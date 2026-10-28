Berlin: Studierende besetzen Otto-Suhr-Institut der FU – Protest gegen Aufrüstung und Kürzungen

Bauzäune vor den Türen, Lehre im Netz: Der Protest richtet sich gegen Sparkurs und Milliarden für die Bundeswehr – inspiriert von den Streiks in Frankreich.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Studierende haben am Mittwoch das Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin blockiert. Sie wenden sich gegen Kürzungen an den Hochschulen und höhere Rüstungsausgaben.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbarrikadierten die Eingänge des politikwissenschaftlichen Instituts nach eigenen Angaben teilweise mit Bauzäunen, Mülltonnen und weiteren Gegenständen und brachten Transparente an. „Wir sind hier, weil wir gegen Militarisierung und Aufrüstung sind, weil wir gegen die Wehrpflicht sind, weil wir wollen, dass Sozialkürzungen gestoppt werden und zurückgenommen werden, und weil wir uns mit den Streikenden in Frankreich und darüber hinaus solidarisieren“, sagte eine Teilnehmerin der Deutschen Presse-Agentur. Die Proteste aus Frankreich kämen langsam auch in Deutschland an.

Organisiert wurde die Aktion nach Angaben der Beteiligten von der Initiative „Gen Z regelt“. Für 15.00 Uhr war eine Pressekonferenz vor dem Institut angekündigt.

Kritik an Sparkurs im Bildungsbereich

In einer auf Instagram veröffentlichten Stellungnahme forderte das Aktionskomitee, Kürzungen an den Hochschulen zurückzunehmen. Berliner Hochschulen sowie Bildungs- und Sozialeinrichtungen werde strategisch die Finanzierung entzogen, hieß es darin. Gleichzeitig fließe Geld in „Milliardenhöhe2 in Aufrüstung, das für Ausbildung und Studium gebraucht werde. „Der TU fallen die Gebäude auseinander und uns an der FU werden nun bald die letzten Reste kritischer Lehre ersatzlos gestrichen", so die Verfasser.

Das Otto-Suhr-Institut sei für die Blockade gewählt worden, weil insbesondere das Politikstudium nach Angaben der Initiative „massiven Schaden2 nehmen werde. Unter anderem würden Stellen beliebter Mitarbeiter gestrichen.

„Die Freie Universität Berlin respektiert das Recht auf friedlichen Protest, solange dieser gewaltfrei bleibt“, teilte eine Sprecherin der FU mit. Man beobachte die Situation aufmerksam. Um den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten, seien alle Lehrenden aufgerufen, ihre Veranstaltungen an diesem Tag digital abzuhalten. (mit dpa)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema