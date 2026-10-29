Berlin: Studenten blockieren Alice Salomon Hochschule – „Zeichen der Solidarität mit Frankreich“

Schon zum zweiten Mal in wenigen Tagen ist ein Berliner Hochschuleingang versperrt. Rund 100 Teilnehmende protestieren friedlich mit Möbeln vor der Tür.

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Der Haupteingang der Alice-Salomon-Hochschule im Berliner Ortsteil Hellersdorf ist bei einem Protest blockiert.

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An der Alice Salomon Hochschule im Berliner Ortsteil Hellersdorf haben Studierende den Haupteingang blockiert. Ein Sprecher der Hochschule sprach von einer Studentendemonstration mit einer temporären Blockade, die sich gegen 16 Uhr auflösen sollte.

Es ist bereits der zweite derartige Protest an Berliner Hochschulen innerhalb weniger Tage. Schon am Mittwoch hatten Demonstrierende den Zugang zum Otto-Suhr-Institut der Freien Universität versperrt.

Möbel vor dem Haupteingang

Nach Angaben der Berliner Polizei ist der Haupteingang mit Möbeln und weiteren Gegenständen verstellt. Die Beamten werten die Aktion derzeit als Spontanversammlung, die von der Hochschule geduldet wird.

Zugänglich bleibt das Gebäude trotzdem: Laut Hochschule ist nur der Haupteingang betroffen, über einen Nebeneingang kommen Studierende und Beschäftigte weiterhin hinein. Eine weitere Störung des Hochschulbetriebs gebe es deshalb nicht.

Rund 100 Studierende, friedlicher Verlauf

Etwa 100 Studierende beteiligen sich nach Angaben der Hochschule an der Aktion und verhalten sich dabei friedlich. Der Sprecher betonte, man stehe mit den Protestierenden im Dialog.

Es liege eine Forderungsliste der Studierenden vor, zu deren Inhalten sich der Sprecher zunächst nicht äußerte. Die Blockade sei ein „Zeichen der Solidarität mit den Protesten in Frankreich“, hieß es, beteiligt seien jedoch verschiedene Akteure.

Vorbild Otto-Suhr-Institut und „Gen Z regelt“

Den Auftakt machte am Mittwoch eine Blockade am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität. Die Teilnehmenden richteten sich dort unter anderem gegen Sozialkürzungen und solidarisierten sich mit Streikenden in Frankreich.

Organisiert wurde diese erste Aktion nach den vorliegenden Angaben von der Initiative „Gen Z regelt“. Ob dieselbe Gruppe auch hinter der Blockade in Hellersdorf steht, blieb zunächst offen – die Hochschule verwies lediglich auf mehrere beteiligte Akteure. (mit dpa)

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