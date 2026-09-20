Die Kolonnaden im Kleistpark gehören zu den bekanntesten Wahrzeichen Berlins. Vor mehr als hundert Jahren wurden sie von der damaligen Königstraße in der Nähe des heutigen Alexanderplatzes an das Ende der Potsdamer Straße versetzt. In der Stadtmitte waren sie den Stadtplanern des vorigen Jahrhunderts im Wege. Dem einst nicht sehr ansehnlichen Park am Rande der Stadt, einem verlassenen botanischen Garten in Schöneberg, sollten sie ein repräsentativeres Aussehen verleihen.