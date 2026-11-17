Senat, Bezirke und BSR beraten nächste Woche über den Winterdienst. Die Überprüfung der bisherigen Regeln ist noch offen.

Ein Mitarbeiter der BSR streut am Reichstag eine Mischung aus Salz und Splitt auf die zugeschneite Straße (Symbolbild).

Welcher Berliner Bezirk im vergangenen Winter ohne Streumittel dastand, wollte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) am Dienstag bei der Pressekonferenz nach der Senatssitzung nicht sagen. Sie betreibe kein „Kiez-Bashing“, ergänzte sie. Der Bezirk habe sich damals weder bei den Nachbarbezirken noch bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) oder beim Senat gemeldet.

Ute Bonde (CDU), Berliner Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt © Christoph Soeder/dpa

Senat, Bezirke und BSR beraten nächste Woche

Um solche Engpässe künftig zu vermeiden, will der Senat den Winterdienst enger mit den Bezirken und der BSR abstimmen. Für die kommende Woche kündigte Bonde ein weiteres Treffen an. Dabei soll es auch darum gehen, den Berlinern einheitlich zu erklären, wer wo räumen und streuen muss. Für den Gehweg vor einem Grundstück sind grundsätzlich die Anlieger zuständig. Das gilt auch für die Bezirke, wenn sie selbst Anlieger sind.



Warum die Überprüfung der bisherigen Winterdienstregeln noch nicht abgeschlossen ist, beantwortete Bonde nicht konkret. Die Prüfung laufe, sagte sie. Vorrang habe für sie, Berlin auf einen ähnlich strengen Winter wie den vergangenen vorzubereiten. Einen Termin für den Abschluss nannte sie nicht.

Im vergangenen Winter wurde der Splitt knapp

Im Januar und Februar sorgten festgetretener Schnee und gefrierender Regen vielerorts für vereiste Gehwege. Bei den Bezirken häuften sich die Beschwerden, in Baumärkten war Streugut teils ausverkauft.



Bis zum 5. Februar gab die BSR rund 244 Tonnen Splitt an die Bezirke aus. Wegen der anhaltenden Glätte erlaubte der Senat vorübergehend den Einsatz von Tausalz. Das Berliner Verwaltungsgericht stoppte die Ausnahme per Eilbeschluss.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema