Berlin erwartet einen Staatsbesuch, die höchste Gefährdungsstufe gilt. Ab Donnerstag drohen daher einige Sperrungen.

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Bereits vor zwei Wochen kam es in Berlin zu weiträumigen Sperrungen im Stadtgebiet.

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Die Berliner Verkehrsinformationszentrale hat für diesen Donnerstag vor großräumigen Behinderungen gewarnt. Anlass ist ein Staatsbesuch in Berlin, der unter der höchsten Gefährdungsstufe läuft.

Für Pendler, Reisende und Anwohner bedeutet das konkrete Einschränkungen. Von diesem Donnerstag, dem 19. November, an ist in Teilen der Stadt mit Sperrungen und einem großen Polizeiaufgebot zu rechnen.

Mehrere Staats- und Regierungschefs kommen in den nächsten Tagen in Berlin zusammen. Wer an diesem Tag Termine in Berlin hat, sollte deutlich mehr Zeit einplanen.

Sperrungen in Berlin ab Donnerstag: Was auf Reisende zukommt

„Zu rechnen ist durchaus auch mit Staatsgästen der höchsten Gefährdungsstufe“, so die VIZ. Je höher diese Stufe, desto umfangreicher fallen erfahrungsgemäß Absperrungen und Sicherheitsvorkehrungen aus – rund um die Fahrtrouten der Gäste und die Orte der Gespräche. Rund 3000 Polizisten werden im Stadtgebiet im Einsatz sein.

Bei der Berlin Security Conference vor Anfang November, bei der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Besuch war, waren drei Bereiche besonders von Einschränkungen betroffen. Dazu gehörten Lichtenberg, die City West und das Regierungsviertel. Den ganzen Tag über kam es zu Sperrungen. Ob diese Bereiche am Donnerstag wieder betroffen sind, ist noch unklar.

Welche Staatschefs zum Ukraine-Gipfel nach Berlin kommen

Am Donnerstag kommen zu einem Treffen der sogenannten „Koalition der Willigen“ nach Angaben der VIZ „zahlreiche Staatschefs“ zusammen. Konkrete Namen wurden noch nicht genannt.

Am Freitag folgt das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum. Mit der Übernachtung zahlreicher Staatsgäste sei zu rechnen. Zusätzlich findet die 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato vom 20. bis 23. November im Hotel InterContinental in der Budapester Straße statt. Abschließend werden dazu der Nato-Generalsekretär Mark Rutte und Außenminister Johann Wadephul erwartet. Auch hier kann es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen kommen.

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