Berlin ist eine Sommerstadt? Nichts als heiße Luft!

„Berlin ist eine Sommerstadt“ und „In den warmen Monaten weiß man, warum es sich lohnt, den schlimmen Berliner Winter durchzustehen: alle Menschen sitzen draußen, in Straßencafés und Restaurants, auf den Bürgersteigen.“ So oder so ähnlich wurde mir das Märchen vom Berliner Sommer etliche Male erzählt, bevor ich nach Berlin zog, und ich wollte es nur zu gern glauben. Immerhin standen die Stadt und ich noch am Anfang unserer Beziehung – ich wollte an ihre Einzigartigkeit glauben.



Erst etwas später dämmerte mir, dass man in der warmen Jahreszeit in jeder Stadt draußen sitzen kann und dass dieses Argument mitnichten eine außerordentliche Qualität dieser Stadt ausmacht. Nun, etwa zwei Jahre später, mag ich Berlin immer noch – aber dafür ist ganz sicher nicht der Berliner Sommer verantwortlich.