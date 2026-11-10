Was passiert mit den Mieten, wenn große Wohnungskonzerne in Berlin vergesellschaftet werden? Während die Linke in der Vergangenheit auf mögliche deutliche Mietsenkungen verwies, steht inzwischen nur eine Begrenzung künftiger Mieterhöhungen im Mittelpunkt. Nach Äußerungen der Linken-Bundesvorsitzenden Ines Schwerdtner bei „Bosetti Late Night“ haben sich nun Schwerdtner und der wohnungspolitische Sprecher der Berliner Linksfraktion, Niklas Schenker, auf Anfrage der Berliner Zeitung dazu geäußert.



Schwerdtner hatte in der 3sat-Sendung erklärt, dass die Mieten auch nach einer Vergesellschaftung um bis zu zwei Prozent jährlich steigen könnten. Zugleich hatte sie nach Darstellung ihrer Äußerungen bestritten, Mietsenkungen versprochen zu haben.



Dabei hatte die Linke in der Vergangenheit durchaus mit möglichen Mietsenkungen durch eine Vergesellschaftung argumentiert. So verwies Schenker in einer Pressemitteilung vom 10. Januar 2023 auf eine Studie, nach der die Mieten in vergesellschafteten Wohnungsbeständen durchschnittlich um 16 Prozent gesenkt werden könnten. Dabei handelte es sich allerdings um eine Modellberechnung, nicht um eine verbindliche Zusage.

Schwerdtner: „Die zwei Prozent sind eine Obergrenze, kein Automatismus“

Auf Anfrage der Berliner Zeitung erklärt Schwerdtner nun: „Wir haben immer gesagt, dass ein Teil der Wohnungen raus aus der Marktlogik müssen, damit die Mieten langfristig sinken oder zumindest stabil bleiben.“ Die Vergesellschaftung sei dabei eines von mehreren Instrumenten, die unterschiedlich wirkten.



Die Bundesvorsitzende betont: „Zu hohe Mieten müssen runter, und mit den ständigen Mietsprüngen muss Schluss sein. Die zwei Prozent sind eine Obergrenze, kein Automatismus.“



Nach Schwerdtners Darstellung dürfen Unternehmen derzeit Mieten innerhalb von drei Jahren um bis zu 15 Prozent erhöhen. Zudem gebe es Berichte über rechtswidrige Mieterhöhungen. Bereits rechtswidrig überhöhte Mieten müssten deshalb abgesenkt werden.



Auch die Verwendung der Mieteinnahmen soll sich nach einer Vergesellschaftung ändern. „In öffentlicher Hand kassieren keine Aktionäre mehr mit: Das Geld, das heute als Dividende an die Börse fließt, kann in die Häuser und in bezahlbare Mieten gehen“, erklärt Schwerdtner.

Schenker hält Mietsenkungen weiterhin für möglich

Auch Schenker verweist auf die geplante Begrenzung der Mieterhöhungen. Für die landeseigenen Wohnungsunternehmen sei ein Deckel von zwei Prozent jährlich vereinbart worden. „Das wären maximal sechs Prozent für drei Jahre“, erklärt er.



Auch Schenker verweist auf die deutlich höheren Mietsteigerungen bei privaten Wohnungskonzernen. Durch eine Vergesellschaftung ließe sich diese Entwicklung begrenzen. „Mit der Vergesellschaftung könnte deshalb die Mietentwicklung deutlich entdynamisiert werden“, sagt der wohnungspolitische Sprecher.



Die vorgesehenen Mieterhöhungen seien kein zusätzlicher Aufschlag infolge der Vergesellschaftung. Vielmehr müssten unter anderem Inflation, Instandhaltung und Personalkosten berücksichtigt werden. Künftig würden aus den Mieteinnahmen zudem keine Dividenden mehr finanziert, sondern die Mittel direkt in die Wohnungsbestände investiert.



Doch was ist aus den früher in Aussicht gestellten Mietsenkungen geworden? Auf die Studie von 2023 angesprochen, hält Schenker an der Möglichkeit deutlicher Mietsenkungen fest. „Richtig ist, dass es auch andere Modellberechnungen gibt, die einen weitaus höheren Spielraum für Mietsenkungen sehen. Das ist auch in der von mir vor vier Jahren zitierten Studie enthalten“, erklärt er.

Zudem könnten und müssten rechtswidrig überhöhte Mieten abgesenkt werden. Das betreffe nach Schenkers Einschätzung insbesondere den Wohnungskonzern Heimstaden. „Insofern stimmt es, dass es auch zu Mietsenkungen kommen kann.“

Was die Koalitionspartner vereinbart haben

Im Sondierungspapier von Linken, SPD und Grünen ist festgehalten, dass die durchschnittliche Eingangsmiete der vergesellschafteten Wohnungen nicht höher liegen soll als die durchschnittliche Miete im bisherigen Eigentümerunternehmen zum Zeitpunkt der Übertragung.



Für die weitere Mietentwicklung sollen grundsätzlich die Vorgaben der Kooperationsvereinbarung des Landes mit seinen landeseigenen Wohnungsunternehmen gelten. Für die rund 440.000 kommunalen Wohnungen ist nach den bisherigen Vereinbarungen eine Begrenzung der jährlichen Mietsteigerungen auf höchstens zwei Prozent vorgesehen.



Dass Mieterhöhungen unterhalb dieser Grenze möglich bleiben, bedeutet allerdings nicht, dass die Mieten nach einer Vergesellschaftung automatisch jedes Jahr steigen müssen. Ebenso wenig folgt aus der Sondierungsvereinbarung, dass sämtliche Mieter zunächst mit einer Senkung rechnen können.

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