hat vier Küchen: Abuya (Hummus & Levante), The Curried Cactus (Indien küsst Mexiko), Mani in Pasta (handgemachte Bio-Pasta) und Tacho (deutsche Küche, neu gedacht). Morgens gibt es Kaffee und Frühstück, später Bier und Drinks. Das Hausbier wird nach einem 400 Jahre alten fränkischen Rezept bei Fürst Wiacek gebraut.

BeMarket im Dufte. Samstag, 17. Oktober, 11–18 Uhr, Dufte Berlin im Kant-Garagenpalast, Kantstraße 127, Charlottenburg. Eintritt frei. Nächste Bahnhöfe: S Charlottenburg oder U Wilmersdorfer Straße, beide ein paar Minuten zu Fuß. Infos unter be-market.art.

Pinsel & Pinzette: Am Tag der Restaurierung zeigen Museen, was hinter den Kulissen passiert

Ein guter Plan für einen grauen Herbstsonntag: Unter dem Motto „Ganz nah dran“ findet am Sonntag der 9. Europäische Tag der Restaurierung statt. Die Staatlichen Museen zu Berlin zeigen dabei Arbeit, die sonst hinter den Kulissen bleibt. Deutschlandweit sind rund 100 Veranstaltungen an mehr als 40 Orten geplant.

Restauratorinnen und Restauratoren der Gemäldegalerie erzählen, wie die neue Sonderausstellung „Porträts!“ vorbereitet wurde. Außerdem geht es um die Restaurierung von Filippo Lippis Meisterwerk „Die Anbetung im Walde“ (1459).

Erstellung einer Musterachse am Flughafen Tempelhof © Sara Gschlecht, Tempelhof Projekt

Bei Führungen im Humboldt Forum stehen ein Lackschränkchen aus der Qing-Dynastie, eine Zeremonialpfeife der Omaha aus Nebraska und Wappenpfähle von der Nordwestküste Kanadas im Mittelpunkt. Das Kupferstichkabinett zeigt, was Spuren im Papier verraten. Die Staatsbibliothek erklärt unter anderem, wie Flugblätter aus dem Zweiten Weltkrieg erhalten werden. Im Vorderasiatischen Museum geht es um Metallobjekte, in der Antikensammlung um Keramik.



Für Familien lohnt sich das Bode-Museum: Von 10 bis 18 Uhr gibt es dort ein Familienfest mit Führungen, Workshops in der Kindergalerie und einem Fühlparcours. Gleichzeitig hat das Haus Geburtstag, denn es öffnete an einem 18. Oktober zum ersten Mal.

9. Europäischer Tag der Restaurierung. Sonntag, 18. Oktober, u. a. Bode-Museum, Gemäldegalerie, Humboldt Forum, Kupferstichkabinett, Staatsbibliothek und Musikinstrumenten-Museum. Eintritt je nach Haus, im Bode-Museum 14 Euro, ermäßigt 7 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Führungen im Musikinstrumenten-Museum um 13 Uhr und 15 Uhr, Museumseintritt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, Anmeldung erbeten. Programm unter smb.museum und tag-der-restaurierung.de.

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