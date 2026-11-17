Schönefeld als Expo-Standort ist vom Tisch. „Wir sehen für Berlin weiterhin große Potenziale“, sagt aber Berlins Wirtschaftssenatorin. Die Handelskammern drängen auf eine schnelle Bewerbung.

Berlin und Brandenburg haben die Pläne für eine gemeinsame Expo-Bewerbung mit dem Hauptgelände in Schönefeld zurückgezogen.

Berlin und Brandenburg geben ihre Pläne für eine gemeinsame Bewerbung um die Weltausstellung 2035 mit einem Hauptgelände in Schönefeld auf. Das teilten die Berliner Wirtschaftsverwaltung und das Brandenburger Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Bei der gemeinsamen Prüfung hätten die Risiken überwogen. Die Länder nannten die Verkehrsinfrastruktur, die Verfügbarkeit von Flächen und die Frage, ob sich das Vorhaben rechtzeitig planen und umsetzen ließe.



Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) will die Bewerbung weiter vorantreiben und prüft eine Alternative in der Hauptstadt. Sollte sich dort eine geeignete Fläche für das Hauptgelände finden, streben beide Länder weiterhin eine Zusammenarbeit an.

„Sollte ein Standort in Berlin möglich sein, wird auch dafür eine Kooperation mit Brandenburg in der Metropolregion angestrebt“, hieß es. „Wir sehen für Berlin weiterhin große Potenziale und wollen eine Berliner Bewerbung voranbringen“, sagte Giffey. „Deshalb prüfen wir jetzt intensiv eine erfolgversprechende Alternative in Berlin.“

Brandenburgs Kammern wollen das Land weiter einbinden

Die Industrie- und Handelskammern in Berlin (IHK) und Brandenburg forderten zuvor vom amtierenden und vom künftigen Berliner Senat ein klares Bekenntnis zur Expo. Das Konzept liege vor, die Unterstützung aus Wirtschaft und Stadtgesellschaft sei da, sagte Berlins IHK-Präsident Sebastian Stietzel. „Worauf wartet das Land Berlin also noch?“



Die Brandenburger Kammern bedauern das Aus für Schönefeld, unterstützen aber eine Berliner Bewerbung. „Gemeinsam ginge mehr“, sagte Jens Warnken, Präsident der IHK Cottbus, im Namen der Brandenburger Kammern. Die Potsdamer Landesregierung solle zügig klären, wie sie Berlin unterstützen könne und welche dezentralen Expo-Standorte in Brandenburg infrage kämen.

Linke, Grüne und SPD halten an Expo-Plänen fest

Die drei Parteien wollen laut ihrem Sondierungspapier die Bewerbung um eine „finanzierbare, nachhaltige Weltausstellung“ weiterverfolgen. Berlins SPD-Landeschef Steffen Krach hatte bereits im September beim Berliner Zukunftsforum auf mehr Tempo gedrängt.



Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) stellte dort Unterstützung des Bundes in Aussicht. Eine Finanzierungszusage gab er damals nicht. Die offizielle Bewerbung in Paris müsste die Bundesregierung einreichen. (mit dpa)

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