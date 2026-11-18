Nach der Absage Brandenburgs für eine gemeinsame Bewerbung sucht der Berliner Senat einen neuen Standort für die Expo. Nun soll ein Gelände im Norden Pankows die Lösung bringen.

Ein Plakat wirbt vor der Kulisse des Fernsehturms am Alexanderplatz mit dem Schriftzug „Ganz Berlin eine Weltausstellung“ für die Expo 2035 in Berlin.

Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) will die Weltausstellung 2035 auf dem geplanten Gewerbegebiet Buchholz Nord in Pankow ausrichten. Das berichtet der rbb unter Berufung auf entsprechende Pläne, die ihm vorliegen. Auf dem rund 200 Hektar großen Gelände an der Landesgrenze zu Brandenburg soll demnach das Expo-Hauptgelände entstehen, ergänzt durch kleinere Ausstellungen, Pavillons und sogenannte Kiez-Labore im gesamten Stadtgebiet.

Der neue Anlauf folgt auf die Absage der rot-schwarzen Brandenburger Landesregierung, gemeinsam mit Berlin eine Bewerbung für den Standort Schönefeld abzugeben. Zuvor waren bereits Überlegungen für den Flughafen Tegel und einen Cleantech-Park in Marzahn verworfen worden.

Motto und Konzept

Unter dem Motto „What will it mean to be human?“ sollen laut den Plänen Zukunftsvisionen für ein Leben im Zeitalter der Hypertechnologisierung gezeigt werden. Die teilnehmenden Länder sollen sich in ihren Pavillons unter anderem mit nachhaltigem Bauen, Umwelt- und Klimaschutz sowie Gesundheitstechnologien befassen. Das Areal soll energieautark sein und nach dem Prinzip der Schwammstadt errichtet werden, viele Gebäude sollen nach der Expo weitergenutzt werden, wie der rbb berichtet.

Verkehr und Kosten

Die Anbindung soll vor allem über zwei geplante neue S-Bahnhöfe auf der Linie S8 sowie über die Autobahnen A114 und A10 erfolgen. Aus Senatskreisen heißt es laut rbb, die Deutsche Bahn habe signalisiert, die bislang erst für 2037 geplante Fertigstellung der Bahnhöfe vorziehen zu können.

Der Senat rechnet den Unterlagen zufolge mit Kosten von bis zu 2,3 Milliarden Euro. Nach einer Berechnung der Wirtschaftsberatung PriceWaterhouseCoopers sollen diese während der rund sechsmonatigen Expo wieder eingespielt werden. Erwartet werden mehr als 20 Millionen Besucher, zusätzliche öffentliche Einnahmen von bis zu 560 Millionen Euro sowie rund 30.000 neue Arbeitsplätze.

Offene politische Entscheidung

Ob der Plan umgesetzt wird, hängt laut rbb auch von der künftigen Landesregierung ab. Die Entwürfe wurden den Spitzen von Linken, Grünen und SPD in den laufenden Koalitionsverhandlungen vorgelegt. Im Dezember soll der Senat den Bebauungsplan für Buchholz Nord inklusive Expo-Option beschließen. Die Entscheidung über den Ausrichter der Weltausstellung 2035 fällt 2028.

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