Die Sondierungen sind abgeschlossen, seit Anfang November wird verhandelt: Berlin steuert auf eine rot-grün-rote Regierung zu, zum ersten Mal mit der Linken als stärkster Kraft. Während hinter verschlossenen Türen um Inhalte und Posten gerungen wird, widmen wir uns einer Frage, die in keinem Koalitionsvertrag steht: Wie hält es das künftige Regierungsbündnis eigentlich modisch mit den eigenen Farben?



Wer sich Rot und Grün auf die Fahnen schreibt, sollte sie schließlich auch tragen können. Manche tun das mit Hingabe, andere mit klarer Botschaft am Revers. Und bei einigen fragt man sich, warum man sich farblich von Zigarettenschachteln inspirieren ließ.

Die Farben Grün und Rot werden bei den rot-grün-roten Koalitionsgesprächen besonders ernst genommen. Wobei dieses Bild eher nach grün-rot-grün aussieht. Oder besser: schlamm-rot-schlamm. Die Farbe der Anzüge von Werner Graf und Steffen Krach erinnert an den Ton, mit dem inzwischen in einigen Ländern Zigarettenverpackungen aus Abschreckungsgründen eingefärbt werden. Der Farbton heißt Pantone 448 C, um genau zu sein. Er wurde von der Marktforschungsagentur GfK im Auftrag der australischen Regierung ermittelt, um Tabakprodukte maximal unattraktiv zu machen, da Testpersonen den Ton mit Dreck, Teer und Schlamm assoziierten. Zwischen den beiden Herren wirkt Linken-Fraktionschefin Elif Eralp mit ihrem roten Markenzeichen-Look quasi wie das blühende Leben. © IMAGO/Volodymyr Sindieiev

Bei der Berliner SPD-Spitze regiert – zumindest modisch – der demonstrative Pragmatismus. Steffen Krach verzichtet gerne mal progressiv auf den klassischen Anzug und setzt etwa auf eine schwarze Bomberjacke zum weißen T-Shirt – maximale Nahbarkeit und textile „Street-Credibility“, die weniger nach steifen Ausschüssen und mehr nach modernem Macher-Modus klingt. Bettina König beweist derweil diplomatisches Feingefühl: Ihr kuscheliger Rollkragenpullover in sanftem Salbeigrün ist nicht nur ein schöner Kontrast zu ihrer roten Mähne, sondern könnte politisch glatt als charmanter Flirt in Richtung der Grünen uminterpretiert werden. Die feine Gliederkette zeigt, dass man trotz sozialdemokratischer Bodenhaftung das glänzende Detail nicht vergisst. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Wer geglaubt hat, dass man bei den Linken im Berliner Abgeordnetenhaus die sozialistische Symbolik ad acta gelegt hat, wird bei Martha Kleedörfers Outfit eines Besseren belehrt. Beim Fraktions-Gruppenfoto zog sie farblich alle Register: Roter Rollkragenpullover trifft auf perfekt darauf abgestimmten roten Lippenstift. Das eigentliche optische Glanzstück ist jedoch das rot-weiß karierte Halstuch. Wer hier ausschließlich ein Palästinensertuch erkennt, liegt daneben. Dafür sitzt der Knoten viel zu akkurat und eng am Hals. Die Kombination aus strahlendem Partei-Rot und dem streng gebundenen Accessoire weckt vielmehr sofort Assoziationen an die Uniformierung der Thälmann-Pioniere. Ob diese modische Planwirtschaft nun als humorvolles Retro-Statement zum Einzug ins Parlament gedacht war oder ein bloßer Zufall bleibt, sei dahingestellt. Weniger Interpretationsspielraum bietet ihre silberne Kette: „Enteignen“ steht dort in geschwungenen Lettern. © IMAGO/Stefan Zeitz

Weiße Bluse und schwarzer Blazer, darüber ein perfekt sitzender schwarzer Mantel, die braune Ledertasche lässig über der Schulter – Bettina Jarasch, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, ist immer adrett gekleidet. Dieser Look steht stellvertretend für den schlichten, unangestrengt eleganten Stil, den man von ihr kennt. Mit ihren markanten, klaren Silhouetten und den fein abgestimmten Kombinationen strahlt sie eine modische Souveränität aus, mit der sie aus dem Stand die Hauptrolle in einem Berliner „Tatort“ als Kommissarin übernehmen könnte – entschlossen, stilbewusst und stets bereit für den nächsten Fall. © IMAGO/Stefan Zeitz

Werner Grafs Look verströmt eine Lässigkeit, als ginge es nach den Sondierungen sofort mit der Vespa zum Aperitivo – und das im November. Ganz im Sinne der italienischen Dolce Vita folgt sein Stil einer klaren Linie: Blazer, anscheinend Leinen, in gedeckten Farben mit passender Hose, darunter ein helles Hemd oder T-Shirt. Was bei dem Grünen-Fraktionsvorsitzenden selten fehlt, ist die Anstecknadel am Revers – offenbar sein Lieblingsaccessoire. „Fck Nzs“ steht darauf – die Aussage ist unmissverständlich. Gerade weil Graf sich sonst so schlicht kleidet, bricht dieses Detail mit der reinen Urlaubsidylle und fällt umso mehr ins Auge. © Jens Kalaene

Zwischen den Blazern und Rollkragenpullovern ihrer Kollegen entschied sich Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr für ein bordeauxrotes Shirt und eine schwarze Lederjacke. Der Look ist schlicht, aber weniger förmlich als die Outfits um sie herum – und wirkt dadurch angenehm nahbar. Statt klassischem Blazer bringt die Lederjacke eine lässige Note ins Gruppenbild. Ob Stahr mit dem Rot wohl auch ihrem möglichen Koalitionspartner, den Linken, modisch ein Stück entgegenkommen wollte? © Emmanuele Contini/Imago

Die Linksfraktion bekennt Farbe. Beim Gruppenfoto stechen nicht nur Elif Eralp und Martha Kleedörfer mit ihren roten Outfits hervor; Franziska Brychcy greift zu einem anderen Ton aus der warmen Farbfamilie: Der rosafarbene Blazer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ist ein echter Hingucker. Rosa scheint ohnehin eine ihrer Lieblingsfarben zu sein – immer wieder sieht man sie in Shirts, Strickjacken und Blazern in diesem Ton. Ein modisches Zeichen, wenn man bedenkt, dass Frauen in der Politik lange auf gedeckte Farben setzten, um sich dem – gelinde gesagt – langweiligen Stil ihrer männlichen Kollegen anzupassen. Von uns gibt es erhobene Daumen für diesen modischen Wagemut. © Chris Emil Janßen/Imago

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