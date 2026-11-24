Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim in Berlin-Spandau ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war am Dienstagvormittag in einem Bewohnerzimmer ausgebrochen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Beim Brand in einem Seniorenheim in Berlin-Spandau ist ein 69 Jahre alter Mann gestorben. Das Feuer in der Einrichtung war am Vormittag ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zudem seien nach derzeitigem Stand zwei weitere Menschen verletzt worden.

Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum genauen Brandort sowie der Brandursache. Die Polizei ermittelt.

Laut Feuerwehr brannte es in einem Zimmer im Erdgeschoss des sechsgeschossigen Hauses. Rund 90 Rettungskräfte waren demnach im Einsatz. (mit dpa)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema