Berlins Polizei kündigt für Dienstag Sperrungen in der ganzen Stadt an. Grund ist die Sicherheitskonferenz. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

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Wegen der Sicherheitskonferenz kommt es auch im Regierungsviertel zu Sperrungen.

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Die Berliner Polizei hat für Dienstag weiträumige Sperrungen in der Hauptstadt angekündigt. Anlass ist eine Sicherheitskonferenz, zu der nach Angaben der Behörde mehrere Staatsgäste in Berlin erwartet werden.

Wer am Dienstag in der Stadt unterwegs ist, muss mit Behinderungen rechnen – und zwar nicht nur auf der Straße. Nach Darstellung der Polizei betreffen die Maßnahmen rund um die Sicherheitskonferenz auch Bahnlinien, die Wasserstraßen und den Luftraum. Für den Staatsbesuch zieht die Behörde nach eigenen Angaben rund 3400 Einsatzkräfte zusammen.

Wo in Berlin am Dienstag gesperrt wird

Die Absperrungen konzentrieren sich laut Polizei auf drei Bereiche der Stadt. Betroffen sind demnach Lichtenberg, die City West und das Regierungsviertel. Dort soll es den gesamten Dienstag über zu weiträumigen Sperrungen kommen.

Guten Abend #Berlin, aufgrund einer Sicherheitskonferenz kommen morgen auch mehrere Staatsgäste zu uns in die Hauptstadt. Bitte beachten Sie, dass es zunächst den gesamten Dienstag über zu weiträumigen Absperrungen in #Lichtenberg, der City West und im #Regierungsviertel kommen wird.Die U5 wird zeitweise nicht am U-Bahnhof #Bundestag halten und die Ringbahn wird ebenfalls nur eingeschränkt verkehren. Die Sperrungen betreffen auch die Wasserstraßen im Regierungsviertel und den Berliner Luftraum.Wir sind mit Unterstützung aus nahezu dem gesamten Bundesgebiet mit rund 3.400 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Wir bitten Sie schon heute um Verständnis für die morgen notwendig werdenden Sicherheitsvorkehrungen. #b0311^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 2, 2026

Auch im Nahverkehr kommt es zu Einschränkungen. Die U-Bahn-Linie U5 wird nach Angaben der Polizei zeitweise nicht am Bahnhof Bundestag halten.

Die Ringbahn soll ebenfalls nur eingeschränkt verkehren. Wie lange die Einschränkungen im Bahnverkehr jeweils dauern, ist noch unklar.

Darum geht es bei der Sicherheitskonferenz in Berlin

Hochrangige Vertreter aus Europas Politik, Streitkräften und Sicherheitsbehörden kommen am Dienstag zu einer Sicherheitskonferenz in Berlin zusammen. Diesjähriges Partnerland der Berlin Security Conference ist Litauen. Für 10 Uhr ist im Programm die Ansprache eines namentlich nicht genannten „Sondergasts“ ausgewiesen. Inhaltlich soll es bei der Konferenz schwerpunktmäßig um den Krieg in der Ukraine und die Abwehr von Gefahren aus Russland gehen.

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