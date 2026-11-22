Am Güterbahnhof Ruhleben wird eine brennende Person auf einem Zug gemeldet. Der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

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Auf einem Güterzug im Bereich des Güterbahnhofs Ruhleben in Berlin ist am Sonntagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Person einen Stromschlag durch eine Hochspannungsleitung, nachdem sie offenbar auf das Dach eines Waggons geklettert war. Die genauen Umstände des Todes sind noch nicht geklärt.



Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr der Berliner Zeitung mitteilte, wurde den Einsatzkräften um 14.17 Uhr eine brennende Person auf einem Güterzug am Spandauer Damm gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Person nicht mehr. Der hinzugezogene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Deutsche Bahn stellte daraufhin den Zugverkehr in dem betroffenen Bereich ein. Einsatzkräfte bargen den Leichnam.

Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Bergen der Leiche. © Axel Billig/Pressefoto Wagner

Nach Angaben der Berliner Polizei war bereits um 14.09 Uhr ein entsprechender Notruf eingegangen. Die Berliner Polizei hat den Fall inzwischen von der Bundespolizei übernommen und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.



Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem tödlichen Stromschlag aus. Wie es zu dem Vorfall kam und warum sich die Person auf dem Güterzug befand, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

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