Für die Berlin Security Conference sichern rund 3500 Polizisten die Stadt. Wo es Sperrungen gibt und was für Verkehr, S-Bahn und Luftraum gilt.

Berlin im Ausnahmezustand: Mit rund 3500 Beamten sichert die Polizei die Berlin Security Conference, die am Dienstag und Mittwoch in der Hauptstadt tagt. Den ganzen Tag über müssen sich Autofahrer und Fahrgäste auf zum Teil erhebliche Verkehrseinschränkungen einstellen.



Bei der Konferenz, veranstaltet von der Fachzeitschrift Behörden Spiegel, sprechen mehrere Staatsgäste, darunter der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Im Hotel Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin an der Landsberger Allee kommen Politiker sowie Vertreter der Rüstungsindustrie und der Streitkräfte zusammen, um über militärische Bedrohungen und die sicherheitspolitische Lage zu diskutieren. Auf verschiedenen Podien sollen mehr als 140 Redner auftreten.

Den Tagungsort hat die Polizei weiträumig abgeriegelt. Doppelte Absperrungen umgeben das Hotel, an den Straßenecken stehen Streifenwagen und Bereitschaftspolizisten und behalten die Lage im Blick. Bevor Gäste das Hotel betreten dürfen, werden sie in einem Zelt vor dem Eingang kontrolliert.

Maschinengewehr und Präzisionsschützen

Wie eine Festung gesichert ist auch das Hotel Waldorf Astoria in der City West, in dem Selenskyj Quartier bezogen hat. Polizeiwagen stehen quer auf der Fahrbahn, Absperrgitter umschließen das Gebäude. Vor dem Eingang steht ein Räumpanzer der Polizei mit aufmontiertem Maschinengewehr.

Polizisten sichern von einem Schlauchboot aus das Berliner Regierungsviertel. © RALF HIRSCHBERGER/AFP

Abgeriegelt ist zudem das Regierungsviertel, wo die Polizei auf den umliegenden Dächern Präzisionsschützen postiert hat. Für Selenskyj gilt die höchste Sicherheitsstufe. Er wird im Bundeskanzleramt von Friedrich Merz empfangen. Die Brücken über den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, der am Kanzleramt vorbeiführt, sind gesperrt, auf der Spree patrouilliert gut sichtbar die Wasserschutzpolizei mit Streifenbooten. Auch Festrumpf-Schlauchboote mit Polizeibeamten sind auf dem Wasser unterwegs.



Während Selenskyjs Auftritt bei der Konferenz ist zeitweise auch der Berliner Luftraum gesperrt, ebenso der S-Bahn-Ring zwischen Ostkreuz und Greifswalder Straße, wo der Zugbetrieb eingestellt wird. Laut S-Bahn sind die Linien S41, S42, S8 und S85 betroffen.

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