Die Berliner Polizei hat für Dienstag weiträumige Sperrungen in der Hauptstadt angekündigt. Anlass ist eine Sicherheitskonferenz, zu der nach Angaben der Behörde mehrere Staatsgäste in Berlin erwartet werden.
Wer am Dienstag in der Stadt unterwegs ist, muss mit Behinderungen rechnen – und zwar nicht nur auf der Straße. Nach Darstellung der Polizei betreffen die Maßnahmen rund um die Sicherheitskonferenz auch Bahnlinien, die Wasserstraßen und den Luftraum. Für den Staatsbesuch zieht die Behörde nach eigenen Angaben rund 3400 Einsatzkräfte zusammen.
Wo in Berlin am Dienstag gesperrt wird
Die Absperrungen konzentrieren sich laut Polizei auf drei Bereiche der Stadt. Betroffen sind demnach Lichtenberg, die City West und das Regierungsviertel. Dort soll es den gesamten Dienstag über zu weiträumigen Sperrungen kommen.
Auch im Nahverkehr kommt es zu Einschränkungen. Die U-Bahn-Linie U5 wird nach Angaben der Polizei zeitweise nicht am Bahnhof Bundestag halten.
Die Ringbahn soll ebenfalls nur eingeschränkt verkehren. Wie lange die Einschränkungen im Bahnverkehr jeweils dauern, ist noch unklar.
Darum geht es bei der Sicherheitskonferenz in Berlin
Hochrangige Vertreter aus Europas Politik, Streitkräften und Sicherheitsbehörden kommen am Dienstag zu einer Sicherheitskonferenz in Berlin zusammen. Diesjähriges Partnerland der Berlin Security Conference ist Litauen. Für 10 Uhr ist im Programm die Ansprache eines namentlich nicht genannten „Sondergasts“ ausgewiesen. Inhaltlich soll es bei der Konferenz schwerpunktmäßig um den Krieg in der Ukraine und die Abwehr von Gefahren aus Russland gehen.
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