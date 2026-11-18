Vom Lichterglanz am Schloss bis zum Rummel in Tegel: Diese sieben Berliner Weihnachtsmärkte machen Lust auf Advent.

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Festliche Vorweihnachtszeit: Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg gehört zu den beliebtesten Klassikern in Berlin.

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Wir alle haben es in den letzten Wochen schon zur Genüge gehört – und uns vielleicht selbst darüber beschwert: Es wird früh dunkel, draußen ist es kalt, und bis zum Frühling dauert es noch eine Weile.



Abhilfe von dieser tristen Tatsache schaffen glücklicherweise die Berliner Weihnachtsmärkte. Sie bringen Licht ins Dunkel und machen die langen Abende ein gutes Stück gemütlicher. Ob besinnlich, märchenhaft oder mit einer rasanten Fahrt im Fahrgeschäft: Diese sieben Märkte zeigen, wie unterschiedlich man den Winter in Berlin genießen kann.

1. Für Nordlichter: Skandinavische Weihnachtsstimmung in der Kulturbrauerei

Zwischen den alten Backsteingebäuden der Kulturbrauerei flackern Schwedenfeuer, während sich Besucherinnen und Besucher an einem heißen Getränk die Hände wärmen. Der Lucia-Weihnachtsmarkt bringt ein Stück skandinavischen Advent nach Prenzlauer Berg: mit nordischen Spezialitäten, Geschenkständen und kleinen Attraktionen, die auch für Kinder einen Rundgang spannend machen.

Blick auf den Lucia-Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei. © Jörg Carstensen

Seinen stimmungsvollen Höhepunkt erreicht der Markt am 13. Dezember, wenn Santa Lucia mit den Sternenkindern durch die Höfe zieht. Skandinavische Weihnachtslieder begleiten die Prozession – und für einen Moment rückt der Trubel der Stadt in ganz weite Ferne.

Lucia-Weihnachtsmarkt. 23. November bis 22. Dezember 2026, Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin. Montag bis Freitag 15–22 Uhr, Samstag und Sonntag 13–22 Uhr. Eintritt frei.

Weitere Informationen unter lucia-weihnachtsmarkt.de.

2. Zurück ins Mittelalter: Weihnachtliche Zeitreise auf dem RAW-Gelände

Auf dem RAW-Gelände wird es im Advent ungewohnt historisch: Fackeln und Feuerstellen erhellen den ehemaligen Industrieort, während Schmiede, Töpfer und Holzschnitzer ihre Arbeiten zeigen. Statt einer besinnlichen Runde zwischen klassischen Weihnachtsbuden erwartet Besucher hier ein Markt mit Gauklern, Akrobatik und Feuershows. Dazu passen heißer Met und deftige Speisen.

Zwischen beleuchteten Tannen und dem handbetriebenen Holz-Riesenrad bietet der historische Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände stimmungsvolle Adventsabende. © Jens Kalaene

Auch für Familien gibt es etwas zu entdecken: Kinder können mit einem handbetriebenen Holzkarussell oder Riesenrad fahren. Wer lieber selbst aktiv wird, versucht sich im Bogen- oder Armbrustschießen. Ein Tipp für alle, die erst einmal schnuppern möchten: Montags ist der Eintritt frei.

Historischer Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände. 12. November bis 22. Dezember 2026, Revaler Straße 99, 10245 Berlin-Friedrichshain; Eingang an der Ecke Dirschauer Straße. Montag bis Donnerstag 15–22 Uhr, Freitag 15–23 Uhr, Samstag 12–23 Uhr, Sonntag 12–22 Uhr. Am 22. November geschlossen. Eintritt Montag frei, Dienstag bis Freitag 3 Euro, Samstag und Sonntag 4 Euro; ermäßigte Preise verfügbar, Kinder bis fünf Jahre frei. Weitere Informationen unter carnica-spectaculi.de.

3. Für Weihnachtsmuffel: Weihnachtsrummel statt stiller Nacht in Tegel

Wer mit Besinnlichkeit wenig anfangen kann, muss nicht auf den Weihnachtsmarktbesuch verzichten. Beim Nordberliner Weihnachtsrummel auf der Festwiese am Borsigturm leuchten Fahrgeschäfte neben den Ständen mit winterlichen Leckereien. Hier darf es im Advent ruhig etwas rundgehen – ein paar Umdrehungen lassen sich schließlich wunderbar mit einem Glühwein begleiten.

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Der Rummel bleibt auch über Heiligabend hinaus geöffnet und ist damit eine Option für alle, die zwischen den Feiertagen noch einmal raus möchten.

Nordberliner Weihnachtsrummel. 23. November bis 27. Dezember 2026, Festwiese am Borsigturm, Am Borsigturm 130, 13507 Berlin-Tegel. Täglich 12–22 Uhr. Eintritt frei. Weitere Informationen unter www.hauptstadtkultur.berlin.

