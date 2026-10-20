Berlin-Wedding: Aktivisten kleben sich vor Rheinmetall fest – Polizei mit 90 Kräften im Einsatz

Vor dem Berliner Rheinmetall-Standort haben sich am frühen Morgen mehrere Demonstranten auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Markierungen sind nach einer Protestaktion auf der Fahrbahn vor dem Werk von Rheinmetall in der Scheringstraße in Berlin-Wedding zu sehen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Vor dem Firmengelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Wedding haben sich am Morgen mehrere Menschen auf der Straße festgeklebt. Einsatzkräfte der Polizei seien um 5.30 Uhr alarmiert worden und seither damit beschäftigt, die Demonstranten von der Fahrbahn zu lösen, sagte eine Polizeisprecherin. Von elf Protestierenden hätten sich neun auf der Straße fixiert. Zwischenzeitlich sei die Polizei mit etwa 90 Kräften vor Ort gewesen.

Protest gegen Waffenlieferungen an Israel

Zu der Aktion hatte nach eigenen Angaben die Gruppe „Peacefully Against Genocide“ (deutsch: „friedlich gegen Völkermord“) aufgerufen. Mit dem Protest wolle sie sich gegen Waffenlieferungen aus Deutschland an die israelische Armee richten, teilte die Gruppe mit. Nach ihren Angaben habe es auch vor anderen Rüstungsstandorten in verschiedenen Bundesländern ähnliche Aktionen gegeben.

Rheinmetall hatte im Sommer dieses Jahres die Rüstungsproduktion am Standort des ehemaligen Werks des Autozulieferers Pierburg aufgenommen. Seither gab es wiederholt Proteste gegen das Werk. An einer dieser Aktionen hatte sich auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg beteiligt. (mit dpa)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema