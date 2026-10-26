Vor der Café- oder Restauranttür ist für Hunde oft Schluss. Nicht an diesen Adressen: Hier ist Platz für Vierbeiner – vom Buchcafé bis zum Michelin-Restaurant.

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Erst Gassi gehen, dann gemeinsam einkehren: In diesen fünf Berliner Cafés und Restaurants sind Hunde willkommen.

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Die Gassi-Runde ist vorbei, die Hände sind von der kühlen Herbstluft eiskalt, ein warmer Kaffee wäre jetzt schön. Doch vor dem nächstgelegenen Lokal stellt sich die Frage: Darf der Hund mit hinein? Wer Unglück hat, trifft im Zweifel auf die ernüchternde Antwort: Hunde müssen hier draußen bleiben.



Für viele Menschen in Deutschland gehört der Hund zum Alltag. Rund zehn Millionen Hunde lebten 2025 in deutschen Haushalten, zeigen Zahlen des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) und des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH). Trotzdem ist vor einem Restaurant- oder Cafébesuch oft nicht auf Anhieb klar, ob die Vierbeiner willkommen sind.



Auch Alice Jahn aus Potsdam kennt das Problem. Gemeinsam mit ihrem Partner Pascal Frey hat sie deshalb die App Souldog entwickelt. Sie zeigt Orte an, die Hunde erlauben – darunter Cafés und Restaurants. „Die Welt unseres Hundes ist nur so groß, wie wir sie ihm zeigen. Dann dachte ich mir: Schade, dass der Hund manchmal nicht komplett ins Leben eingebunden werden kann“, sagt Jahn im Gespräch mit der Berliner Zeitung.

Die Deutschen und ihre Vierbeiner: Ob Terrier oder Spaniel – die Begeisterung für den treuesten Begleiter des Menschen bleibt ungebrochen. © Unsplash

50.000 Mal gefragt: Darf der Hund mit?

Als Jahn und Frey nach geeigneten Lokalen suchten, fanden sie nach eigenen Angaben häufig keine eindeutige Antwort: Auf Websites fehlte die Information, Bewertungen widersprachen sich, Einträge in Facebook-Gruppen waren veraltet. Also fragten die beiden selbst bei Restaurants nach, ob Gäste ihre Hunde mitbringen dürfen.



Mehr als 50.000 Lokale haben sie in den letzten vier Monaten mit Hilfe von automatisierten Mails kontaktiert. Die gesammelten Informationen flossen in Souldog ein. Die App zeigt inzwischen auch Ausflugsziele und Hundewiesen an und bietet weitere Funktionen rund um das Leben mit Hund.



In Berlin führt die App bereits 134 Cafés, Restaurants und Lokale, die Hunde erlauben. Weitere Orte werden laufend kontaktiert, zudem können Nutzer der App hundefreundliche Orte selbst vorschlagen, die dann von den Betreibern geprüft werden.

Wer entscheidet, ob Hunde ins Restaurant dürfen?

Ein allgemeines gesetzliches Verbot für Hunde im Gastraum gibt es nicht. Die EU-Lebensmittelhygieneverordnung verlangt allerdings Vorkehrungen, damit Haustiere keinen Zugang zu Räumen haben, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder gelagert werden. Für den Gästebereich gilt diese Vorgabe nicht pauschal: Ob Hunde dort willkommen sind, entscheidet grundsätzlich der Betrieb.



Dabei können unterschiedliche Interessen eine Rolle spielen – etwa der Platz im Lokal, Rücksicht auf andere Gäste und mögliche Allergien oder die Erfahrungen des Teams mit Hunden. Wer mit Vierbeiner unterwegs ist, fragt deshalb im Zweifel lieber vorher nach.



Wir haben uns in Berlin umgesehen und stellen fünf Orte vor, an denen Hunde willkommen sind – vom gemütlichen Kiez-Café bis zum Michelin-Restaurant. Einige davon stammen aus der Souldog-App, andere aus eigener Recherche.

One More Chapter: Kaffee, Bücher und ein Platz für den Hund

Die Buch-Bar One More Chapter verbindet seit 2018 Literatur und Genuss – von Kaffeespezialitäten bis zu kreativen Hauptgerichten in Friedrichshain. Küchenchef Sibusiso Mntambo serviert Küche von Welt mit panafrikanischem Einschlag.



Fusion-Gerichte wie Kochbananenchips und panierte Kugeln aus Jollof-Reis stehen auf der Karte, darunter viele vegane Speisen.

Erinnern an italienische Arancini: die kleinen, knusprig panierten Reiskugeln Afroncini. © Judith Mntambo

Das Lokal dient als Buchhandlung und Ort zum ungezwungenen Verweilen – und das auch mit Hund.



Drinnen sowie draußen sind Hunde willkommen und bekommen auch gerne einen Wassernapf und eine Streicheleinheit vom Team. Hettie, das einzige vierbeinige Teammitglied, leistet den Fellnasen Gesellschaft.

Buchhandlung trifft auf Café, Restaurant und Bar: Das One More Chapter überzeugt mit Wohlfühlatmosphäre zwischen Buchrücken. © Buchbar

Jeden ersten Sonntag im Monat wird aus dem Besuch ein „BuchBrunch“ in drei Akten: Auf ein Buffet mit Obst, Joghurt, Müsli und Aufstrichen folgt ein Hauptgang nach Wahl. Danach ist Zeit, über Bücher zu sprechen oder eigene Texte vorzulesen.

One More Chapter. Sonntagsstraße 26, 10245 Berlin, Friedrichshain. Mittwoch bis Samstag, 15–22 Uhr, Sonntag 12–18 Uhr. Jeden ersten Sonntag im Monat BuchBrunch, 11–15 Uhr.

Hannes Café: Kuchen für die Menschen, Leckerlis für die Hunde

Der Ortsteil Gatow im Bezirk Spandau ist der am wenigsten bevölkerte Berlins – hier trifft man noch auf richtig idyllische Dorf-Atmosphäre. Außerdem liegt dort die kleine Oase Hannes Café. Wer mit Hund einen Ausflug nach Gatow macht, kann den Spaziergang an der Havel mit einem Abstecher ins Café verbinden.

Auch der Innenbereich des Hannes Cafés kann sich sehen lassen: rustikale Wohlfühlatmosphäre mit Charme. © Hannes Winski

Inmitten von Pflanzen und Blumen lassen sich hier selbstgebackene Kuchen genießen. Von Schoko- bis Beerenkuchen sind dem Kuchenherz keine Grenzen gesetzt.



Freitagabends öffnet die Bar, dazu gibt es Pizza und oft Live-Musik. Am nahegelegenen Windmühlenberg lässt sich davor ein schöner Naturspaziergang mit der vierbeinigen Begleitung machen.

Die Kuchenauswahl im Hannes Café ist groß und abwechslungsreich. Die Sorten wechseln nach Tag und Saison munter durch. © Hannes Café

Hunde sind hier gerne gesehen, aber bitte an der Leine. Und eine kleine Besonderheit gibt es für die Vierbeiner: kostenlose Leckerlis für jeden Hund, der möchte. Denn wer will schon seinen Besitzern beim Kuchenessen zuschauen, ohne selbst etwas abzubekommen?

Hannes Café. Buchwaldzeile 49, 14089 Berlin, Spandau. Freitag (Bar und Pizza) 18–23 Uhr, Samstag und Sonntag (Kaffee und Kuchen), jeweils 12–19 Uhr.

Ciao Wannsee: Pizza und Pasta mit Hund am Wasser

Am Stölpchensee in Wannsee befindet sich das italienische Restaurant Ciao Wannsee inklusive Biergarten und Eiscafé im Sommer. Mit Blick auf das Wasser des Franz-Friedrich-Leopold-Kanals lassen sich hier klassische italienische Speisen genießen.

Das Ciao Wannsee lockt mit frischer Pizza und Pasta direkt am Wasser. © Ciao Wannsee

Drinnen wie draußen sind Hunde herzlich willkommen, vor allem im Garten ist viel Platz und Möglichkeit zum Auslauf. Für Vierbeiner steht immer ein Napf mit Wasser bereit und bald gibt es sogar ein kleines Menü für Hunde. Die tierischen Begleiter können dann eine Snacktüte oder eine Kaustange für jeweils 3,50 Euro genießen, während ihre Besitzer essen.

Im großen Garten des Ciao Wannsee ist immer genug Platz für Hunde. Auch drinnen sind sie willkommen. © Ciao Wannsee

Auch hier bietet sich ein Spaziergang durch die umliegende Natur in Verbindung mit dem Restaurantbesuch an.

Ciao Wannsee. Stölpchenweg 68, 14109 Berlin, Wannsee. Dienstag bis Sonntag, jeweils 12–22 Uhr.

Häppies: Gedämpfte Hefeklöße und Platz für Vierbeiner

Zwischen Vietnam und Österreich: Häppies sind irgendetwas zwischen Bao Buns und Germknödeln – gedämpfte Hefeklöße von süß bis salzig. Die Häppies auf der Karte wechseln regelmäßig und überzeugen durch ausgefallene und kreative Kombinationen aus Füllung, Soße, Toppings oder Beilagensalaten. Alle Häppies sind vegan oder vegetarisch.

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Die Kombinationen sind alles andere als gewöhnlich: Von gebackenem Brezelteig mit veganem Obazda und einem mexikanisch inspirierten Häppie mit Chili über einen Häppie mit Nuss-Nougat-Füllung bis hin zum Klassiker mit Pflaumenfüllung ist hier alles dabei. Genauso wie die Fellnasenbegleitung, die hier immer herzlich willkommen ist.

Für Fellnasen wie Stammgast Dino ist im Häppies immer Platz. Und für die Besitzer gibt es leckere Hefeknödel in den unterschiedlichsten Variationen. © Lola Walder

Häppies. Dunkerstraße 2, 10437 Berlin, Prenzlauer Berg. Donnerstag bis Sonntag, jeweils 12–18 Uhr.

Bonvivant: Michelin-Brunch mit Hund

Im Bonvivant lässt sich nach Angaben des Lokals Deutschlands einziger veganer Brunch mit Michelin-Stern genießen. Oder ein mehrgängiges Abendessen und der Hund kommt mit?

Das Bonvivant ist ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern. Und es kommt noch besser: Hunde sind hier herzlich willkommen. © Sarah Schlopsnies

In dem ausgezeichneten Schöneberger Lokal ist das ausdrücklich möglich, Hunde jeder Größe sind hier selbstverständlich willkommen. Sie bekommen außerdem Wasser und kostenlose Hundesnacks aus dem Pete Deli gleich ums Eck angeboten.



Wer im Bonvivant reserviert, sollte den Hund mit angeben: So kann das Team einen Tisch mit genügend Platz auswählen, an dem er ungestört liegen kann.

Veganer Brunch oder veganes Abendessen mit sechs bis sieben Gängen: Das Bonvivant lädt ein zur kulinarischen Reise. © Dario Krakowski

Bonvivant. Goltzstraße 32, 10781 Berlin, Schöneberg. Dinner&Drinks Mittwoch bis Samstag, jeweils ab 18 Uhr, Brunch Freitag bis Sonntag, jeweils 9–15 Uhr.

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