4. Queerer Winterauftakt am Nollendorfplatz: LGBTQIA-Winterdays

Am Nollendorfplatz beginnt die Wintersaison schon vor dem ersten Advent. Bei den LGBTQIA-Winterdays gibt es Glühwein, Hütten zum Stöbern und an jedem geöffneten Abend ein Bühnenprogramm. Zugleich stellen Vereine und Initiativen aus der queeren Community ihre Arbeit vor.

Wer ins Gespräch kommen oder sich engagieren möchte, findet hier ebenso einen Anlass zum Besuch wie alle, die einfach einen Abend miteinander verbringen wollen. Ab dem 23. November wird derselbe Platz zur Christmas Avenue. Ort und Bühne bleiben, der Name wechselt.

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LGBTQIA-Winterdays. 7. bis 22. November 2026, neben dem historischen U-Bahnhofsgebäude am Nollendorfplatz, 10777 Berlin-Schöneberg. Montag bis Donnerstag 16–22 Uhr, Freitag bis Sonntag 15–22 Uhr; geschlossen am 15. und 22. November. Bühnenprogramm ab 19 Uhr. Eintritt frei, Einlass ab 16 Jahren.

5. Der Gemütliche: Eisstockschießen und Baumloben bei Clärchens Ballhaus

Ein heißes Getränk, ein weihnachtlich geschmückter Biergarten – und dann noch eine Runde Eisstockschießen: Bei Clärchens Ballhaus lässt sich der Weihnachtsmarktbesuch mit einem kleinen Wettkampf verbinden. Anschließend kann man sich mit heißer Schokolade oder Glühwein aufwärmen und etwas Winterliches essen. Wer noch einen Weihnachtsbaum sucht, findet vor Ort Nordmanntannen, die auf Wunsch geliefert werden.

Am 29. November gehört die Aufmerksamkeit dem Baum im Biergarten. Beim traditionellen Baumloben wird er gemeinsam geschmückt; der YesChoir begleitet das Ganze musikalisch.

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Clärchens Weihnachtsmarkt. Ab 19. November 2026, Auguststraße 24/25, 10117 Berlin-Mitte. Donnerstags bis sonntags geöffnet, Eintritt frei. Baumloben am 29. November, 18–19 Uhr. Weitere Informationen unter claerchensball.haus.

6. Für alle, die es klassisch mögen: Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg

Manchmal soll es einfach ein Weihnachtsmarkt wie aus dem Bilderbuch sein. Vor Schloss Charlottenburg stehen Buden mit Kunsthandwerk, Holzspielzeug und Christbaumschmuck. Wer nicht nach Geschenken sucht, kann mit einem heißen Getränk über den Markt schlendern und die Schlosskulisse auf sich wirken lassen. Für Kinder gibt es Karussells.

Zwischen Holzbuden und Weihnachtspyramide flanieren Besucherinnen und Besucher über den festlich beleuchteten Markt. © IMAGO/Joko

Besonders lohnt sich ein Besuch nach Einbruch der Dunkelheit: Dann ist das Schloss illuminiert, und eine Lichtershow setzt die Fassade in Szene. Musikalische Auftritte und zahlreiche beleuchtete Tannen machen die Stimmung perfekt.

Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. 23. November bis 27. Dezember 2026, Spandauer Damm 20–24, 14059 Berlin. Montag bis Donnerstag 13–22 Uhr, Freitag bis Sonntag 12–22 Uhr. Am 24. Dezember geschlossen. Eintritt frei. Weitere Informationen unter schloss-weihnachtsmarkt.de.

7. Für alle, die Landluft schnuppern wollen: Adventsmarkt auf der Domäne Dahlem

Für alle, die sich im Advent ein bisschen Landluft wünschen – oder zumindest die Illusion davon – liegt das passende Ausflugsziel mitten in Berlin. Auf dem historischen Gutshof der Domäne Dahlem stehen Kunsthandwerk und regionale Küche im Mittelpunkt.



Statt nur den nächsten Glühweinstand anzusteuern, kann man hier über das Gelände schlendern, eine winterliche Traktorfahrt machen und Grünkohl probieren, der auf der Domäne angebaut wurde. Dazu gibt es Bio-Glühwein vom Winzer.

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Auch mit Kindern lohnt sich der Weg nach Dahlem: Ein Weihnachtsprogramm ist angekündigt, und der Museumseintritt ist im Marktticket enthalten. Das genaue Programm für 2026 steht noch aus.

Adventsmarkt auf der Domäne Dahlem. An allen vier Adventswochenenden 2026: 28./29. November, 5./6., 12./13. und 19./20. Dezember. Domäne Dahlem, Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin. Samstag und Sonntag 11–19 Uhr. Eintritt: 4,50 Euro, ermäßigt 2 Euro; Kinder unter zwölf Jahren frei. Der Museumseintritt ist enthalten. Weitere Informationen unter domaene-dahlem.de.

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