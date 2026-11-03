Die 13-Jährige verließ am Morgen die Wohnung ihrer Eltern und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

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Die Berliner Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 13-Jährigen. Lisa T. verließ den Angaben zufolge am Dienstag gegen 7.15 Uhr ihre elterliche Wohnung in der Golliner Straße in Berlin-Marzahn. Ihr Aufenthaltsort ist seither unbekannt.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 160-165 cm groß

schlanke Statur

dunkle Haare

Bekleidet war sie zuletzt mit einer schwarzen Winterjacke, einem grauen Oberteil, einer blauen Jeans, weißen Sneakern und trug einen schwarzen Rucksack.

Wer hat die vermisste 13-Jährige gesehen? © Polizei Berlin

Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat Lisa T. nach 7.15 Uhr gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.

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