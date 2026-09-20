Die Kolonnaden im Kleistpark gehören zu den bekanntesten Wahrzeichen Berlins. Vor mehr als hundert Jahren wurden sie von der damaligen Königstraße in der Nähe des heutigen Alexanderplatzes an das Ende der Potsdamer Straße versetzt. In der Stadtmitte waren sie den Stadtplanern des vorigen Jahrhunderts im Wege. Dem einst nicht sehr ansehnlichen Park am Rande der Stadt, einem verlassenen botanischen Garten in Schöneberg, sollten sie ein repräsentativeres Aussehen verleihen.
Essay
„Es ist eine deutsche Schuld“: Was zwei Pferdebändiger über die Beziehung zu Russland erzählen
Die Rossebändiger verbinden Berlin und Sankt Petersburg. Ihre Geschichte erzählt von Krieg, deutscher Schuld und der langen Beziehung der Deutschen zu Russland.
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Skulptur des Rossebändigers auf der Anitschkow-Brücke in Sankt Petersburg, Russland
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